Kuvat: Eva Urevcin jättimuskelit ovat herättäneet epäilyksiä – Marit Björgeniin vertailtu hiihtäjä näpäyttää arvostelijoitaan

Maastohiihtäjä Eva Urevc kertoi norjalaislehti Dagbladetille arvostelusta, jota hän on saanut vartalostaan.

Eva Urevc on yltänyt maastohiihdossa huipputasolle. Slovenialainen voitti parisprintin MM-pronssia tämän vuoden helmikuussa Oberstdorfissa.

Sprinttihiihdon huipulle päästäkseen Urevc on paiskonut paljon hommia voimatasojensa eteen. Työ on myös kantanut hedelmää. Se käy ilmi Urevcin Instagram-tilillään jakamista kuvista.

Urevcin, entisen soutajan lihaksikas olemus on kerännyt sosiaalisessa mediassa ihailua, mutta myös arvostelua. Urevc kertoi saamastaan palautteesta norjalaislehti Dagbladetin haastattelussa.

Urevc kertoo, että hän haluaa näyttää Instagramissa elämäänsä sellaisena kuin se on. Hänen kohdallaan elämään sisältyy maastohiihdon lisäksi runsaasti kuntosalilla olemista.

Urevcin somessa saamat kommentit ovat välillä teilaavia.

– Palaute on pääosin positiivista, mutta myös negatiivista. Olen lihaksikas nainen, eivätkä monet pidä siitä.

Urevc kertoo, että osa kommentoijista väittää hänen käyttävän steroideja.

– He eivät tiedä mitään urheilusta. He ovat vain sohvaperunoja, jotka kritisoivat. En usko, että he ovat sinut itsensä kanssa, Urevc näpäyttää arvostelijoitaan.

Dagbladetin mukaan Urevcia on lihaksikkaan vartalonsa myötä vertailtu Marit Björgeniin. Norjalainen hiihtolegenda kertoi lokakuussa julkaistussa elämäkerrassaan kärsineensä lihaksikkaan vartalonsa arvostelusta.

Urevc, 26, kilpailee tämän viikon lopulla Kuusamon Rukalla maastohiihdon maailmancupin avauskisoissa.

Urevc saavutti Oberstdorfissa MM-pronssia Anamarija Lampicin parina.