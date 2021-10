Minkä lajin olympiavoittaja Tapio Rautavaara on? Testaa tietosi keskiviikon Urheiluvisassa

Kuinka moneen kysymykseen tiedät vastauksen keskiviikon Urheiluvisassa?

Taas on visailun aika! Keskiviikon kysymyksissä on laajalti lajikirjoa. Urheiluhistorian puolelta pitäisi tietää ainakin se, minkä lajin olympiavoittaja laulaja Tapio Rautavaara on.

Jos alle avautuva visa ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä linkistä.