Millä sinä elät, Matti Mattsson? Sensaatiomaisen olympiamitalin voittaja on tienannut seitsemän vuoden aikana 3 210 euroa

Olympiakisojen pronssimitalistin verotettavat tulot vuosilta 2014–2019 yhteensä vain 2 577 euroa. Näin porilainen selittää monille urheilijoille tutun tilanteen.

Matti Mattsson on Suomen uintikuningas, muttei äyrikuningas.

Rintauimari Matti Mattsson on tuonut kotikaupungilleen Porille kosolti mainetta ja kunniaa, mutta veroäyrikilpailussa hän ei ole kaupungissa kärkisijoilla.

Tokion olympiamitalisti tienasi vuonna 2020 633 euroa.

Mattssonin, 28, verotettavat tulot vuosilta 2014–2020 ovat yhteensä 3 210 euroa. Kolmena vuonna eli 2019, 2016 ja 2015 hän ilmoitti verottajalle nollatulot.

– Tiedostan asian, Mattsson vastasi nauraen Ilta-Sanomien kysymykseen asiasta.

Kyse ei kuitenkaan ole veronmaksun välttelystä, vaan monen kovatasoisenkin suomalaisen yksilöurheilijan arjesta.

– Valtion urheilija-apuraha ei ole verotettavaa tuloa, ja se on useimpina vuosina ollut urheiluhommassa taloudellinen selkäranka.

Tämän lisäksi urheilija voi siirtää yhteistyökumppaneiltaan saamiaan tuloja valmennusrahastoon, josta niitä voi käyttää verottomasti ammatinharjoittamiseen eli urheiluun liittyviin kuluihin tositteita vastaan.

Matti Mattssonin ei ole olympiakisojen jälkeen tarvinnut enää selittää mahdollisille sponsoreille, kuka hän on ja mitä hän tekee.

– Tällä yhtälöllä on kuitattu valmennukseen, leireihin ja oheispalveluihin menneitä kuluja. Tässä urheilulajissa kicksien täytyy löytyä ihan muualta kuin rikastumisen haaveilemisesta. Rikastumiseen löytyy varmasti muunlaisia, helpompia reittejä, Tokion olympiakisoissa 200 metrin matkalla pronssimitalin saavuttanut Mattsson kertoo.

Urheilijat voivat siirtää urheilutulojaan myös urheilijarahastoon enintään 100 000 euroa vuodessa. Niistä maksetaan verot vasta, kun rahat aktiiviuran jälkeen nostetaan.

– Urheilijarahastoon ei ole vielä kertynyt rahaa sijoitettavaksi. Uintiin on mennyt se, mikä on tullutkin.

Mattsson on perustanut uransa taustalle myös oman yrityksen, Matti Mattsson Oy:n, vuonna 2017. Sen liikevaihto on ollut tasaisesti noin 18 000 euroa vuodessa ja liikevoitto noin 2 000 euroa.

Numerot saattavat jatkossa kasvaa merkittävästi, sillä Tokion menestys ja erittäin todennäköinen valinta Vuoden urheilijaksi 2021 räjäyttivät porilaiseen suuntautuneen mielenkiinnon myös sponsorimaailmassa.

– En voi vielä luetella uusien kumppanien nimiä, kun hommat ovat aavistuksen vaiheessa, mutta tasonnostoa on tapahtunut ja merkittäviä uusia kumppaneita on tulossa mukaan vanhojen rinnalle. Missään ei tarvitse enää selittää, kuka on Matti Mattsson ja mitä hän tekee.

Mattsson oli olympiakisojen jälkeen kuusi viikkoa pois altaasta, mutta harjoitukset ensi kevään MM-kisoja varten ovat olleet käynnissä jo hyvän aikaa valmentaja Eetu Karvosen kanssa. Kisat alkavat Japanin Fukuokassa 13. toukokuuta, ja ne piti alun perin järjestää jo tänä vuonna.

Mattsson jätti viikonloppuna päättyneet lyhyen radan EM-kisat väliin. Pitkällä radalla hän laskee kilpailevansa päämatkallaan ainakin viisi hyvätasoista kilpailua ennen MM-kisoja.