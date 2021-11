Makwan Amirkhani teki kohtalokkaan virheen – asiantuntija kertoo, mikä johti tylyyn tyrmäysiskuun

Jaakko Dahlbackan mukaan Makwan Amirkhanilla oli taas voiton avaimet käsissään. Sitten tuli kohtalokas virhe.

Suomalainen vapaaottelija Makwan Amirkhani koki viikonloppuna tylyn tyrmäyksen Abu Dhabin UFC-illassa.

Englannin Lerone Murphy päätti höyhensarjan ottelun rajulla polvi-iskulla toisen erän avaushetkillä. Tappio oli Amirkhanille neljäs edellisestä viidestä ottelusta.

Suomalaisen vapaaotteluvalmentajan ja Ylilyönti-podcastin asiantuntijan Jaakko Dahlbackan mukaan vielä ensimmäisessä erässä kaikki sujui suomalaisen suunnitelman mukaan.

– Ensimmäinen kaadon yritys vei heti matsin mattoon, eli juuri sinne, minne Maku sen haluaa. Hän ei ollut kuluttanut energiaa tai ottanut osumaa, kun pääsi todella dominoiviin paikkoihin, ja pystyi pitämään matsin periaatteessa koko avauserän matossa.

Saatuaan vastustajansa maihin Amirkhani ei saanut kuitenkaan kaikkea iloa irti etulyöntiasemastaan. Se oli Dahlbackan mielestä suomalaisen ensimmäinen erhe.

– Siinä nähtiin, että Murphy oli tehnyt kotiläksynsä hyvin. Hän ei tehnyt paniikkiratkaisuja vaan odotti ja katsoi, mitä Maku itse tekee. Maku ei tehnyt oikein mitään, ja Murphy pystyi aika rauhassa puolustamaan itseään.

– Makwanin olisi pitänyt lähteä pakottamaan Murphy tekemään virheitä lyömällä enemmän ja edes näennäisesti uhkailemalla erilaisilla lopetuksilla. Nyt kun Maku ei tarjonnut erilaisia hyökkäyksiä matossa, Murphyn ei tarvinnut murehtia. Hän vain huolehti, ettei joudu Makwanin bravuuriin eli anakonda-kuristukseen.

Suomalaisen tavaramerkkikuristus on tehokkaan tappava, mutta vaatii onnistuakseen tietynlaiset olosuhteet.

– Kaikki tietävät, mitä Maku tekee. Anakonda toimii tosi hienosti silloin, kun vastustaja lähtee pyrkimään ylös matosta tai joutuu mattoon vähän yllättäen. Jos vastustaja pysyy alhaalla ja huolehtii, ettei työnnä päätään väärään paikkaan, sitä ei oikein saa pakotettuakaan.

Erityisesti yksi paljonpuhuva tilasto pisti Dahlbackan silmään.

– Makwanille kirjattiin koko ottelun aikana kuusi lyöntiä. Jos on kirjattu neljä minuuttia mattodominanssia, niin se on noin kymmenen kertaa liian vähän, hän linjaa.

– Vaikka matsia ei olisi saanut ekassa erässä poikki, niin varmuudella olisi pystynyt aiheuttamaan vahinkoa Murphylle ja viemään häneltä paljon energiaa. Nyt näki, että Murphy oli ekan erän jälkeen itse asiassa aika itsevarma.

Sitten loppu tuli kertaheitolla ja armottomasti. Amirkhani teki heti toisen erän alussa virheen, josta maksoi kovan hinnan: yrittäessään viedä vastustajansa mattoon, suomalaisen pää ajautui aivan väärälle linjalle, kohti vastustajan valmiina odottanutta polvea.

Lopputulos oli Amirkhanin UFC-uran ensimmäinen tyrmäystappio.

– Kun Maku opettaa salilla junnuja kaatamaan, niin hänkin ohjeistaa varmasti, että pää pitäisi ottaa aina vastustajan etumaisen jalan ulkopuolelle. Nyt Makwanin pää meni vastustajan takajalan puolelle, eli suoraan siihen tulilinjalle, Dahlbacka selittää.

Dahlbacka tarjoaa yllättävälle virheelle joukon selityksiä.

– Ehkä se johtui osittain siitä, että Murphy vaihteli koko ajan puolia. Toinen syy oli varmaan se, että kun ensimmäinen kaato meni niin helposti maaliin, niin Maku saattoi vähän miettiä, että ei hänen tarvitse kuin vähän ottaa tuosta kiinni, niin homma hoituu.

– Lisäksi Murphyllä oli tokan erän alkuun heti tekemisen meininki. Se pakotti ehkä Makwanin yrittämään kaatoa mahdollisimman nopeasti, vaikka ei ollutkaan varma, että onko paikka juuri se täydellinen.

Amirkhanin hyvin tunteva Dahlbacka kokee, että suomalaisen tappio-otteluissa toistuu turhauttava kaava. Jälleen kerran hyvin hallussa ollut ottelu pääsi karkaamaan käsistä.

– Melkein jokaisessa tappio-ottelussa hänellä on ollut mahdollisuudet voittaa. Pitäisi vain pystyä vielä vähän parempaan, vaikka Makwan osoittaa kerta toisensa jälkeen sen, että on monilla osa-alueilla vastustajaa parempi, Dahlbacka toteaa.

Dahlbacka näkee yhä suomalaisottelijassa potentiaalia, mutta nostaa esiin kaksi kysymystä.

– Mikä on oma tahtotila lähteä tekemään kovaa duunia, ja mikä on UFC:n tahtotila tämmöisen tappiosuman jälkeen. Nyt on tullut vastaan tietynlainen lasikatto, ja kysymys on, kuinka pitkään UFC antaa mahdollisuuksia korjata tilannetta.

Makwan Amirkhani juhli edellisen kerran UFC-voittoa toissa kesänä Danny Henryn kustannuksella. Sen jälkeen tilille on tullut kolme perättäistä tappiota.

Ennen viikonlopun ottelua Amirkhani kertoi Ilta-Sanomille tehneensä uuden neljän ottelun mittaisen sopimuksen lajin kärkipromootion kanssa. Se ei kuitenkaan varmuudella takaa mitään.

– UFC tarjoaa yleensä neljän ottelun sopimuksia, ja aina tappion jälkeen heillä on oikeus purkaa sopimus, Dahlbacka selittää.

Monelle ottelijalle Amirkhanin viime aikojen tulostaso tarkoittaisi jo lähtöpasseja, mutta suomalaisen puolesta puhuu yhä moni seikka.

– UFC on arvostanut Makwania aika hyvin. Makwan on otellut hyviä otteluita sekä voittaessaan että hävitessään ja hoitanut UFC:n suuntaan hommat aina esimerkillisesti. Hän on erittäin pidetty toimittajien ja UFC:n henkilökunnan parissa.

– Makwanin profiilin ottelija ei ole UFC:lle kallis. Hänelle maksetaan palkkaa silloin kun hän ottelee, eivätkä ne ole UFC:n mittapuussa isoja summia. Hän on nimi, joita voidaan hyödyntää tällaisissa tilaisuuksissa, kun Lerone Murphyn kaltaiset uudet kaverit tarvitsee kovemman kokeilijan. Kyllä Makwanin tyylisiä ottelijoita tarvitaan.

Sosiaalisen median julkaisujen perusteella Amirkhanilla itsellään riittää vielä kovasti menohaluja.

– Työtapaturma ja ei muuta kuin takaisin hevosen selkään, hän kirjoitti ottelun jälkeen viikonloppuna.

Lue lisää: Brutaalisti tyrmätty Makwan Amirkhani kommentoi vointiaan – myönsi karun tosiasian

Dahlbackin mukaan Amirkhani on ottelijana nyt eräänlaisessa välitilassa. Heikomman tason UFC-ottelijat hän voittaa helposti, mutta kovempia vastaan tulosta ei tule. Asiantuntija uskoo vakaasti, että parempaankin riittäisi paukkuja, mutta se vaatii väistämättä isoja muutoksia.

– Makwan on kilpailijana päältään tosi hyvä ja fyysisesti todella lahjakas. Aihio on tosi hyvä, mutta ehkä sitä on vähän laiminlyöty, Dahlbacka lataa.

Murphyn kohtaamiseen Amirkhani valmistautui sparraamalla Suomessa, mutta Dahlbacka haluaisi nähdä suomalaisottelijan matkaavan isompiin UFC-keskittymiin ottamaan oppia lajin huipuilta.

– Nyt ollaan saavutettu tietty taso, mutta siitä ei olla päästy eteenpäin. Kyllähän siihen pitää hakea jotain ratkaisua. Ilman sitä, näitä parempia jätkiä ei voiteta. Ja melkein väistämättä parhaisiin tuloksiin pääse, kun lähtee hakemaan apua ulkomailta.

Amirkhani on treenannut viime ajat pääosin itse perustamalla salillaan.

Toivoa kuitenkin on: 32-vuotiaan ottelijan uran suunta voi vielä kääntyä, jos hänen tiiminsä tekee jatkossa oikeita päätöksiä.

– En ole missään nimessä heittämässä kirvestä kaivoon. Makwanilla on hyviä matseja vielä jäljellä, jos hän haluaa, Dahlbacka lupaa.

Amirkhani on voittanut ammattilaisurallaan yhteensä 16 ottelua ja hävinnyt seitsemän.