Vapaaottelutähti Usman Nurmagomedovilta tylyä tekstiä: ”Ansaitsen huippuvastustajan, mutta sainkin jonkun suomalaisen”

Venäläinen vapaaottelutähti Usman Nurmagomedov uhosi ennen lauantaista ottelua Patrik Pietilää vastaan.

Suomalainen vapaaottelija Patrik Pietilä astuu lauantaina häkkiin Moskovan VTB-areenassa, jossa hän kohtaa Bellator-promootion otteluillassa kotiyleisön suosikin Usman Nurmagomedovin.

Nurmagomedov, 23, on entisen UFC-mestarin Habib Nurmagomedovin serkku, joka on voittanut kaikki kolmetoista ammattilaisotteluaan.

Usman Nurmagomedovilla on myös kova luotto omiin kykyihinsä. Hän laukoi kovaa tekstiä Championat-sivuston haastattelussa.

– Ottelen kotikehässä ja ansaitsen nimekkään huippuvastustajan, mutta sainkin jonkun suomalaisen. Kunnioitan häntä, mutta ottelijoina olemme eri tasoilla, tiedän sen, Nurmagomedov sanoi.

Pietilä, 33, on otellut ammattilaisena 16 kertaa. Hänellä on tilillään kymmenen voittoa ja kuusi tappiota.

– En lähde sukunimeä kumartelemaan. Matsi on täysin voitettavissa. Se minua tässä eniten innostaa. Hänen rekordinsa näyttää ihan hullulta. Hän on Habibin serkku. Moskovassa on kotikenttäetu. Kaikki kysyvät, että ei saakeli, minkä takia lähdet sinne. Eihän sulla ole mitään mahdollisuuksia, Pietilä kommentoi Nurmagomedovin kohtaamista hiljattain Ilta-Sanomille.

– Mutta kun tietää totuuden ja mahdollisuudet ja oman potentiaalini, olen vain älyttömän innoissani, että pääsen toteuttamaan kykyjäni. Lähden hakemaan voittoa. Mikään muu ei kelpaa, Pietilä sanoi.