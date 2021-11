UFC-ottelijan käsittämättömät puheet hämmentävät – kertoi avoimesti väkivaltaisista haluistaan

Sean Strickland puhui haastattelussa väkivaltaisista ajatuksistaan.

Sean Stricklandilla on väkivaltaisia ajatuksia.

UFC-ottelija Sean Strickland on jälleen kohauttanut kommenteillaan. Väkivallalla hekumointi on vapaaottelumaailmassa yleistä ja osa monien ottelijoiden tarkoituksellisesti rakentamaa brändiä, mutta Strickland vie tämäntyyppistä puheenpartta kovaa vauhtia äärimmäisyyksiin.

MMA Hour -ohjelman tuoreessa haastattelussa 30-vuotias yhdysvaltalainen puhuu siitä, kuinka häntä on pitkään kiehtonut ajatus toisen ihmisen tappamisesta.

Hätkähdyttävät kommentit eivät ole Stricklandille uusi juttu. Voitettuaan edellisessä keskisarjan ottelussaan elokuun alussa Uriah Hallin, Strickland puhisi ottelun jälkeisessä haastattelussa, että voisi aivan hyvillä mielin tappaa vastustajansa häkissä. Nyt hän vakuuttaa, että vastaavia ajatuksia on pyörinyt päässä pitkin ottelijan elämää.

– Olen halunnut sitä koko elämäni, ja se on suuri syy, miksi minulla ei ole sosiaalista elämää. Jokin minussa tietää, että ihmisen tappaminen tuntuisi hyvältä vähän aikaa, Strickland sanoi.

Yhdysvaltalaisottelija otaksuu, että hänen vääristynyt ajatusmaailmansa on lähtöisin vaikeasta lapsuudesta. Hän on kertonut isänsä pahoinpidelleen häntä psykologisesti, ja nuorena Strickland innostui natsiaatteesta isoisänsä opastuksessa. Tästä elämänvaiheestaan 30-vuotias ottelija on häpeissään.

– Isoisäni oli tosi ikävä tyyppi. Lapsena sitä ei huomaa, palvoo vain sankariaan. Hän täytti pääni sillä hullulla kamalla. Seiskaluokalla intoilin natseista, vaikka en edes tiennyt, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta kun siitä kuuli ihmiseltä, jota arvostaa, se identiteetti vei minut mukanaan. Piirtelin hakaristejä koulumatkalla enkä tiennyt, mitä se tarkoittaa. Kun isoisäni kuoli, olin hänelle katkera siitä. Jos on rasisti, ei pärjää elämässä, Strickland totesi.

Strickland kiittää elämänsä pelastamisesta vapaaottelua ja UFC:tä. Kehästä muodostui Stricklandille paikka, jossa hän pääsee purkamaan raivoaan hallitussa ympäristössä. Haastattelussa hän kertoo välttelevänsä nykyään sosiaalisia tilanteita ja suuntaavansa yleensä harjoituksista suoraan kotiinsa.

– Minulla oli näitä fantasioita, ja ehkä siksi äitini laittoi minut harjoittelemaan. Harjoittelu tarjosi reitin, jolla pääsin purkamaan fantasioitani. Minä vain treenasin, ottelin, treenasin ja ottelin. Ilman sitä olisin vain jumittanut fantasioissani.

Raadollisista puheistaan huolimatta Strickland ei vaikuta olevan erityisen huolissaan työpaikkansa puolesta, vaikka sosiaalisessa mediassa jotkut ovatkin vaatineet UFC:tä puuttumaan peliin. Hän ei myöskään kertomansa mukaan kaipaa ammattiapua, ainakaan tässä vaiheessa.

– Kun vapaaottelupäiväni ovat ohi, yritän varmaankin järjestää aivoni uudelleen, ehkä löytää lisää arvoa ihmiselämässä ja saada yhteyden muihin ihmisiin. Mutta juuri nyt minä nautin tästä, Strickland totesi.

Strickland on voittanut 27 ammattilaisottelustaan 24. Hän on tällä hetkellä viiden ottelun voittoputkessa.