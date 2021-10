Tätä mieltä IS:n lukijat ovat Suomen uusista olympia-asuista – yksi seikka jakoi vahvasti mielipiteet

Suomen kisa-asuissa IS:n lukijoita puhutti erityisesti väritys.

Suomen joukkueen edustusasut Pekingin talviolympialaisiin julkaistiin keskiviikkona. Luhta Sportswear Companyn suunnittelemat asut jakoivat vahvasti Ilta-Sanomien lukijoiden mielipiteet.

Monia kismittivät asujen harmaat värisävyt ja naisten malliston hame, mutta toisaalta iso osa kommentoijista piti asukokonaisuuksia myös todella tyylikkäinä.

Näin IS:n lukijat kommentoivat Suomen edustusasuja:

”Hienot ovat ja tyylikkäät urheiluun sopivat. Väritys ihan jees.”

”Hohhoijaa. Ankea on värikartta suunnittelijalla. Sininen pipo on piristävä.”

”Edustusasuilla annetaan maastamme viesti ulkomaille. Haluammeko näyttäytyä harmaina?”

”Suomi on aika harmaa lähes koko vuoden. Sekä ilmastoltaan, että katukuvaltaan. Mitä sitä muuttamaan, hopean harmaa on kaunis väri. Minusta nuo on ihan tyylikkäät ja riittävästi vaihtelua parin viikon käyttöä varten.”

”Muut oikein kivoja, paitsi toi hame-takkisetti. Se on ruma. Tanttahame ja kuristettu takki.”

”Verkkarit, oloasut jees, paksummat edustustakit tosi hienot, niiden kanssa ei vaan sovi valitut alaosat. Hame/leggins hirveän näköinen takin kanssa, samoin miesten pöksyt hienon takin kera, lopputulos hirveä.”

”Mahtavan tyylikästä. Ostaisin itsellenikin. Ihania!”

”Täällä paljon parjattu väri ihan siisti, minusta. Sitä vaan en ymmärrä, miksi naisten edustusasu näyttää olevan tarkoitettu paljon lämpimämpään keliin kuin miesten? Miesten takki yltää lantion yli, naisten vain ristiselän. Ja hame pakkaspukeutumisena? Ei tule tunnetta, että tässä olisi menty käyttäjän mukavuus ja lämpimänä pitäminen edellä, vaan on korostettu sukupuolia niin että tulee menneet vuosikymmenet mieleen.”

”Nyt olympia-asut ovat todella tyylikkäitä. Onnittelut suunnittelijalle sekä koko Suomen joukkueelle! Näissä kamppeissa on iso etuoikeus ja kunnia sanoa, että Suomesta tullaan!”

”Tuo naisten kokonaisuus on tosi kiva. Voisin jopa arkikäyttöön ostaa. Yleensä nämä on kauheita, mutta nyt kerrankin osuttu kymppiin”

”Jää on nyt hyvä lähtökohta inspiraatiolle. Olisi voinut olla vielä heijastavaa kangasta jotta herättäisi huomiota mielenilmaisuna ilmastonmuutokselle. Hyvä Suomi!”