Hevosen kohtelusta nousi valtava kohu – nyt olympialaji mullistui salaisessa kokouksessa

Pyöräily tulee uutena lajina nykyaikaiseen viisiotteluun, kertoo Guardian.

Nykyaikainen viisiottelu nykyaikaistuu seuraaviin olympialaisiin, kun pyöräily korvaa ratsastuksen. Asiasta kertoi Guardian.

Syynä on Tokion olympialaisissa viime kesänä sattunut välikohtaus, joka sai lajin kattojärjestön UIPM:n muuttamaan 109 vuotta voimassa olleita sääntöjään.

Välikohtauksessa Saksan Annika Schleu löi tottelematonta hevostaan Saint Boyta useita kertoja raipallaan kyyneleet silmissään. Lisäksi saksalaisvalmentaja Kim Raisner löi hevosta nyrkillään, minkä seurauksena Raisner lähetettiin olympialaisista kotiin.

Tapaus herätti valtavasti huomiota maailmanlaajuisesti. UIPM halusi reagoida, jotta ottelu säilyttäisi olympiastatuksensa Pariisissa 2024.

Nyt UIPM on päättänyt korvata ratsastuksen pyöräilyllä. Päätös hyväksyttiin Guardianin mukaan UIPM:n salaisessa kokouksessa.

Kyseessä on merkittävä muutos pitkäaikaisen olympialajin perinteessä. Nykyaikainen viisiottelu on modernien olympialaisten isänä pidetyn Pierre de Coubertainin ideoima, ja se on ollut lajivalikoimassa mukana vuodesta 1912.

Lajin alkuperäinen tarkoitus oli koetella ratsuväen sotataitoja. Ratsastuksen lisäksi nykyaikaisessa viisiottelussa ollaan oteltu miekkailussa, ammunnassa, vapaauinnissa ja maastojuoksussa.

UIPM:n edustaja ei kiistänyt asiaa Guardianille.