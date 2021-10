Video: Mieletön 7 sekunnin ennätysparannus porrashaasteessa! 40-vuotias asianajaja räjäytti pankin

”Porraskeisari” Jouko Juntunen hyökkäsi portaisiin kuin puhvelilauma. Hänelle ei löydy voittajaa tästä maasta!

Tamperelainen teräsreisi pysäytti digitaalit omiin sfääreihinsä: 48,50!

50 sekunnin haamuraja on nyt korkattu tuhannen pirstaleiksi. Edellinen Malminkartanon kuntoportaiden ennätys oli moninkertaisen 400 ja 800 metrin juoksun Suomen mestarin Ville Lampisen pyyhkäisemä 55,77.

Parannusta tuli yli seitsemän sekuntia!

Porraskeisari paukautti haukat pulleiksi ennätysaikansa 48,50 kunniaksi. Mies on tiukassa lihassa: 185 senttiä ja 83 kiloa.

ISTV:n drone ja otsakamera (GoPro) kuvasivat videon Jouko Juntusen hirmuvedosta. Video on artikkelin pääkuvana.

Juntusen poskettoman kovan suorituksen kruunasi hänen rauhallisuutensa Helsingin huipulla. Toki asianajajaa hengästytti, mutta muuten hän oli hillitty kuin hovissa.

– Alkuun täytyy lähteä kovaa ja toivoa, että jaksaa loppuun saakka. Ei siinä muuta oikeastaan ole, hän filosofoi kuin Elmo konsanaan.

Mestari rysäytti liikkeelle kuin luonnonvoima – äärimmäisen hiotulla porrastekniikallaan.

Se on reisi, joka jyllää! Tästä kuvasta ja sen yllä olevasta pystyvideosta saa osviittaa Jouko Juntusen lennokkaasta loikasta.

Hän naulasi ensimmäisen tasanteen alle 10 sekunnin: 9,96. Siihen ei pystynyt edes 100 metrin Suomen mestari Samuel Purola, joka pani alussa kaikki peliin: 10,5.

– On lähdettävä täysiä kolme porrasta kerrallaan. Vanhoissa portaissa juoksin neljä porrasta kerrallaan, mutta tässä kolme on maksimi, hyväntuulinen ennätysmies lateli.

– Käytännössä huippuaika perustuu sille, että pystyy juoksemaan kolmen portaan taktiikalla mahdollisimman pitkään. Kun joutuu vaihtamaan joka toiselle, vauhti hidastuu useita sekunteja.

Hän mätti menemään hurjalla loikalla lähes huipulle saakka. Vasta, kun jäljellä oli noin 36 porrasta (347:stä), piti antaa periksi.

Tampereen Pyrinnön mies Helsingin huipulla. 36 viimeistä porrasta meni joka toiselta ponnistaen – aivan viimeiset matalat portaat jokaiselle astuen.

Ville Lampinen raportoi vaihtaneensa jo ensimmäisen tasanteen jälkeen ”kylmän viileästi joka toiselle”, jotta sai juoksurytminsä pysymään kovana.

– Jos Ville olisi jatkanut pitkällä pompulla, aika olisi ollut pari sekuntia parempi. Hän oli vielä sen verran tuore mies mäen päällä, Juntunen analysoi Lampisen videon perusteella.

Ennätysjuoksijan väliaika toisella tasanteella (222. porras) oli murhaava 25 sekuntia (Purola 27 s., Lampinen 32 s.).

Viimeisen kolmanneksen (347. porras) hän kesti huippuvauhdissa 23 sekunnin pintaan (Lampinen 23 s., Purola 34 s.).

Lopun taistelu takasi 50 sekunnin haamurajan komean poksahduksen, mutta jätti ennätysmiehelle vielä parantamisen varaa.

– Kyllä se hyytyminen tuli. Siinä se neljäseiska (47 s.) varmasti karkasi, mestari myönsi.

Porraskeisari ansaitsi komean arvonimensä hallittuaan suvereenisti ISTV:n vuosina 2015-2016 järjestämää Malminkartanon vanhojen kuntoportaiden ennätyshaastetta.

Juntusen tavaramerkkituuletus viiden vuoden takaa.

Keisari tuli, näki ja voitti Malminkartanonhuipun uudelleen jo reilu kuukausi sitten, syyskuun 16. päivänä.

ISTV päätti antaa Juntusen uusien portaiden ennätysvideon marinoitua lokakuun loppuun, jotta hänen kovan luokan haastajansa saisivat mahdollisuuden päästä kunnolla esiin.

Kuten videolta ja kuvista näkyy, lehti oli vielä puussa 16. syyskuuta, kun Juntunen teki ennätyksensä.

– On ollut hienoa päästä kisailemaan tosi kovien urheilijoiden kanssa, Juntunen sanoo nyt.

– Mahdottoman hienoa, että heiltä on löytynyt pilkettä silmässä lähteä haastamaan itseään epämukavuusalueellaan. Uskaltavat ottaa riskin suorituksessa, josta heillä ei ole takana erityistreeniä.

– Siitä viiden vuoden takaisesta juttusarjasta tulee erityisesti mieleen Mika Poutala. Olympiamitalitason pikaluistelijakin lähti mukaan, Juntunen päivittelee.

Veteraani-ikäisen asianajajan porrasylivoima hämmentää urheiluväkeä. On pohdittu, miten ihmeessä ex-suunnistaja ja -ratajuoksija rökittää kotimaiset huipputason urheilijat!

– Aina löytyy poikkeusyksilöitä ja erityislahjakkuuksia. Mutta tätäkin taustalahjakkuutta on takuulla tukenut sopiva harjoittelu, ammattivalmentaja Antti Hagqvist arvioi Juntusta jo viisi vuotta sitten.

Hagqvistin mukaan maitohapon sietokyky on osittain synnynnäistä. Tällainen yksilö pystyy pitämään suorituskykyä pitkään yllä, vaikka kreatiinifosfaattivarat loppuvat.

Sankari itse perustelee tasonsa rankalla erityisharjoittelullaan ja fyysisellä soveltuvuudellaan alle minuutin kestoiseen porrasjuoksuun.

– Jos vertaa huipputason ratajuoksijoihin Ville Lampiseen ja Erik Backiin, olen harjoitellut todella paljon enemmän portaissa. Se on se ykkösjuttu.

– Toiseksi, minulla on tietynlaisia erityisvoimaominaisuuksia, joita porrasjuoksuun tarvitaan.

– Jaloissa täytyy olla jerkkua. Kokonaisuudessaan, eli reisissä, pohkeissa ja pakaroissa, hän kiteyttää.

Juntusella, 40, on vankka urheilutausta. Hän on nuorten Suomen mestari suunnistuksessa. Seniorina hän juoksi Tampereen Pyrinnön paidassa kovia kansallisen tason aikoja 400 ja 800 metrillä.

Ratakierros kulki 49,08 ja kasi 1.52,89 (2011). Parhaimmillaan hän oli Kalevan Kisoissa seitsemäs – hänen ennätyksillään oltaisi juostu finaaleissa tänäkin kesänä.

Juntusen ratajuoksu-ura loppui akillesjännevammaan. Sen kuntoutuksessa hän löysi porrastreenin ja on ollut koukussa pian 10 vuotta.

Jouko Juntusen hillitty asianajaja-look.

Urheilemisen ohella Juntunen luki itsensä lakimieheksi ja suoritti korkeakoulututkintonsa päälle asianajajan tutkinnon. Hän on osakas tamperelaisessa asianajotoimisto Factassa, jossa on erikoistunut työ- ja sopimusoikeuteen.

48,50, digitaaLIT eivät valehtele! Suomesta ei näytä löytyvän riittävän kovaa porrashaastajaa Juntuselle (ilmoittautua saa allekirjoittaneelle).

– Kaksi- kolmekymppisten pitäisi viedä tämmösen (ikä)miehen ennätykset pois kuljeksimasta, Juntunen kommentoi itse.

Mikä parasta, mestari kävi jo elokuun puolivälissä Malminkartanon kuntoilupyhätössä Helsingin Sanomien kutsumana. Silloin hän täräytti vieläkin kovemman ajan 47,10 – eikä juossut tuolloin vieterikengillään.

Juntunen käytti virallisessa ennätysrykäisyssään sallittuja uuden teknologian juoksutossuja. Ne irottivat juoksijalta kommentin: ”Ehkä vähän helpommalla saa jokaisen askeleen juostua.”

Kyseistä aikaa ei kuitenkaan voi ottaa huomioon haastekisassa, joka toteutetaan ISTV:n säännöillä ja ajanotolla.

Uskokaa tai älkää, nämä ennätykset eivät vielä riitä Juntuselle.

– Jatkan porrastreeniä toisissani. Tiedän, että pystyn keväällä 46:lla alkavaan aikaan, hän puuskahtaa naama peruslukemilla.

Porrastreenillään hän takaa myös sen, että on iskussa ensi kesänä, kun Tampere isännöi veteraanien yleisurheilun MM-kisoja.

Hyvä tietää, että Suomella on silloin heittää 40-vuotiaiden ratakierrokselle eräs harvinaisen kova luu.

ISTV:n ennätyskokeen säännöt ovat yksinkertaiset.

Portaat juostaan ylös mahdollisimman nopeasti. Dronekamera todistaa suorituksen ja mittaa ajan.

Starttaajan toinen jalka on ensimmäisellä portaalla. Maali on viimeisen portaan jälkeen minkä tahansa ruumiinosan osuessa hiekalle.

Juoksuaskeleen pituus on vapaavalintainen. Naisten ennätyksen tehnyt 400 metrin aitojen olympiaedustaja Viivi Lehikoinen jätti yhden portaan väliin ja ponnisti joka toiselta alusta lähes loppuun saakka.

Huippumiehet pomppivat joka kolmannelta lankulta ainakin ensimmäisen osuuden ja vaihtavat joka toiselle vasta, kun on pakko.

Portaikossa on kaksi välitasannetta. Ensimmäiselle on 101 porrasta. Toiselle 222. Viimeinen porras ylhäällä on 347:s.

Matkan pituus on 147 metriä, noustava korkeus 56 metriä.

Malminkartanonhuipun kuntoportaat uusittiin kesällä 2021. Uusien ja vanhojen ennätysaikojen vertailu on vaikeaa, jopa mahdotonta, vaikka ensimmäisen ja viimeisen askelman paikka on pysynyt samana.

Uusia portaita on 79 kpl vähemmän kuin entisiä (426 kpl - 347 kpl). Uudet ovat hieman harvemmassa ja niiden väli pysyy tasaisena.