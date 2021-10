Asiantuntija lataa kovaa tekstiä Suomen olympia-asuista – Kasper Strömman: ”Suunnittelijoilla eivät ole olleet intohimohousut jalassa”

Kasper Strömman toivoisi, että Suomen nousevat suunnittelijat saisivat piirtää olympiajoukkueen asut.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja vuoden graafikko 2013 Kasper Strömman pitää Suomen kisamallistoa Pekingin talviolympialaisiin ”ihan toimivana”, mutta sellaisena, josta ei vuosien päästä muistella, että ”olipa hieno harmaa toppatakki silloin Pekingissä 2022”.

Luhta Sportswear Company julkaisi kisamalliston keskiviikkona. Suomen joukkue pitää malliston vaatteita 4. helmikuuta alkavien olympialaisten avajaisissa, vapaa-ajalla ja kisasuorituksia edeltävissä harjoituksissa sekä lämmittelyissä. Kirjailijana ja tv-esiintyjänä tunnettu Strömman kommentoi kisamallistoa Ilta-Sanomien pyynnöstä sähköpostitse.

– Tuntuu, ettei suunnittelijoilla varsinaisesti ole olleet ”intohimohousut jalassa” tätä tehdessä. Mallisto näyttää siltä, että se on tehty päivätyönä. Ihan lakisääteisen työajan puitteissa. Eikä kukaan tehnyt ylitöitä, Strömman kommentoi.

Graafikon mielestä Pekingin asut näyttävät kovin tutuilta aiemmista olympialaisista, kuten viime kesän Tokion kisoista. Tosin sillä erotuksella, että talvikisoja varten asuihin on lisätty toppaukset.

– Olen itse asiassa varma, että olen nähnyt kaikki nämä asut ennenkin. Raahen Citymarketin alennusrekissä. Jos näistä saa plussa-pisteitä, olen kiinnostunut, Strömman ilmoittaa.

Olympiakomitean tiedotteen mukaan vuoden 2022 olympiamallisto on saanut inspiraationsa arktisesta talvesta, ikiroudasta ja valon vaihtelusta. Tiedotteessa sanotaan, että pohjoisen talvi näkyy vaatteissa ”yksinkertaisena tyylikkyytenä ja harmonisena värityksenä, jota korostavat rouheat yksityiskohdat, kuten hopean hohto, lämpöinen villa ja isot brodeeraukset. Sinisen eri sävyt tuovat mallistoon sporttisuutta.”

Strömman ei osta tiedotteen muotoiluja.

– On turha puhua ”rouheista yksityiskohdista”, jos suunnittelee saman corporate-tuulipuvun kahden vuoden välein. Haluaisin enemmän MM95-henkeä. Koska tunnetusti suomalaiset osaavat juhlia niin, että Suomen liput heiluvat. Tässä mallistossa on enemmän pronssisijahenkeä, Strömman sanoo.

Mediapersoona antaisi asujen suunnitteluvastuun jollekin Suomen nousevista muotisuunnittelijoista. Aalto-yliopistosta valmistuneet lahjakkuudet ovat niittäneet mainetta useissa kansainvälisissä kilpailuissa.

– Antakaa vaikka Rolf Ekrothin tehdä mallisto, Strömman vinkkaa. Ekroth on suomalainen muotisuunnittelija.

Harmaa parkatakki oli Kasper Strömmanin mieleen.

Strömman löytää mallistosta myös positiivisia puolia.

– Harmaa parkatakki on ainoa, jossa on jotain mielenkiintoa. Mutta se on vähän kuin laittaisi yhden ruskean kananmunan rasiaan, jossa on valkoisia kananmunia. Se ei vielä saa jalkoja veteliksi, Strömman sanoo.

Sitten hän kiinnittää huomionsa takkien oikeassa rintamuksessa ja pipon etuosassa olevaan Suomen lippuun.

– Mielenkiintoinen asia on, että Icepeakin suunnittelijat ovat suunnitelleet Suomen lipun uudestaan. Se on rohkeaa. He ovat teroittaneet ristin kärkiä. Sen olisi voinut viedä vielä pidemmälle, Strömman kommentoi.