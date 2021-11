Kari-Pekka Kyrö paljastui sensaatiomaisen MM-kullan takapiruksi – ”Erittäin suuri merkitys”

Tuija Helander on ainoa suomalaisnainen, joka on juossut 400 metrin aitojen MM- tai olympiafinaalissa. Vuoden 1984 olympiakisoissa Los Angelesissa sijoitus oli 7:s. Valmentajan ennätys (54,62 vuonna 1987) on toistaiseksi 2,32 sekuntia parempi kuin valmennettava Heidi Salmisen.