Suomalaisjoukkueet kovassa paikassa joukkuevoimistelun MM-taistossa – näin kotikisojen huumaan on valmistauduttu

Joukkuevoimistelun MM-kisojen suomalaiset luottavat hyvään harjoitteluunsa. Kotikisoihin voi mennä nauttimaan.

Maailmanmestaruuden ratkaiseminen kotiyleisön edessä kääntyy suomalaisten eduksi, arvioivat viikonloppuna kilpailtaviin joukkuevoimistelun MM-kisoihin valmistautuvien suomalaisjoukkueiden kapteenit. Helsingin jäähalliin on odotettavissa sunnuntaina noin 5 000 katsojaa, ja lauantain alkukilpailuunkin yli 3 000 katsojaa.

– Meillä on koko voimisteluyhteisö tukena, ennakoi turkulaista Lahjan Tytöt -seuraa edustava Kiia Karppinen, joka on MM-kisojen ensikertalaisten kapteeni Sanix Valens -joukkueessa.

Sanix Valensin kapteeni Kiia Karppinen (vas.) ja valmentaja Karita Aalto.

Joukkuevoimistelu on suomalaista alkuperää, ja lajin maailmanmestaruuksista kilpaillaan viidettä kertaa Suomessa. Edellisellä kerralla tamperelainen Minetit vei MM-kullan, ja vuoden 2017 mestarijoukkueesta on jäljellä vielä kolme voimistelijaa. Yksi heistä on kapteeni Emmi Nikkilä.

– Olemme luoneet treenisalilla jo sellaisen tunnelman ja harjoitelleet niin hyvin, että täällä ei tarvitse tehdä enempää kuin mitä tehdään kotisalillakin. Vaikka tulee kova meteli ja paljon yleisöä, me teemme vain omaa juttua ja olemme omassa kuplassamme, kuudensiin MM-kisoihinsa osallistuva Nikkilä valotti MM-kisojen tiedotustilaisuudessa.

Minetit voimistelee Kalevala-henkisen tarinan Kullervosta ja Tuonelan joutsenesta, ja kansallisromantiikka tuo lisäsävyjä eritoten kotikisoihin. Alun perin tämän vuoden MM-kisojen oli määrä olla Italiassa, mutta koronaviruspandemia siirsi kisat Helsinkiin.

Minettien Emmi Nikkilä (vas.) ja OVO Teamin Aurora Kapanen MM-kilpailujen mediatilaisuudessa perjantaina.

Minetit ja Olarin Voimistelijoiden OVO Team ovat ennakkoon suomalaisten mitalisuosikit MM-kanveesilla. Kumpikin on vaihtanut kesän jälkeen ohjelmaa, joten joukkueiden ohjelmat ovat ensi kertaa kansainvälisen tuomariston arvioitavina. Myös kaksi edellistä mestaruutta voittanut venäläinen Madonna on mukana uudella ohjelmalla.

Neljäs suomalaisjoukkue on pääkaupunkiseudun Gloria, joka oli kesäkuun maailmancupissa Bulgariassa kolmas.

OVO Teamin kapteeni Aurora Kapanen kävi joukkoineen pari viikkoa sitten tutustumassa kisa-areenan tunnelmaan. Joukkue luottaa kovan harjoittelunsa ja syksyn kotimaisten kisojen antiin.

– Kisatilanteessa ei tarvitse tehdä muuta kuin sen mitä on tehnyt omallakin salilla, Kapanen korosti.

Urheilupsykologi, Olarin Dynamoissa viisi joukkuevoimistelun MM-kultaa voittanut Paula Thesleff painotti kisojen aattona paineensietokyvyn harjoittelua. Sitä suomalaisjoukkueet ovat tehneet harjoitussaleilla ja kotimaan kisoissa, jotta kilpailutilanteen rutiinit olisivat kohdallaan ja vire vahva. Kansainväliset kilpailut ovat tänä vuonna jääneet toukokuisten EM-kisojen ja kesän maailmancupin varaan.

– Kotimaan kisat ovat yksipäiväisiä, mutta olemme rakentaneet kotisalille toisen kisapäivän perään, jotta ennakoisimme MM-kisoja, kertoi OVO Teamin valmentaja Anneli Laine-Näätänen.

MM-kisoissa lauantai seuloo 12 finaalijoukkuetta naisten ja nuorten sarjoihin. Finaaliin pääsee maksimissaan kaksi joukkuetta/maa. Sijoitukset ratkeavat sunnuntaina alku- ja loppukilpailun yhteispisteillä.