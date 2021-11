Pyry kaatui enduropyörällä ja seuraukset olivat rajut – vuotta myöhemmin 19-vuotias nuorukainen ei haista mitään eikä pysty nukkumaan

Pyry Juupaluoma kaatui motocross-radalla kohtalokkain seurauksin. Aivovamma muutti elämän, mutta ei pilannut uraa. Juupaluoma on nyt Euroopan mestari.

Jotain odottamatonta tapahtuu hyppyrin lähdössä ja Pyry Juupaluoma, 17, muuttuu kuljettajasta matkustajaksi. Alastulo on raju, ja nuori mies menettää välittömästi tajuntansa.

Aika on heinäkuu 2020. Paikka on Jämsän motocrossrata. Kyse on vain harjoituksista, ei kilpailusta. Mutta seuraukset ovat rajut.

Juupaluoma herää muutaman minuutin päästä ja yrittää päästä takaisin pyörän selkään, mutta huoltojoukot pitävät hänet maassa.

Edessä olisi ollut kisat Karikkilassa. Ne jää nyt väliin. Sen sijaan matka vie Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Diagnoosi on karu: pääkallo on murtunut ja aivoissa on vakavia ruhjeita. Juupaluoma vaivutetaan koomaan.

Tehohoito kesti noin viikon, eikä Juupaluoma luonnollisestikaan muista tästä ajasta mitään.

– Kokonainen viikko on täysin hämärän peitossa, mutta osastolle päästyäni alan muistaa asioita, Juupaluoma kertoo.

Hänellä ei ole paljoakaan omakohtaisia muistikuvia tapahtumista tai alkuajoista sairaalassa. Perheen paikallaolon hän muistaa, mutta esimerkiksi yksityiskohtia loukkaantumisen laadun paljastumisesta hän ei muista.

– Äiti kertoi asioita, mutten silti muista paljoa. Tiesin, että pahasti kävi.

Vammat olivat niin vakavia, ettei Juupaluoma saanut liikkua kuin vessaan. Ei hän olisi muuta juuri jaksanutkaan, sillä vaatimatonkin liikkuminen uuvutti heti. Pienikin keskittyminen laukaisi valtavat pääkivut.

Tämä ei kuitenkaan syrjäyttänyt motoristin suurinta huolenaihetta: milloin hän pääsee takaisin moottoripyörän selkään. Se oli huolista ylivoimaisesti suurin.

– Ymmärsin kyllä, että vammani olivat äärimmäisen vakavia, mutta en minä niitä miettinyt. Halusin vain tietää, koska voin kivuta takaisin pyörän päälle.

Juupaluoman kuntoutus kesti kuukausia ja niiden aikana vammojen vakavuus selvisi. Maku- ja hajuaistit olivat käytännössä hävinneet, eikä häntä nukuttanut ollenkaan. Fyysinen rasitus tuntui, mutta uni ei tuntunut tulevan koskaan. Nukkumista varten tarvitaan yhä edelleen lääkkeitä sekä kello, joka näyttää nukkumaanmenoajan.

– Minulle annetaan lääkettä, jolla nukahdan ja mikä pitää minut unessa, Hatanpään sairaalassa kuntoutuksessa ollut Juupaluoma sanoo.

Joskus uni kestää muutaman tunnin, mutta on niitäkin öitä, jolloin hän nukkuu kuin normaali nuori, jopa yhdeksän tuntia.

– Ei sitä oikein koskaan tiedä millainen yö on tulossa. Sen tiedän, että jos valvon riittävän kauan, lopulta uni tulee ilman lääkkeitäkin. Se vaatii kuitenkin pitkän valvomisjakson.

Ennen loukkaantumista Juupaluoma opiskeli kaksoistutkintoa kauppaoppilaitoksessa ja lukiossa. Lukio oli pakko jättää kesken, sillä keskittyminen on hyvin vaikeaa, eikä lukeminen oikein onnistu.

– Kaupalliset opinnot yritän hoitaa pois mahdollisimman nopeasti, mutta vaikeaa se on. Lukeminen ei vaan oikein onnistu, sillä lähimuisti on heikentynyt, enkä muista opiskelemiani asioita. Uskon kuitenkin, että saan opinnot vielä tänä syksynä maaliin.

Pyry Juupaluoman suurin huoli oli, pääseekö hän enää ajamaan.

Nyt Euroopan mestarin ajo kulkee taas.

Paluu moottoripyörän selkään oli riemukas. Ajo kulki, eivätkä vammat tuntuneet vaikuttavan ajamiseen millään tavoin. Ensimmäiset ajokerrat Juupaluoma otti varoivaisesti, mutta hyvin nopeasti ajo muuttui entisen kaltaiseksi.

– Koen olleeni hyvin onnekas, sillä vammat kohdistuivat sellaisiin osiin aivoissa, jotka eivät vaikuta fyysiseen tekemiseen. Pystyn urheilemaan täysipainoisesti ja se on kaikkein tärkeintä, nyt 19-vuotias Juupaluoma kertoo.

Hän sanoo, että tällä hetkellä elämä hymyilee. Urheilu sujuu hyvin ja ajaminen on lähtenyt oikealle uralle. Bensan käryä hän ei edelleenkään haista, mutta makuaisti löytyy ainakin osittain. Nälkä on kuitenkin kova, voittamisen nälkä.

Enduron EM-sarjan startti oli hiukan pehmeä, mutta sen jälkeen alkoi voittoputki. Kauden jälkeen häntä juhlittiin Euroopan mestarina.

– EM-kulta oli suuri unelma ja se saavutettiin. Seuraava tavoite on MM-sarja ja siellä mitali. Ajaminen on nyt se juttu, mitä voin tehdä täysipainoisesti, joten siihen panostetaan, Kytönen Motorsport -tallissa kilpaileva Juupaluoma sanoo.