MM-sensaation jysäyttänyt Emil Soravuo, 24, kertoo voimistelijan kovasta arjesta – näin jättiyllätys rakennettiin

Emil Soravuon tähtihetken takaa löytyy valtava määrä työtä.

Suomalaisvoimistelija Emil Soravuo teki lauantaina telinevoimistelun MM-kisoissa Japanissa melkoisen tempun. Permannon MM-finaalissa 14,700 pistettä keränneestä Espoon Telinetaiturien edustajasta tuli ensimmäinen suomalainen telinevoimistelun MM-mitalisti sitten vuoden 1997 ja Jani Tanskasen.

Unelmasuoritusta ei jääty juhlistamaan kovin pitkäksi toviksi. Sunnuntai-iltana Suomeen palannut nuorukainen vastasi Ilta-Sanomille tiistaiaamuna, kun oli ensin saanut aamutreeninsä pakettiin.

– Arki on palannut jo ihan normaaliksi, Soravuo toteaa hyväntuulisena.

Soravuo palasi Suomeen sunnuntai-iltana. Tiistaiaamuna tuore MM-mitalisti oli jo palannut treenien pariin.

Viikonlopun huippuhetken takana on nimenomaan tarkkaan suunniteltu ja tunnollisesti toteutettu arki. Varsinainen valmistautumisjakso MM-kisoihin kesti kahdeksan viikkoa, ja sinä aikana Soravuon ja valmentaja Mati Kirmeksen kaikki tekeminen tähtäsi parin minuutin suorituksen hiomiseen huippukuntoon.

Valmistautumisjaksolla lopullista kilpailusarjaa rakennetaan viikko viikolta: ensimmäiset pari viikkoa ”mallaillaan”: tehdään kevyitä volttipätkiä, joilla valmistaudutaan kisaohjelman vaikeampiin suorituksiin. Kolmannella viikolla tehdään täysvaikeaa kilpailusarjaa kahdessa puolikkaassa, ja lopulta viikolla neljä ja viisi tehdään jo kokonaista sarjaa.

Treeniviikot on suunniteltu tarkkaan.

– Maanantaina availlaan paikkoja sunnuntain vapaapäivän jälkeen. Tiistaina kroppa on valmis, ja silloin tehdään viikon ensimmäiset harjoitussarjat. Keskiviikkona palautellaan paikkoja: on oheistreeniä ja avaavia liikkeitä sekä keskivartalon voimatreeniä. Torstaina taas maanantain tapaan lämmitellään paikkoja ja käydään pomppimassa permannolla perusvoltteja, ja perjantaina sitten tehdään taas sarjaa, Soravuo kertoo.

Soravuo sanoo, että aktiivista treeniä on viime kuukausina tullut keskimäärin kolme ja puoli tuntia päivässä ja noin 22 tuntia viikossa. Määrä on vähemmän, kuin mihin hän on tottunut: pikkuvaivat ovat pakottaneet tekemään treeneistä mahdollisimman ytimekkäitä ja tehokkaita.

– Nyt elokuun alusta asti treeniä on ollut paljon vähemmän, kun on ollut vähän rasitusta selässä ja polvessa. Olemme tarkkaan katsoneet, että ei tule mitään ylimääräisiä pomppuja permannolla ja suunniteltu tosi tarkkaan treenin sisältö, Soravuo avaa.

– Vaikka treenituntien määrä onkin vähentynyt, en sanoisi, että olen jäänyt mistään paitsi, kun treeni on ollut laadullisesti hyvä.

Kahdeksan viikon valmistautumisjakso kulminoitui tähän hetkeen.

Soravuo opiskelee liikunnanohjaajaksi pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa Urheassa huippu-urheilijoille räätälöidyssä opinto-ohjelmassa. Muunlainen opiskelu ei olisikaan voimistelu-uran ohessa mahdollista.

– Opiskelut, treenaamiset ja ruokailut tapahtuvat samassa rakennuksessa. Meillä on lähiopetusta kahdesti viikossa, tiistaina ja torstaina. En olisi todellakaan aloittanut opiskelua, jos pitäisi joka päivä istua kahdeksasta neljään pulpetin ääressä, se ei olisi toiminut millään, Soravuo toteaa.

Viikon tärkeimmät treenipäivät ovat tiistai ja perjantai: harjoitussarjojen lisäksi silloin tehdään kovimmat voimatreenit.

– Harjoituskisapäivänä on kaksi treeniä. Aamutreeni kestää puolitoista tuntia, teen avaavia liikkeitä, keskivartalon voimaa, poljen kuntopyörällä 15 minuuttia ja teen hyvät venyttelyt. Lounaan jälkeen teen iltatreenin, jossa tehdään sarjoja. Se kestää suurin piirtein kahdesta neljään. Sarjatreenin päätteeksi menen vielä salille tekemään kovempaa voimaharjoittelua, koska seuraava päivä on kevyempi päivä.

Varsinaisesti voimatasot hurjaa fysiikkaa vaativaan lajiin kehitetään harjoituskaudella, jolloin treenimäärät ovat kisakautta kovemmat.

– Harjoituskaudella tehdään paljon enemmän raakaa voimaa, mutta en ole ikinä oikein laittanut ylös toistojen määriä tai yksittäisiä tuloksia, Soravuo toteaa.

Penkkipunnerruksen ennätyksensä hän sentään paljastaa: 130 kiloa.

Vaikka treeniohjelma onkin suunniteltu tarkasti etukäteen, on jokaisessa kisaan valmistumisessa myös iso määrä pieniä ja suuria päätöksiä, jotka saattavat vaikuttaa dramaattisesti lopputulokseen. Soravuo kertoo yhden esimerkin.

– Viikolla kuusi olisi ollut mahdollista tehdä sarjoja tiistaina, keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina. Päädyimme siihen, että koska minulla on ollut niin paljon rasitusta sekä polvissa että selässä, on fiksumpaa tehdä kahden perättäisen treenipäivän sijaan samana päivänä kaksi kilpailusarjaa, että saa kaksi välipäivää. Se oli todella hyvä päätös, huomasi että paikat kesti paremmin ja pysyi paljon virkeämpänä, Soravuo toteaa.

– Aina pitää kuunnella kroppaa: jos vähänkin tuntuu rasittuneelta, pitää muuttaa järjestystä. Useimmiten hommat on kuitenkin menneet, kuten olemme tarkoittaneet.

Myös pitkä lentomatka Japaniin aiheutti omat ongelmansa.

– Matkalla meni paikat aika juntturaan, ja pari päivää meni paikan päällä palautellessa.

Emil Soravuo myhäili pronssimitali kourassaan palkintopallilla.

Haasteista huolimatta lopputulos oli upea. MM-mitali on suomalaiselle voimistelijalle harvinaista herkkua ja osoitti myös Soravuolle itselleen, että treenivalinnat ovat osuneet kohdalleen. Aina se ei ole tuntunut itsestäänselvältä.

– Sitä aina miettii aina välillä, kun paikat on rasittuneet, että onko tämä tehty hyvin. Välillä saattaa tulla epäilyksiä, että mitä jos tekeekin vähän liikaa, tai liian vähän. Onneksi on niin pätevä valmentaja, ja jaksoin itse tehdä hyvin kaikki treenit.

– On hieno fiilis, kun kisan jälkeen tajuaa, että kaikki on tehty juuri niin kuin pitääkin.