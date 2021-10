Kuvat: Tässä ovat Suomen joukkueen kisa-asut Pekingin talviolympialaisiin!

Mitä mieltä sinä olet Suomen olympia-asuista? Kommentoi!

Suomen joukkueen edustusasut Pekingin talviolympialaisiin on julkaistu. Asut on suunnitellut lahtelainen Luhta Sportswear Company.

Suomen olympiajoukkue esiintyy alla näkyvissä Icepeak-asuissa olympialaisten avajaistilaisuudessa, vapaa-ajalla sekä harjoitteluissa ja lämmittelyissä varsinaisten kisasuoritusten ulkopuolella.

Suomen olympiakomitean tiedotteen mukaan Icepeak-olympiamallisto on saanut inspiraationsa arktisesta talvesta, ikiroudasta ja valon vaihtelusta.

– Pohjoisen talvi näkyy mallistossa yksinkertaisena tyylikkyytenä ja harmonisena värityksenä, jota korostavat rouheat yksityiskohdat, kuten hopean hohto, lämpöinen villa ja isot brodeeraukset. Sinisen eri sävyt tuovat mallistoon sporttisuutta, tiedotteessa lukee.

Luhta Sportswear Companyn Suomen myyntipäällikkö Pasi Luumi kertoo tiedotteessa, että malliston suunnittelussa on otettu huomioon sekä Pekingin sääolot että eri urheilulajien vaatimukset.

– Pekingin vaativat sääolosuhteet loivat omat haasteensa malliston luomiseen. Helmikuinen talvisää voi sikäläisessä monsuuni-ilmastossa vaihdella pakkasen, suojasään sekä lumi- tai vesisateen välillä. Olemme suunnitelleet mallistoa yhteistyössä hiihto- ja jäälajien urheilijoiden sekä huollon edustajien kanssa. Mallisto perustuu kerrospukeutumiseen ja säänkestäviin tuotteisiin, Luumi sanoo.

Pekingin talvikisoihin saapuu urheilijoita 80 eri maasta, muun muassa sellaisista huippumuodin kehdoista kuin Italia, Ranska ja Yhdysvallat. Olympiakomitean myyntijohtaja Ville Köngäs sanoo tiedotteessa, että Suomen kisa-asu ei porukassa kalpene.

– Joukossa on maita, joiden edustusasut suunnitellaan Emporio Armanin ja Ralph Laurenin kaltaisissa kansainvälisesti kuuluisissa muotitaloissa. Icepeak on lunastanut paikkansa tässä joukossa laadukkaalla, kansainvälisesti kilpailukykyisellä mallistolla, jonka suunnittelussa on muotitrendien lisäksi otettu huomioon huippu-urheilun vaatimukset, Köngäs kommentoi.

Pekingin talviolympialaiset kisataan Kiinassa 4.-20. helmikuuta 2022.

Mitä mieltä olet Suomen edustusasuista Pekingin talviolympialaisiin? Keskustele ja kommentoi alla!