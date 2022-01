Koditon turvapaikanhakija Tani voitti 8-vuotiaana shakkimestaruuden, joka mullisti hänen perheensä elämän

Tanitoluwa Adewumi opetteli pelaamaan shakkia kodittomien asuntolassa New Yorkissa. Pojan taidot ovat nostaneet hänen perheensä köyhyydestä, mutta tulevaisuuden yllä on uhka.

Tanitoluwa Adewumi on parempi kuin kukaan suomalainen alle 16-vuotias shakinpelaaja. Nuori Tani ei väsy shakin pelaamiseen.

Port Jefferson, New York

Heti kun Tani oli laskenut kuningattaren kädestään, hän tajusi tehneensä lyhyen elämänsä huonoimman siirron.

Tani, koko nimeltään Tanitoluwa Adewumi, tarvitsi turnauksen viimeisestä pelistään vain tasapelin voittaakseen New Yorkin osavaltion alle 9-vuotiaiden shakkimestaruuden. Se olisi hurja saavutus kodittomalta turvapaikanhakijalta, joka oli pelannut shakkia vasta vuoden. Monet hänen vastustajistaan olivat harjoitelleet shakkia vuosia yksityisopettajien opastuksella.

Tanitoluwa Adewumi sai ikäluokkansa Pohjois-Amerikan mestaruudesta lähes itsensä pituisen pokaalin.

Peli oli sujunut Tanin komennossa, mutta nyt näytti siltä, että hänen oli tyytyminen kakkossijaan. Mikäli Tanin vastustaja tajuaisi virheen, voisi hän voittaa pelin vain muutamalla siirrolla.

Tani teki nopeasti päätöksen. Hän nousi seisomaan, ojensi kätensä ja tarjosi vastustajalleen tasapeliä itsevarmalla äänellä. Vastustaja hyväksyi, Tani oli mestari.

Tani ei sitä vielä tiennyt, mutta sillä hetkellä hänen perheensä elämä mullistui.

Siistin omakotitalon pihalla on kaksi uutta autoa. Tanin isä Kayode Adewumi avaa oven. Olemme New Yorkin esikaupungissa Port Jeffersonissa, kaukana siitä kodittomien asuntolasta, jossa Adewumien nelihenkinen perhe asui yli vuoden ajan.

” Jos ei ole koulua, harjoittelen kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista tuntia.

Takkahuoneessa on Tanin shakkinurkkaus. Siellä syyskuussa 11 vuotta täyttänyt poika harjoittelee tietokoneellaan päivittäin kuusi tai seitsemän tuntia.

– Jos ei ole koulua, harjoittelen kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista tuntia. Riippuu siitä, kuinka paljon nukun, hän sanoo.

Määrät kuulostavat hurjilta, mutta kaikesta päätellen motivaatio shakkiin tulee Tanilta itseltään. Hänen vanhempansa eivät edes tunne pelin sääntöjä.

– Seuraan vain, kumpi on syönyt enemmän nappuloita. Joskus hän tosin tekee shakkimatin, vaikka vastustajalla on enemmän nappuloita laudalla. En oikein ymmärrä sitä, Kayode myöntää.

Tanitoluwa Adewumi pelaa päivittäin useita tunteja shakkia internetissä.

Adewumien perhe pakeni kotimaastaan Nigeriasta Yhdysvaltoihin 2017. He ovat hakeneet Yhdysvalloista turvapaikkaa. Perheen mukaan ääri-islamilainen Boko Haram -järjestö uhkaa heidän turvallisuuttaan Nigeriassa.

Perhe asui ensin Dallasissa sukulaistensa luona mutta muutti New Yorkiin joulukuussa 2017. Kaupunki sijoitti heidät kodittomien asuntolaan Manhattanilla. Se osoittautui onnenpotkuksi, sillä lähikoulussa oli aktiivinen shakkikerho. Sen valmentaja päästi Tanin mukaan ilmaiseksi.

Tani osoittautui nopeasti paitsi lahjakkaaksi, myös äärimmäisen ahkeraksi oppilaaksi. Hän teki äitinsä puhelimella satoja shakkitehtäviä viikossa ja päihitti pian itseään kokeneemmat oppilaat.

” Minulla ei ollut mitään muuta tekemistä. Kaikki muut harrastukset olivat niin kalliita

– Minulla ei ollut mitään muuta tekemistä. Kaikki muut harrastukset olivat niin kalliita, Tani sanoo nyt.

New Yorkin mestaruus oli kodittomalta aloittelijalta lähes käsittämätön temppu. Osavaltiossa on lähes 20 miljoonaa asukasta, ja sen shakkiperinteet ovat vankat. Shakkia pelataan New Yorkissa niin kouluissa kuin puistoissa.

Tanin valmentaja Russell Makofsky vinkkasi pojan tarinasta New York Timesin tähtikolumnistille Nicholas Kristofille. Tämä kirjoitti Tanista lyhyen kolumnin, joka kosketti valtavaa joukkoa ihmisiä. Siitä tuli yksi Timesin vuoden jaetuimmista jutuista.

Makofsky perusti joukkorahoituskampanjan, jonka päämääränä oli saada Adewumit pois kodittomien asuntolasta. Kristof liitti linkin kolumniinsa. Lahjoituksia kertyi peräti 250 000 dollaria.

Tanitoluwa Adewumi asetteli nappulat mieleiseensä asetelmaan kuvaa varten.

Rahoja ei lopulta tarvittu, sillä eräs lahjoittaja lupasi maksaa perheelle vuoden vuokrat. Toinen osti auton Kaoydelle, joka oli siihen asti ajanut Uberia vuokra-autolla. Lahjoitukset siirrettiin säätiön, jonka on määrä auttaa muita afrikkalaisia siirtolaisia.

Kaikki tämä saattaa vaikuttaa kuin elokuvalta, ja pian siitä voi elokuva tullakin. Paramount Pictures on ostanut oikeudet Tanin tarinasta tehtyyn kirjaan. Perhe osti kirja- ja elokuvasopimuksista saaduilla rahoilla omakotitalonsa.

” Haluan olla kaikkien aikojen nuorin suurmestari.

Kayode työskentelee nykyisin kiinteistönvälittäjänä, ja perheen äiti Oluwatoyin on suorittanut hoitoapulaisen tutkinnon.

Tani voitti elokuussa ikäryhmänsä Pohjois-Amerikan mestaruuden. Hänen Fide-rankinginsa on nyt 2 136. Suomessa yhtä hyvää rankingia ei ole yhdelläkään alle 16-vuotiaalla.

– Haluan olla kaikkien aikojen nuorin suurmestari, Tani sanoo.

Se on vaikea tavoite. New Jerseyssä asuvasta Abhimanyu Mishrasta tuli kesäkuussa kaikkien aikojen nuorin suurmestari 12 vuoden ja 4 kuukauden iässä. Tanilla on 12 kuukautta aikaa rikkoa ennätys.

Äiti Oluwatoyi ja isä Kayode tukevat Tanitoluwa Adewumia tämän shakkiuralla.

Suurmestariksi pääsy edellyttää vahvoja suorituksia kolmessa riittävän tasokkaassa turnauksessa. Mishra matkusti Unkariin pelatakseen sopivia turnauksia, mutta Adewumit eivät voi jättää Yhdysvaltoja turvapaikkaprosessin ollessa kesken.

– Asia on Jumalan ja hallituksen käsissä, Kayode sanoo.

Tilaisuus saattaa olla sunnuntaipelaajalle ainutkertainen, joten pyydän Tania pelaamaan kanssani pelin shakkia. Hän suostuu epäröimättä.

Valitsen valkoiset ja aloitan siirtämällä sotilaani ja hevoseni.

” Ah, Petrovin puolustus.

– Ah, Petrovin puolustus, Tani toteaa.

Teen pari amatöörimäistä siirtoa, ja Tani pääsee vaihtamaan kuningattaret. En voi enää tornittaa. Pian hän on voittanut sotilaani.

– Mielenkiintoinen asetelma, Tani huomauttaa kohteliaasti.

Pyristelen mukana muutaman siirron ajan, kunnes menetän typerästi lähettini. Musta hallitsee lautaa, enkä näe mitään mahdollisuutta estää vastustajan voittoa. Luovutan 14 siirron jälkeen.

Muutaman vuoden päästä sekin voi olla kehumisen arvoinen tulos.