Yhdysvaltalainen olympiaurheilija latasi tylyn kuitin Emma Terholle – taustalla kiinalaistähden katoaminen: ”Jos minä katoan...”

Clare Egan ei ollut tyytyväinen Kansainvälisen olympiakomitean tapaan hoitaa Peng Shuain tilannetta.

Yhdysvaltalainen ampumahiihtäjä Clare Egan, 34, latasi Twitterissä tylyn kuitin suomalaiselle Emma Terholle. Terho, 39, on Kansainvälisen olympiakomitean urheilijakomission puheenjohtaja, joka on ollut viime päivinä näkyvästi esillä kiinalaisen tennistähden Peng Shuain katoamistapauksen yhteydessä.

Terho oli yksi kolmesta KOK:n edustajasta, jotka puhuivat urheilijan kanssa videopuhelun välityksellä sunnuntaina.

Eganin kommentti liittyi twiittiin, jonka Terho julkaisi lauantaina, siis päivää ennen keskusteluaan Peng Shuain kanssa. Terho siteerasi twiitissä KOK:n urheilijakomission lausuntoa liittyen kiinalaisurheilijan tilanteeseen.

– KOK:n urheilijakomissio on hyvin huolissaan kolminkertaisen olympiaurheilijan Peng Shuain tilanteesta, kuten on koko maailmanlaajuinen urheilijayhteisökin. Kannattamme hiljaista diplomatiaa, jota nyt käytetään. Toivomme hiljaisen diplomatian johtavan tietoihin Peng Shuain olinpaikasta ja vahvistukseen sille, että hän on turvassa ja voi hyvin. Toivomme myös, että hän ja muut urheilijat voisivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa, Terho twiittasi.

Egan jakoi Terhon twiitin saatesanoilla:

– Jos minä katoan, toivon, että teette enemmän kuin vain käytätte hiljaista diplomatiaa.

Hiljainen diplomatia tarkoittaa muun muassa kulissien takaista yhteydenpitoa niin, että siitä ei erikseen tiedoteta julkisuuteen.

Egan istuu Kansainvälisen ampumahiihtoliiton urheilijakomitean johdossa.

Naisten nelinpelin kaksinkertainen Grand Slam -voittaja Peng Shuai syytti aiemmin julkisuudessa Kiinan kommunistisen puolueen politbyroon ex-jäsentä Zhang Gaolita seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytösten jälkeen urheilija puolitoista viikkoa sitten katosi, mikä oli maailmalla valtava uutinen ja sai monet pelkäämään naisen kohtalon puolesta.

Terho, KOK:n saksalainen puheenjohtaja Thomas Bach ja KOK:n kiinalaisjäsen Li Lingwei keskustelivat tennispelaajan kanssa videoyhteydellä sunnuntaina. Urheilija vaikutti olevan kunnossa, mikä oli Terholle helpotus.

Terho on suomalainen jääkiekkolegenda, joka voitti 16-vuotiaana olympiapronssia Naganosta 1998. Tämän jälkeen hän saavutti urallaan viisi arvokisamitalia lisää. KOK:n urheilijakomission puheenjohtajaksi hänet valittiin aiemmin tänä vuonna.

Egan on Kansainvälisen ampumahiihtoliiton urheilijakomission puheenjohtaja, joka osallistui Pyeongchangin talviolympialaisiin vuonna 2018.