Jättilupauksen valmentaja latoi tylyä tekstiä armeijasta – Puolustusvoimissa työskennellyt ex-hiihtopomo yllättää näkemyksellään

Mika Kulmala kunnioittaa Alexander Ståhlbergin päätöstä suunnata siviilipalvelukseen.

Hiihdon huippulupaus Alexander Ståhlberg, 19, teki hiihtäjälle todella harvinaisen valinnan päättäessään suunnata ensi kesänä siviilipalvelukseen.

Puolustusvoimissa pitkään työskennellyt Hiihtoliiton entinen toiminnanjohtaja Mika Kulmala pitää päätöstä kunnioitettavana ja linjakkaana.

– On paljon parempi valita siviilipalvelus kuin mennä väkisin puurtamaan Puolustusvoimien koulutukseen, joka harmittaisi koko ajan. Vaikka minulla on tällainen tausta, niin päätös on mielestäni kunnioitettava, Kulmala sanoo.

Ståhlberg ei halua ottaa riskiä, että armeijavuosi johtaisi tasonlaskuun kriittisellä hetkellä juuri silloin, kun hänen pitäisi ponnistaa juniorisarjoista aikuisiin.

Ståhlbergin valmentaja Matias Strandvall kritisoi Urheilukoulua kovin sanoin toteamalla, ettei yksikään huippulupaus ole kehittynyt armeijan aikana vaan sen sijaan taantuneet urheilijoina.

Tämä antaa Strandvallin mukaan etumatkaa muiden maiden nuorille urheilijoille. Kulmala allekirjoittaa väitteen vain osittain.

– Minä sanoisin, että se on tyyppikohtaista. Toisille se sopii hyvin ja toisille ei tunnu sopivan lainkaan. Lajeissakin on paljon eroja: Esimerkiksi suunnistajat ovat pääasiassa kehittyneet armeijassa. Maastohiihto on kokonaiskuormituksen kannalta yksi haastavimpia lajeja. Kokonaisuutta pitäisi pystyä pätkimään, Kulmala ruotii.

Kulmalan näkemyksen mukaan Puolustusvoimat voisi yleisellä tasolla olla nykyistä vahvemmassakin roolissa yksilöurheilussa. Yksilöurheilijoiden palkkakuopasta on puhuttu paljon, ja armeijassa työskentely voisi olla Kulmalan mielestä hyvä vaihtoehto urheilijoille.

– Monissa muissa maissa on ”palkkaurheilijoita” enemmän, meillä on vain muutama. Yksilöurheilijat eivät saa peruspalkkaa joukkueesta, mutta armeijasta sitä voisi olla saatavilla. Tästä hyötyisivät kaikki.

Esimerkkejä Kulmalan tarkoittamasta järjestelystä ovat huippuhiihtäjien Ristomatti Hakolan ja Markus Vuorelan pestit Puolustusvoimissa.