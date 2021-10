38-vuotias mies otti yhteyttä kirurgiin – sai hätkähdyttävän tiedon kiireellisestä toimenpiteestä

Jimmy Rave, 38, koki äärimmäisen ikävän kohtalon.

Jimmy Rave on entinen show-painija.

Entinen show-painija Jimmy Rave on kokenut äärimmäisen ikävän kohtalon. Muun muassa Newsweek uutisoi, että Ravelta, 38, on amputoitu molemmat jalat.

Rave, oikealta nimeltään James Guffey, kertoi asiasta hiljattain itse Twitterissä.

Raven mukaan hän oli kokenut kesäkuussa vaikeuksia kävellä. Sen jälkeen hän oli ottanut yhteyttä kirurgiin, joka kertoi että Ravella on MRSA-infektio. Kirurgi oli todennut, että molemmat jalat täytyy amputoida välittömästi.

Tampereen yliopistollisen sairaalan mukaan MRSA-infektio on MRSA:n aiheuttama tulehdus. Taysin mukaan MRSA on tavallisille antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri. MRSA:sta on yleisesti kerrottu, että se saattaa vaikeuksissa tapauksissa johtaa jopa amputaatioon.

Yhdysvaltain Georgiasta kotoisin oleva Rave vetäytyi painista loppuvuodesta 2020.

Hän oli ollut mukana lajissa parikymmentä vuotta. Lopettamiseen johti se, että hänen vasen kätensä jouduttiin amputoimaan infektion takia. Rave ei tuolloin täsmentänyt, että oliko käden amputoinnissa myös kyse MRSA:sta.

Rave tunnettiin Ring of Honor ja Total Nonstop Action Wrestling -painitapahtumista.