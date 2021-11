Kihlat! Rallilegenda Tommi Mäkinen hankki sormukset naisystävänsä kanssa

Autoilumaailmasta tuttu pariskunta on seurustellut jo useamman vuoden. Kuuma kysymys kuuluu nyt, aikooko pari seuraavaksi mennä naimisiin.

Rallimaailmasta kantautuu tuoreita lemmenuutisia. Rallin nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen on Ilta-Sanomien tietojen mukaan mennyt kihloihin Mia Miettisen kanssa. Autoilumaailman johtotehtävistä tunnettu Miettinen vahvistaa asian.

– No joo, kyllä tällaisessa tiedossa on perää, Miettinen sanoo.

Mäkinen, 57, ja Miettinen esiintyivät ensimmäisen kerran julkisesti pariskuntana Linnan juhlissa 2017. Heidän suhteensa oli paljastunut noin vuotta aiemmin.

Kihlajaisjuhlat ovat usein enne häistä. Mia Miettinen, tarkoittaako tämä iloinen tapahtuma sitä, että olette menossa Tommin kanssa naimisiin?

– Kihlat on tosiaan oikein hieno juttu, mutta meillä ei ole tapana puhua yksityiselämästämme julkisuudessa. Eli kyllä ihmiset varmasti sitten huomaavat, jos aiomme mennä Tommin kanssa naimisiin ja järjestämme häät, Miettinen vastaa.

IS yritti tavoitella myös Tommi Mäkistä kertomaan tuoreista kuulumisistaan, mutta tämä ei ollut tällä kertaa haastateltavissa.

Mia Miettinen on työskennellyt muun muassa Toyota Gazoo Racingin varatoimitusjohtajana.

Vuonna 2017 Miettinen siirtyi BMW:n Suomen-osaston johtajan pallilta Mäkisen isännöimän MM-rallitallin Toyota Gazoo Racingin varatoimitusjohtajaksi. Näissä pesteissään Miettinen ja Mäkinen työskentelivät vuoden 2020 loppuun, jolloin Toyota värväsi WRC-tiiminsä uudeksi tallipäälliköksi Jari-Matti Latvalan.

Tuolloin viime vuoden lopulla Toyotan emoyhtiö osti Toyotan rallitallin toiminnot Mäkisen yritykseltä (Tommi Mäkinen Racing Oy) ja nimitti rallilegendan urheiluosastonsa neuvonantajaksi. Japanin synkkä koronatilanne on aiheuttanut sen, että iso osa Mäkiselle kaavailluista töistä on toistaiseksi vesittynyt.

– Japanin suuntaan oli alun perin pitkälle suunniteltuja asioita tässä neuvonantajan roolissa, mutta ne olisivat vaatineet fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Japani on ollut kuitenkin lähes täysin kiinni pitkine karanteeniaikoineen, joten en ole sinne nyt vähään aikaan matkustellut, Mäkinen kertoi IS:lle elokuussa.

Varatuomariksi kouluttautunut Miettinen kertoo nyt, että ”tilanteessa on ollut hyviäkin puolia”.

– Olemme kumpikin Tommin kanssa tottuneet matkustelemaan työmme puolesta paljon, ja vuosi toisensa jälkeen. Nyt on ollut mahtavaa, kun meidän ei ole tarvinnut matkustella ympäriinsä. On jäänyt aikaa kaikkeen muuhun, ja se on ollut mukava piristysruiske, Virosta puhelimitse tavoitettu Miettinen selvittää.

– Kaikki on elämässämme hienosti. Ei mitään valittamista.