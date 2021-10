Kimi Räikkönen harmitteli hukkaamaansa tilaisuutta – ”Häpeällistä”

Suomalaiskonkari taisteli rikkinäisellä autolla, mutta putosi pistetaistelusta ajovirheensä seurauksena.

Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Kimi Räikkösen kilpailu formula ykkösten MM-sarjassa oli kaksijakoinen, kun pisteistä taisteltiin myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa Texasin Austinissa. Räikkönen oli lauantain aika-ajojen 18:s, lähti kilpailuun 15. lähtöruudusta ja taisteli paikasta kymmenen parhaan joukossa.

Hän menetti lopussa mahdollisuudet MM-pisteisiin ja oli 13:s.

– Auto tuntui todella hyvältä erityisesti kilpailun ensimmäisellä puoliskolla, ja pystyimme taistelemaan paikasta kymmenen parhaan joukossa, Räikkönen kertasi Alfa Romeon tiedotteessa.

Sitten kolisi.

– Valitettavasti toisella puoliskolla minulla oli kaksinkamppailu (Fernando) Alonson kanssa, ja autoni pohjaan tuli jokin vaurio.

Räikkösen mukaan kolhu ei vaikuttanut auton balanssiin, mutta erityisesti takarenkaiden kuluminen yllätti suomalaiskonkarin. Hän kiri kymmenennelle sijalle ja oli kiinni yhdessä MM-pisteessä, mutta ajovirhe pilasi toiveet pisteestä.

Räikkösen kanssa kymmenennestä sijasta taistelleen Aston Martinin Sebastian Vettelin lisäksi myös suomalaisen tallitoveri Antonio Giovinazzi ja Aston Martinin Lance Stroll pääsivät ohi Räikkösestä.

– Yritin vain painaa menemään ja pysyä Sebastianin (Vettel) edellä. On häpeällistä, etten saanut yhtään pistettä mukaan tänään. Näytämme aina olevan lähellä, mutta ei tällä kertaa, 42 vuotta hiljattain täyttänyt ja viimeistä kauttaan formula ykkösissä ajava Räikkönen harmitteli.

Oliko vauhti kuitenkin rohkaisevaa kauden viittä viimeistä kisaa silmällä pitäen?

– Kyllä, mutta emme saaneet mitään mukaamme. Olimme lähellä, kuten olemme olleet suurimmassa osassa kisoja, joten eipä tämä kilpailu eronnut paljon muista kilpailuista.

Red Bullin hollantilaiskuljettaja Max Verstappen kaasutteli voittoon kauden 17. kilpailussa ja vahvisti asemiaan sarjan kärjessä. Hän on kerännyt 287,5, Mercedeksen Lewis Hamilton 275,5 ja Mercedeksen Valtteri Bottas 185 pistettä.

Sunnuntaina Hamilton sijoittui Verstappenin perässä toiseksi ja Red Bullin Sergio Perez kolmanneksi. Bottas tyytyi kuudenteen sijaan, joten Red Bull saavutti Mercedestä valmistajien välisessä MM-taistelussa. Siinä Mercedes on vielä edellä 460,5–437,5.

Seuraava kilpailu ajetaan Meksikossa 7. marraskuuta.

– Red Bull on aina ollut vahva siellä. Mielestäni heidän voimayksikkönsä toimii hyvin siellä ja on tavallisesti hyvä korkealla ajettavissa kilpailuissa, joten tiedämme, mitä odottaa. Mutta yritämme silti saada enemmän pisteitä kuin he, Bottas paalutti lähtökohdat ensi viikon koitokseen.