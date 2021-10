Suomen urheilun suurmies Tapani Ilkka sai vakavan sairauskohtauksen

Muun muassa Olympiakomitean ja Urheiluliiton puheenjohtajana toiminut Tapani Ilkka, 80, on sairaalahoidossa.

Suuri suomalainen urheiluvaikuttaja, professori Tapani Ilkka on joutunut sairaalahoitoon saatuaan vakavan sairauskohtauksen viime perjantaina. Ilkan, 80, vaimo Maritsa Ilkka vahvistaa tiedon.

– Elämä on valitettavasti arvaamatonta. Tapani sai aivan yllättäen sairauskohtauksen ja on nyt hoidettavana Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Maritsa Ilkka sanoi Ilta-Sanomille keskiviikkona.

– Tämän enempää asiasta ei ole tässä vaiheessa kerrottavana. Me kaikki Tapanin läheiset pyydämme nyt saada rauhan asian luonteen johdosta.

IS:n tietojen mukaan kyse on aivoinfarktista. Tapani Ilkan lähipiiriin kuuluvat kertovat, että ennen viime perjantaita ”Tapani oli ollut täysin normaalikuntoinen”.

– Tapani on ollut koko ajan hyvässä kunnossa. Mitkään merkit eivät viitanneet tällaiseen ikävään tapahtumaan. Sairauskohtaus tuli todella äkillisesti, ja yllätti siis kaikki, eräs Ilkan hyvin tunteva henkilö kertoo.

Ilkka on suomalaisen urheilun yksi merkittävimmistä vaikuttajista. Hän on toiminut sekä Suomen olympiakomitean että Suomen urheiluliiton puheenjohtajana. Ilkan neljä olympiadia kestäneellä kaudella Olympiakomitean koulutus- ja valmennustoimintaa kehitettiin voimakkaasti.

Suomalaiset urheilijat saavuttivat tänä aikana yhteensä 47 olympiamitalia.

Varsinaisen suuren elämäntyönsä Ilkka teki Vierumäellä Suomen urheiluopiston rehtorina vuosina 1976–2006. Vierumäen urheiluopistoa pidetään suomalaisen liikuntakulttuurin ydinpaikkana, ja erityisesti takavuosina sillä oli vahva rooli suomalaisen huippu-urheilun kehitysstrategioista päätettäessä. Ilkka toimi pitkään myös SVUL:n hallituksessa.

– Tapani Ilkka on aina ollut luonteva valinta moniin urheilumme keskeisiin luottamustehtäviin, koska hänen valmennus-, koulutus- ja johtamistaustansa on omaa luokkaansa. ”Vierumäen isäntä” on todella osannut tehdä päätöksiä, linjaa korkean profiilin urheiluvaikuttaja.

– Nyt koko suomalainen urheilukenttä toivoo, että Tapani selviää tästä sairauskohtauksen aiheuttamasta koettelemuksestaan. Hän on ihmisenä sitkeä sissi..

Urheilijana Ilkka saavutti aikanaan SM-pronssia 400 metrin aikajuoksussa. Hänet tunnettiin myös Riitta Salinin valmentajana. Vuonna 1974 Salin voitti 400 metrin EM-kultaa, mikä on yksi kaikkien suomalaissaavutuksista yleisurheilun pikamatkoilla.

Joulukuussa 2006 Ilkka sai professorin arvonimen saavutuksistaan urheilun ja liikunnan saralla. Jo aiemmin hän oli saanut Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuren ansioristin.

Viime tammikuussa Ilkka palkittiin Urheilugaalassa Elämänura-palkinnolla. Jo yli 40 vuotta suomalaisella urheilukentällä vaikuttaneen Ilkan kerrotaan luoneen aikanaan vahvat kontaktiverkostot, joista hän ammentaa vielä tänä päivänäkin.

– Ilkan mielipiteitä kysytään edelleenkin monissa yhteyksissä, eikä syyttä. Hän on yhä hyvin perillä urheilumme sisäpiirinkin asioista, tunnettu urheiluvaikuttaja painottaa.