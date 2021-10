Tällainen on Makwan Amirkhanin ja UFC:n välinen uusi sopimus – suomalaisen pää ei ole pölkyllä tappioista huolimatta

Makwan Amirkhani tietää, että ihmisten mielissä hän on juuri niin hyvä, kuin edellisen ottelun tulos. Hän aikoo osoittaa, että on mestaruusvyön arvoinen.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani astuu salinsa ovesta sisään. Ulkopuolisen silmiin kaikki näyttää siistiltä, mutta Amirkhani on selvästi eri mieltä. Hän noukkii ylös väärään kohtaan eksyneen levypainon, siirtää hyppyboksin sille kuuluvaan paikkaan ja kantaa roskikseen jonkun lattialle unohtaman roskan.

Siisteys on Amirkhanille tärkeää. Eikä vain siisteys, vaan se, että hän vastaa siitä itse, kuten kaikista muistakin arkisista askareista. Se on vain korostunut, kun hän on valmistautunut tulevana viikonloppuna Abu Dhabissa käytävään UFC-otteluun.

– Haluan hoitaa itse kaiken, siivouksen, pyykit ja ruoanlaiton. Se on osa minua. Tykkään pitää paikat siistinä. Se pitää mielen positiivisena. Niin kuin suomalaiset sanovat: puhtaus on puoli ruokaa. Se, että asiat ovat omassa hallinnassa, tuo mielenrauhaa. Näin voin keskittyä täysin harjoitteluun.

Amirkhani lähtee tulevaan otteluun altavastaajan asemasta. Sen kertovat vedonlyöntikertoimetkin, jotka ovat Lerone Murphyn puolella. Asetelma ei haittaa.

– Faktahan on se, että olet ihmisten mielissä juuri niin hyvä kuin viimeisin ottelusi, Amirkhani sanoo ja hymyilee leveästi päälle.

Hymyn takana on varmuus siitä, että hän on parempi. Paljon parempi kuin koskaan aiemmin.

Tulevaan otteluun Amirkhani on valmistautunut Suomessa. Hän kertoo sparranneensa nyt enemmän kuin aiemmin.

” Olen erittäin innoissani siitä, mitä voin tuoda pöytään. Aion varastaa koko show’n.

Oma sali mahdollistaa harjoittelun juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Sen lisäksi hän on kiertänyt ahkerasti pitkin eteläistä Suomea sparrivastusten perässä.

–Olen viettänyt paljon enemmän aikaa häkissä, tehnyt siitä arkipäivää. Olen hakenut sitä painetta ja uhkaa, jota kohtaan ottelussakin. Viimeiset kymmenen kuukautta olen painanut duunia erittäin ammattimaisesti.

– Olen nukkunut hyvin, syönyt hyvin. Elämä on tasapainossa. Seuraavassa ottelussa nähdään iso muutos. Olen erittäin innoissani siitä, mitä voin tuoda pöytään. Aion varastaa koko show’n, Amirkhani hehkuttaa.

Amirkhani tykkää pitää paikat siisteinä.

Vastustaja ei pelota. Englantilaisen Murphyn ammattilaisottelutilastossa näkyy kymmenen voittoa ja yksi ratkaisematon. Julkisuudessa on puhuttu paljon myös miehen menneisyydestä, johon mahtuu muun muassa luodin osumasta selviäminen. Tapaus on tuonut hänelle lempinimen The Miracle.

Amrikhani pyörittelee päätään ja toteaa, että häntä ei pätkän vertaa kiinnosta Murphyn menneisyys häkin ulkopuolelta.

– Minua kiinnostaa vain se, montako kisaa hän on käynyt ja montako tuntia viettänyt aikaa salilla.

Hän naurahtaa Murphyn ottelutilastolle ja toteaa, että yli puolet vastustajista ei ole vapaaottelijoita.

– En tiedä, mistä ne on löydetty. Hän hehkuttaa otelleensa Zubaira Tukhugovia vastaan. Zubaira on erittäin väsynyt mies. Siitä huolimatta Zubaira sai vaivattomasti Leronen maahan aina kuin halusi.

– Zubaira ei uhannut Leronea lopetuksilla tai saanut vahinkoa aikaan matossa. Siitä huolimatta Lerone oli vastustajansa käsittelystä aivan puhki. Kerro Zubairan työ kympillä, niin se on se, mitä minä tuon häkkiin, Amirkhani virnistelee.

Amirkhani, 32, tietää, että Murphy on katsonut aiemmat ottelut ja nähnyt jonkun aivan muun kuin sen Amirkhanin, joka nyt astelee vastaan.

– Hän tekee todella suuren virhearvion. Tulen olemaan täysissä energioissa lauantai-iltana, ja sen takaama ottelukunto on aivan eri planeetalta aiempaan verrattuna. Vaikka aion ratkaista ottelun jo ensimmäisessä erässä, ei minua haittaisi, vaikka touhuaisimme täydet 15 minuuttia. Tekisin senkin ilomielin.

Amirkhani julistaa olevansa seuraavan ottelunsa kapteeni.

– Ja mitä minun tarvitsisi hänen osaltaan pelätä? Lyöntejä ja potkuja? Mikä on mahdollisuus, että hän osuu suoraan maaliin ja minä tipun? Kukaan ei ole ikinä tehnyt sitä minulle, eikä sitä tule tapahtumaan nytkään. Minä olen ottelun kapteeni, minä johdan ja sanon, miten mennään.

Edellisessä ottelussa painonpudotus ja etenkin siitä palautuminen menivät pahasti pieleen, mutta siitä Amirkhani ei halua enää puhua. Asian vatvominen ei muuta mitään, eikä se etenkään vaikuta tulevaan otteluun.

Sen hän toteaa, että on kuunnellut itseään, ottanut virheistä opikseen ja palannut takaisin aiempaan, jo painiajoiltakin tuttuun tapaan kiristää itsensä 66-kiloiseksi.

Juuri itsensä kuuntelu on noussut avainasemaan otteluihin valmistautuessa. Neuvojia – ja etenkin arvostelijoita – riittää, mutta Amirkhani on oppinut luottamaan itsensä ohella niihin, jotka ovat olleet mukana elämässä jo vuosia.

Hän kertoo, että on aina tarvinnut paljon tilaa. Vuosien saatossa se on vain korostunut. Yksin ollessa akut latautuvat ja ideat virtaavat. Yksinäiset kilometrit auton ratissa, sähköpyörällä luonnossa tai vain kotona tavallisia arkisia asioita tehden rentouttavat ja palauttavat.

Toinen merkittävä asia on se, että hän laittaa nyt itsensä ja urheilun ykköseksi kaikessa. Se, mikä ei palvele urheilu-uraa, unohdetaan. Kantapään kautta on tullut opittua, että tv-formaattien metsäseikkailut tai illalliset ulkomailla vievät vain kallisarvoista aikaa antamatta itselle mitään.

– Pyyntöjä erilaisiin tv-ohjelmiin tulee koko ajan, mutta mikään niistä ei enää mene urheilu-urani edelle.

Vaikka Amirkhani onkin varma voitostaan, minkään pakkovoiton edessä hän ei ole. UFC-ura ei katkeaisi häviöön. Heti edellisen ottelun jälkeen hän solmi uuden neljän ottelun sopimuksen.

– UFC on kasvattanut minua kohta seitsemän vuotta. Eivät he potki pois vain sen takia, että väliin mahtuu muutama huonompi esitys. Siellä ymmärretään, että häviön jälkeen ottelija voi tulla takaisin entistä vahvempana.

Edellisen ottelun jälkeen nousu otti henkisesti koville.

– Hetken ehdin surra, kunnes nousin takaisin jaloilleni ja aloitin määrätietoisen harjoittelun.

Päässä jyllänneet demonit väistyivät hiljalleen ja työ alkoi jälleen maistua. Nyt urheilu tuottaa pelkkää nautintoa, etenkin kun otteluun saa valmistautua Suomessa.

Täällä on tärkeä tukiverkko, oma sali ja Amirkhanin uudestaan löytämät kotimaiset vapaaottelupiirit. Katse on tulevassa ottelussa, mutta samaan aikaan jo paljon kauempana. Siellä häämöttää mestaruusvyö.

– Olen löytänyt kaavan, jolla se hankitaan. Olen valmis ottelemaan sarjastani ketä tahansa vastaan jo nyt. Realiteetti on tietenkin se, että joidenkin kanssa se vaatii enemmän töitä. Tätä työtä aion tehdä seuraavat kymmenen vuotta.