Tampereen jättiareenan pomo kertoo epäselvyyksistä Uros-yhtiön kanssa – näistä syistä Leijonien kotihallin nimi vaihtuu

Toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo areenayhtiön tehneen viime viikkoina useita selvityspyyntöjä mystiselle Uros-yhtiölle, mutta jääneen vaille kaipaamiaan vastauksia.

Joulukuussa avattavan Tampereen jättiareenan ympärillä kuohuu. Torstaina selvisi, että KOY Tampereen Monitoimiareenan hallitus on päättänyt irtisanoa areenan nimisopimuksen Uros Oy:n kanssa. Päätöksen myötä areena ei enää jatkossa kanna nimeä Uros Live vaan jatkaa toimintaansa aiemmalla nimellään Tampereen Kannen areena.

IS tavoitti tuoreeltaan monitoimiareenan taustayhtiön toimitusjohtajan Marko Hurmeen, joka latasi tiskiin odotettuja perusteluja. Päätöksen taustalla painaa viime kuukausina paljastuneet, teknologiayhtiö Urokseen liittyvät talousepäselvyydet.

– Olemme olleet tosi huolissamme aiempaan nimikumppaniimme (Uros) liittyvästä negatiivisesta uutisoinnista, joka on tullut meille yllätyksenä. Erityisesti kuuden viime viikon aikana on ilmaantunut paljon kysymyksiä, joihin olemme nyt joka viikko yrittäneet hakea kuumeisesti vastauksia, Hurme kertoi.

– Teimme Urokselle erilaisia selvityspyyntöjä, ja vielä lisäselvityspyyntöjäkin. Lopulta päätimme irtisanoa yksipuolisesti yhteistyösopimuksemme yhtiön kanssa. Kohu ratkaisi.

Tampereen uuden areenan toimitusjohtaja Marko Hurmetta on hymyilyttänyt useasti projektin aikana, mutta viime viikkoina hänellä on ollut vitsit vähissä.

Uros-yhtiöstä on viime viikkoina piirtynyt hyvin myyttinen kuva, sillä vaikka julkisuudessa on kerrottu kovia faktoja yrityksen liittyvistä epäselvyyksistä, sen johtohenkilöt ovat vaienneet lähes tyystin. Uros on oululaistaustainen yhtiö, joka sanoo bisneksen rakentuvan ”esineiden internetin” eli iot-palveluiden ympärille. Pelkistettynä kyse on siitä, että yhtiö lisää asiakaskumppaniyritysten laitteisiin pääsyn nettiin.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin lokakuussa, että miljardien eurojen konserniliikevaihdosta raportoiva Uros on jättänyt maksamatta useita pieniäkin laskuja heinäkuusta lähtien. STT puolestaan uutisoi aiemmin, että Uros on lähes kymmenen vuoden aikana maksanut Business Finland -lainoistaan vain korkoja ja niistäkin vain osan, alle 400 000 euroa.

Lainojen maksamatta jättäminen on outoa, sillä yhtiö väittää tehneenä pelkästään vuosina 2017–2019 yhteensä yli 300 miljoonaa euroa liikevoittoa. STT:n tietojen mukaan yhtiön kertomien suurvoittojen takana ei todennäköisesti olekaan vastaavaa todellista liiketoimintaa.

-- Irtisanomispäätöksemme perustuu kolmeen asiaan. Ensinnäkin epäilimme, ettei nimikumppanimme kykenisi välttämättä selviytymään sopimuksemme mukaisista maksuvelvoitteista. Toisena pointtina oli tästä negatiivisesta uutisoinnista aiheutunut mainehaitta, joka on heijastunut tavallaan kaikkiin yhteistyökumppaneihimme, vaikka kyse on siis ollut ainoastaan nimikumppanistamme, Hurme perusteli.

– Kolmantena tekijänä oli se, että emme saaneet riittäviä vastauksia niihin kysymyksiin, joita yrityksemme viime viikkoina esitimme. Halusimme tietää asioita esimerkiksi yrityksen yritysjärjestelyistä, mutta emme saaneet vastauksia.

Miten Uros-yhtiö reagoi ratkaisuunne? Aikooko se tyytyä tilanteeseen?

– Näitä asioita teidän tulee kysyä sieltä yhtiöstä. Mielestämme meillä oli perusteet purkaa sopimus yksipuolisesti, Hurme linjasi.

Aiotteko etsiä uuden nimiyhteistyökumppanin?

– Viime viikkojen aikana useampi yritystaho on ottanut meihin itse yhteyttä huomattuaan nimikumppaniimme liittyvät uutisotsikot. Nämä yritykset ovat kertoneet olevansa halukkaita neuvottelemaan nimikumppanuudesta, Hurme selvitti.

– Meillä on muutamia keskusteluja käynnissä, mutta toistaiseksi aiheesta ei ole muuta kommentoitavaa. Nyt toivomme eniten, että areenan uutisoinnissa keskityttäisiin siihen, mitä kaikkea siellä tulee tapahtumaan avajaisten eli 3. joulukuuta jälkeen.

Teknologiayhtiö Uroksella on kerrottu olleen yllättäviä maksuvaikeuksia, eikä sen uskota pystyneen omien ilmoitustensa mukaisiin liikevoittoihin.

IS on yrittänyt useaan otteeseen tavoitella Uros-yhtiöiden toimitusjohtajaa Rauno Jokelaista, tuloksetta. Viime viikolla IS vieraili Uroksen toimistotiloissa Oulussa. Toimitusjohtaja oli paikalla, mutta ei toimistotyöntekijän mukaan ollut kiireidensä vuoksi haastateltavissa.

IS tavoitti nyt tuoreeltaan Tampereen jättiareenan merkittävän taustavaikuttajan Mika Sulinin, joka neuvotteli konsulttina kymmenvuotisen nimisopimuksen Uroksen kanssa. Heti kävi selväksi, ettei Olympiakomitean ex-pääsihteeri ollut innokas keskustelemaan aiheesta.

– Tämä on täysin areenayhtiön ja toisen yhtiön (Uroksen) välinen asia. Minulla ei ole siihen kommentoitavaa, Sulin sanoi.

Tuliko areenayhtiön irtisanomispäätös sinulle yllätyksenä?

– Ei… Ei se tullut yllätyksenä. Minulla ei siis ole asiaan mitään kommentoitavaa, Sulin pyöritteli.