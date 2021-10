Joakim Kemell, 17, on noussut ulkojäiltä Suomi-kiekon suurlupaukseksi – ”Tykkään tilanteista, joissa on painetta”

NHL kutsuu keskisuomalaista ennemmin tai myöhemmin.

Joakim Kemell on SM-liigan pistepörssin kärjessä.

Joakim Kemell, 17, on jääkiekon liigasyksyn suurin komeetta. Nuori JYP-hyökkääjä jakaa maalipörssin ykköspaikan ja on pistepörssissä komeasti toisena.

Hypetys jyväskyläläisen ympärillä on ollut rajua. Ikäisekseen erittäin kypsä nuorukainen ei ole kuitenkaan median ja fanien hehkutuksesta ottanut ylimääräisiä kierroksia.

– Ei se elämä ole paljoa muuttunut. Aika normaalia elämää olen viettänyt ja samanlaista kuin ennenkin. Se on vain hienoa, että oma tekeminen kiinnostaa, entisen Jyväskylän maalaiskunnan Palokassa kasvanut ja yhä asuva Kemell sanoo STT:lle.

– Yritän treenien ja pelien jälkeen kotona olla miettimättä jääkiekkoa. On tärkeää saada välillä ajatukset pois kiekosta ja viettää ihan sitä tavallista arkea.

Vanhempiensa kanssa asuva Kemell on viettänyt lapsuudessa aikaa Palokan ulkojäillä, samassa kaukalossa, josta kiekko-oppinsa ovat hakeneet muun muassa Pekka Jormakka, Veini Vehviläinen ja Oula Palve sekä moni muu entinen JYP-pelaaja.

– Koulun vieressä olevassa kaukalossa olen paljon pelannut. Kaksivuotiaana minulla oli luistimet ensimmäistä kertaa jalassa, ja muutenkin kävimme vanhempien kanssa paljon ulkojäillä. Sieltä se into tähän lajiin on lähtenyt.

Golfiin hurahtanutta kiekkolupausta povataan ensi kesän NHL-varaustilaisuudessa aivan kärkipään nimeksi. Puhetta on ollut jopa kautta aikain ensimmäisestä suomalaisesta ykkösvarauksesta.

– Ehkä siitä ihan pienesti paineita tulee, mutta enemmän koen sen niin, että saan siitä lisää potkua. Haluan vain entistä kovemmin näyttää, mihin pystyn. En koe, että minulla olisi erityisesti paineita, Kemell toteaa.

– Oma paineensietokykyni on aika hyvä. Itse asiassa tykkään tilanteista, joissa on painetta ja on pakko pystyä tekemään tulosta. Silloin saa itsestä enemmän irti, kolme voittomaalia tällä kaudella iskenyt.

Kemell teki hiljattain pitkän jatkosopimuksen JYPin kanssa. Se oli hieno kädenojennus kasvattajaseuralle, sillä vuoteen 2024 asti nuorta miestä tuskin Jyväskylässä tai ylipäätään Euroopan kiekkokaukaloissa nähdään.

– En tiedä vielä, onko NHL:n aika jo ensi syksynä. Sinne on vielä matkaa. En ole asiaa oikeastaan vielä miettinyt. Yritän keskittyä tähän kauteen ja tehdä hommat mahdollisimman hyvin, Kemell summaa.

– Toki kirkkain unelmani olisi päästä rapakon taakse pelaamaan omilla vahvuuksilla. Tulevaisuudessa olisi hienoa päästä myös A-maajoukkueeseen.

Kemellin ilmiömäinen pelivire on tullut monelle yllätyksenä, mutta lempinimellä ”Jokke” pukukopissa tunnettu laitahyökkääjä osasi odottaa tuloksia.

– Maalien ja pisteiden välissä kausi on lähtenyt hyvin käyntiin. Ehkä se vähän yllätyksenä on tullut, mutta lähdin kauteen kovalla itseluottamuksella. Olin varma, että pystyn pelaamaan tätä sarjaa.

180-senttinen ja 75-kiloinen Kemell ei ole kaukalon jättiläisiä, mutta JYP-peluri ei kaihda kovaa peliä.

– Taklaan paljon ja tykkään ottaa taklauksia vastaan. Kovaa pelaaminen on aina ollut yksi pelini kulmakivistä. Luistelu ja laukaus ovat vahvuuksia myös, Kemell toteaa.

– Miesten sarjassa olen huomannut, että fyysisyyttä ja kamppailukovuutta tarvitsen lisää. Vaikka pelaan fyysisesti, tietynlaista vääntövoimaa pitää saada enemmän, jotta voin haastaa paremmin pelaajia kulmissa.