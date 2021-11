Lauri Markkanen on ollut sivussa jo kahdeksan peliä koronaprotokollan takia – Clevelandille tappio

Nets vei ottelusta 109–99-voiton.

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers taipui Brooklyn Netsille. Nets vei ottelusta 109–99-voiton.

Markkanen oli ottelusta sivussa. Hän on ollut nyt kahdeksan peliä sivussa liigan koronaprotokollan takia. Koronaprotokollalistalle päätyy, jos pelaajalla tai seuran henkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.

Cavaliersia seuraava urheilutoimittaja Spencer Davis twiittasi tiistaina, että Markkasen tilanteessa olisi tapahtunut edistymistä.