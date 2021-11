Ikonisen Reissumiehen mainoskasvoksi huumehelvetin jälkeen – miten Marko Jantusen kuva päätyi leipäpussin kylkeen?

Huumehelvetin selättänyt kiekkolegenda kertoo nyt, miten ja miksi päätyi antamaan kasvonsa leipäpusseille.

Kiekkolegenda Marko Jantunen (keskellä) on yksi Reissumiehen uusista mainoskasvoista.

Legendaarinen Reissumies saa marraskuun ajaksi merkittävän muodonmuutoksen. Vuodesta 1978 valmistetun Reissumiehen leipäpusseihin ilmestyvät uudet kasvot: monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskonsultti Dakota Robin, rap-artisti PastoriPike sekä kiekkolegenda Marko ”Jarna” Jantunen.

Fazer tiedotti keskiviikkona teettäneensä kyselytutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista miehistä kokee, että mieskuva on ahdas. Tästä johtuen yhtiö haluaa kampanjansa avulla ”monimuotoistaa” Reissumiestä, jotta yhä useampi mies kokisi olevansa hyväksytty sellaisena kuin on.

– Haluamme edistää erilaisen hyväksymistä, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, Ressumiehen brändistä vastaava Ari Ahola sanoi tiedotteessa.

Moni on halunnut tietää, miten ihmeessä esimerkiksi raskaan huumehelvetin läpikäynyt, syksyllä 2015 raitistunut Jantunen päätyi mainoskasvoksi.

– Fazer otti taannoin yhteyttä ja kysyi kiinnostustani lähteä mukaan kampanjaan, joka vaikutti heti todella mielenkiintoiselta. Halusin ilman muuta mukaan, koska kyse on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeästä teemasta, Jantunen, 50, selvittää IS:lle.

– Reissumies on niin symbolinen juttu, että tämä on itselleni myös iso kunnianosoitus. Uskon kampanjan ajavan asiansa eli herättävän kaivattua monipuolista keskustelua.

Marko Jantunen kävi kuoleman porteilla 2015, kunnes raitistui ja löysi täysin uuden suunnan elämälleen.

Jantunen tunnettiin vuonna 2010 päättyneellä ammattilaisurallaan poikkeuksellisena persoonana, todellisena maila- ja luisteluvirtuoosina, josta kerrotut lukemattomat värikkäät tarinat vetosivat erityisesti kiekkojännäreihin.

Päihdekoukkuun Jantunen jäi jo uransa aikana, ja viime vuosina ex-kiekkoilija on usein korostanut, että ilman kreivinaikaan tapahtunutta raitistumistaan hän olisi päätynyt hautaan.

– Olin taannoin aikamoinen oman tieni kulkija, reissumies. Se valinta oli mulle itsestäänselvyys, kuten Fazerin kampanjassakin mainitaan, mutta teki elämäni monessa mielessä vaikeaksi. Kunnes löysin voimia ja tukea raitistumiseen, ja sitä kautta koko elämäni suunta muuttui, Leijona-paidassakin usein nähty Jantunen kertoo.

– Nyt haluan kokemusteni kautta laajentaa suomalaista mieskuvaa. Reissumies elää täysillä ja antaa muiden elää omaa elämää. Miehet saavat ja miesten pitää puhua tunteistaan sekä pyytää apua tarvittaessa, yksin ei kenenkään tarvitse pärjätä. Miehen kannattaa olla rehellinen itselleen, avoin totuudelle ja suvaitsevaisuudelle.

Jo noin 100 000 suomalaisnuorta on kuullut Marko Jantusen päihdeluennon.

Kertomansa mukaan Jantunen haluaa antaa kampanjan kautta kasvot päihdesairaudelle ja siitä toipumiselle. Raitistuttuaan hän on kouluttautunut muun muassa päihdetyön ammattilaiseksi ja pitänyt jo yhteensä satoja luentoja sekä kouluille että yrityksille.

– Suomessa on peräti noin 400 000 päihderiippuvaista, joista työelämässä on noin 280 000. Kun lukuun lisätään heidän läheisensä, niin ongelma koskettaa hurjan suurta osaa suomalaisista. Tämä on eittämättä yksi merkittävä motiivini tässä kampanjassa, ja hienoa, että valtakunnallisesti tehtävä nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö istuu myös Fazerin arvoihin, Jantunen sanoo.

Hänen luennointikiertueensa ovat tavoittaneet jo noin 100 000 nuorta sekä lisäksi opettajia ja nuorten vanhempia.

– Päihdesairas ei ole huono ihminen, vaan hänellä on vakava sairaus. Hoitamattomana päihdesairaus aiheuttaa usein huonoa, ympäristöäkin saastuttavaa käyttäytymistä sekä mielettömät kustannukset niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Kun päihdesairas ihminen ensin hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, sitten hän voi alkaa toipua.

Marko Jantunen pelasi urallaan yli 500 ottelua SM-liigassa, ja niistä monet kasvattajaseurassaan Pelicansissa. Jantunen nähtiin usein myös Leijona-paidassa.

Lue lisää: Ikoninen Reissumies kokee melkoisen muutoksen: Kasvoina kiekko­legenda ja rap-artisti – katso kuvat

Lue lisää: Katuojaan luisuneen Marko Jantusen ei pitänyt koskaan nähdä tätä ystävänpäivää – kertoo nyt 50-vuotiaana elämänsä onnesta