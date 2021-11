”Unelmien täyttymys!” Minetit venyi loisteliaasti MM-kultaan – kapteeni paljastaa, miten raakaa työtä mestaruus vaati

Minetit kesti kotiyleisön paineet ja otti joukkuevoimistelun MM-kultaa. Kapteeni Emmi Nikkilä kertoo maailmanmestaruuden taustat.

– Ihan mahtavaa! Ei sitä oikein vielä edes tajua, tämä on ihan unelmien täyttymys!

Joukkuevoimistelun tuore maailmanmestari, Minettien kapteeni Emmi Nikkilä iloitsi kultamitali kaulassaan sunnuntaina.

Hetkeä aiemmin Nikkilä ja Minetit olivat varmistaneet joukkuevoimistelun maailmanmestaruuden Helsingin jäähallissa hurmoksellisen kotiyleisön edessä. Sunnuntaina suomalaisjoukkueita oli kannustamassa reilut 5 000 katsojaa, ja desibelit olivat sen mukaiset.

– Olihan se ihan mahtava tunne, kun loppuasennossa pystyi rentoutumaan ja kuuli sen yleisön pauhun. Se oli ihan sanoinkuvaamatonta, Nikkilä kehui hurjasti kannustanutta kotiyleisöä.

Kyseessä oli sekä Nikkilän että Minettien kolmas maailmanmestaruus. Aiemmat olivat tulleet 2015 ja 2017.

– Saimme pidettyä päät hyvin kasassa ja luotua sellaisen ilmapiirin, että mennään tekemään kaikkemme. Ei mitään enempää kuin mitä olemme harjoituksissakin tehneet. Oli luottavainen ja rauhallinen fiilis, Nikkilä kuvaili Minettien MM-kullan takuutekijöitä.

Kotiyleisöstä sai voimaa, mutta se toi myös lisäpainetta.

– Vaati erityistä keskittymistä, että piti vain sen oman kisakuplan eikä lähtenyt mukaan ylimääräiseen ”häiriötekijään” eli kovaääniseen yleisöön, Nikkilä kertoi.

Minettien ohjelmassa oli teemana kotikisoihin sopivasti Kalevala.

Minetit lähti finaaliin 0,100 pisteen erolla venäläiseen Madonnaan, kaksien edellisten kisojen mestariin. Finaalissa Minetit suoriutui koreografi Antton Laineen laatimasta Kalevala-teemaisesta ohjelmastaan loisteliaasti. Ero toiseksi sijoittuneeseen Madonnaan venyi lopputuloksissa 0,250 pisteeseen.

Minetit oli paras joukkue sekä lauantaisessa alkukilpailussa (pisteet 19,200) että sunnuntain finaalissa (19,550).

Suomen toinen finaalijoukkue, espoolainen OVO Team oli kahden venäläisjoukkueen, Madonnan ja Expressian, jälkeen neljäs.

Myös junioreiden sarjassa oli vahva suomalaispanostus. Minetit Junior oli hopealla, OVO Junior Team pronssilla. Junioreiden MM-kultaa otti venäläinen Victoria.

Minettien kultajoukkueeseen kuuluivat kapteeni Nikkilän lisäksi Oona Haatanen, Jessica Hakala, Iinu Häkkinen, Laura Kiljunen, Adaliina Niininen, Siiri Puuska, Neea Sivill ja Meeriellen Sukari.

Voimistelijoita oli kahdesta seurasta: Tampereen Sisu oli saanut täydennystä jyväskyläläisestä Tanssi- ja voimisteluseura Illusionista.

Jyväskyläläisseuran kolme voimistelijaa (Haatanen, Kiljunen ja Sivill) tuli Minetteihin mukaan vasta kesällä, joten yhteinen sävel löytyi nopeasti.

– Tosi hyvä porukka ollaan saatu kasaan. Joukkue on tosi yhtenäinen ja siinä on hyvä fiilis. Se on ollut iso vahvuus meillä, kapteeni Nikkilä kertoi.

Nikkilä itse on 22-vuotiaana joukkueensa kokenut ja menestynyt konkari. Kolmen MM-kullan lisäksi hän on päässyt juhlimaan kolmea MM-hopeaa.

Minettien nuorimmat voimistelijat olivat seniorisarjaan vielä alaikäisiä, 15-vuotiaita.

Emmi Nikkilä pääsi juhlimaan uransa kolmatta maailmanmestaruutta.

Joukkuevoimistelussa on tyypillistä, että urheilu-urat päättyvät jo varsin varhain. Nikkilän on pitänyt joukkuevoimistelun parissa ennen kaikkea rakkaus lajiin.

– Ja menestymisen nälkä kasvaa aina menestymisen mukana. Se, että pystyt joka päivä olemaan parempi voimistelija ja kehittämään itseäsi. Tärkeää on tietysti myös tämä yhteisö; joukkue, valmentajat ja kaikki, keiden kanssa tätä saa tehdä.

Treenituntien määrä nousee voimistelulajien huipputasolla tunnetusti korkealle. Nikkilä kertoi käyvänsä osa-aikatöissä ”minkä voimistelun ohella ehtii ja jaksaa”.

– Mutta pääpaino on viime vuodet ollut voimistelussa, hän kertoi.

Viikossa harjoitustunteja on Nikkilän mukaan tavallisesti ”noin 25, ehkä enemmänkin”.

Viime vuonna joukkuevoimistelun MM-kisoja ei koronapandemia vuoksi käyty. Vuoden tauon jälkeen MM-kisat – ja vielä kotikisat – toivat lisämotivaatiota tekemiseen.

– Tosi paljon olemme tehneet töitä. Koko syksyn olemme olleet joka ikinen viikonloppu lauantait ja sunnuntait hallilla koko päivät. Ei siinä ole hirveästi vapaa-aikaa jäänyt kenellekään. Mutta kaikki ovat tehneet sen uhrauksen ja päättäneet, että nyt panostetaan ihan täysillä ja tehdään kaikkemme tämän eteen, Nikkilä taustoitti.

Uhraukset ja panostukset palkittiin maailmanmestaruudella.

– Tällä hetkellä on ehkä jopa vähän tyhjä olo, että se oli nyt siinä, saatiin mitä haluttiin, Nikkilä kertoi tuoreeltaan kultamitali kaulassaan.

Hänen oman uransa jatkuminen on vielä kysymysmerkki.

– Nyt levätään hetki ja kasataan omia ajatuksia. Sitten mietitään, että mitä seuraavaksi.

Ennen niitä pohdintoja on kuitenkin kultajuhlien aika.