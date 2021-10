Lotta Hintsa tietää vuorikiipeilyn olevan hengenvaarallista. Siksi hän treenaa kovaa.

Sitä näkyä pienkoneen ikkunasta Lotta Hintsa ei unohda.

Etiopiassa lapsuuttaan viettänyt suomalaistyttö lensi Afrikan korkeimman vuoren Kilimanjaron ohi. Sen kauniin valkoinen huippu lumosi Lotan.

Hän ahmi kaikki mahdolliset kirjat tuosta tarunhohtoisesta, 5 895 metrin korkeuteen kohoavasta Kilimanjarosta, ja päätti jo silloin, että koittaisi päivä, kun hän kiipeää sen huipulle.

Hintsan perhe asui Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa, jossa hänen isänsä Aki Hintsa teki töitä lähetyslääkärinä. Addis Abeba on sekin korkealla merenpinnan yläpuolella, noin 2 500 metrissä.

– Siinä tuli tavallaan se ensikosketus vuoriin ja se, ettei ollut ihan lättänässä maastossa koko ajan, 33-vuotias Lotta Hintsa muistelee lapsuuttaan.

– Liikuimme paljon ulkona ja vaelsimme. Sovimme isän kanssa, että joskus teemme sen: menemme Kilimanjarolle.

Kuten elämässä usein käy, hyvätkin suunnitelmat jäävät toteuttamatta. Tulee muita kiireitä. Ideat karkaavat.

Hintsa harrasti kilpacheerleadingia, mikä vei valtaosan hänen vapaa-ajastaan. Isällä oli oma työnsä maailmalla.

– Meillä molemmilla oli aina jotain muuta, Lotta Hintsa harmittelee.

Sitten iski haimasyöpä. Se päätti Aki Hintsan elämän 58-vuotiaana marraskuussa 2016. Suru- ja luopumistyötä tehnyt Lotta Hintsa suuntasi sinä vuonna Kilimanjarolle silloisen miehensä, jääkiekkoilija Kristian Näkyvän kanssa.

– Kiipesin Kilimanjaron ennen isän kuolemaa, jotta sain ainakin näyttää hänelle kuvia paikasta.

Kilimanjarosta tuli melkoinen testi ohuessa ilmassa toimimiselle. Parivaljakko reagoi siihen täysin eri tavalla.

– En silloin edes tajunnut sitä. Ihmettelin vain, miksi Kristian voi niin huonosti, kun itselläni oli niin hyvä olla, hauskaa ja fiilikset ihan huipussa. Ja toinen oksentaa ja hänen päätään särkee.

Kävi ilmi, että Hintsan elimistölle ohut ilma sopi poikkeuksellisen hyvin.

– Kilimanjaro on hyvä paikka testata, miten kroppa kestää ohutta ilmanalaa. Teknisesti se ei ole mitenkään erityisen vaikea vuori, hän sanoo.

Onnistunut valloitus lisäsi intoa. Nälkä kasvoi.

– Minulla on aina ollut tarve päästä korkeammalle. Aina kun olen ollut jossain reissussa, on pitänyt etsiä korkein nyppylä. Aina on pitänyt kiivetä sinne, pitkin maailmaa matkannut Hintsa sanoo.

– Hain koko ajan teknisesti vaikeampaa. Halusin siihen lisää haastetta.

Vuonna 2018 valkeni uusi ura. Vuorikiipeilyyn rakastunut Hintsa tutustui kanadalaiseen Don Bowieen, viisikymppiseen mieheen, joka on kiivennyt vuoria jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Bowie vaikuttui suomalaisen kyvyistä ja lausui tälle sanat: Give me a year and I’ll make you a beast. Anna minulle vuosi aikaa, niin teen sinusta pedon.

Hintsa tarttui täkyyn. Vuoden 2013 Miss Suomena julkisuuteen singahtanut Hintsa sai viihdemaailman suhteidensa avulla muutaman sponsorin.

– Siitä lähtien olen priorisoinut tämän vuorikiipeilyn täysin, hän sanoo.

– Sponsorit mahdollistavat sen, että tämä on työ, ei harrastus. Olen lähtenyt vielä kovempaan vauhtiin kuin mitä osasin edes ajatella. Ihan sairaan siistiähän tämä on, Hintsa hekumoi.

Siistiä ja vaarallista. Viime kesänä Hintsa ja Bowie olivat valloittamassa maailman kahdenneksitoista korkeinta vuorta, Pakistanissa sijaitsevaa Broad Peakia, kun kiipeilyn uhat löivät silmille.

– Turpaan tuli ihan joka käänteessä ja ihan koko ajan. Ei saanut hetkeäkään armoa. Joka hemmetin kerta sieltä nousi kuitenkin ylös, että ei muuta kuin uudestaan.

Bowie sairastui. Hintsa jatkoi yksin kohti huippua.

Kun hän palasi toisen huiputusyrityksen jälkeen kolmosleiriin odottamaan uutta yritystä, Bowie soitti radiopuhelimella perusleiristä ja kertoi, että kolmosleirin alapuolella oli pakistanilainen ylävuorikantaja tajuttomana. Jonkun oli mentävä auttamaan.

Kantaja oli erään eurooppalaisen ryhmän palkkaama.

– Kukaan heistä ei suostunut lähtemään auttamaan häntä, koska he ovat maksaneet tästä palvelusta. Että ei se kuulu heille, eikä se ole heidän vikansa, Hintsa tuhahtaa.

Kiipeilijät sysäsivät vastuuta toisilleen. Hintsa päätti, että hän kääntyy alaspäin ja lähtee auttamaan.

– Siinä tein valinnan ja menetin oman mahdollisuuteni päästä huipulle, hän sanoo.

– Onneksi yksi heistä lähti siitä perässä. Ehkä hän sentään koki, että tämä ei ollut ihan ok. Joka kerta kun lähtee mukaan pelastusoperaatioon, siinä riskeeraa myös oman henkensä.

Kantaja saatiin pelastettua, mutta tapaus osoitti, miten raadollista ja jopa epäinhimillistä toisten kohtelu voi vuorilla olla.

– Eihän siellä ole mitään sääntöjä, Hintsa ärähtää.

– Sehän tuolla vuorilla on niin sekopäistä, kun ihmisten omat arvot hämärtyvät ihan täysin. Varmaan siihen vaikuttaa se ajatus, että tämä on once in a lifetime -juttu.

Kuolemanvaara on vuorilla aina läsnä. Tämän tosiasian myös Hintsa tiedostaa ja tunnustaa.

– Ja sen takia treenaan niin paljon, että pystyisin minimoimaan riskejä. Totta kai ne riskit ovat olemassa. Mutta mielestäni kyseessä on ongelmanratkaisupeli. Koko ajan punnitsen omia voimavarojani ja ratkaisen, että miten tästä etenen, kun siellä tulee yllätyksiä vastaan, Hintsa sanoo.

– Tavoite on aina tietenkin se, että siitä selviää hengissä ja ilman mitään loukkaantumisiakaan.

Palkitsevan täyttymyksen tunteen Hintsa saa, kun hän pystyy ratkomaan kiperiä ongelmia ja pääsee eteenpäin kohti huippua.

– Minua kiehtoo tosi paljon ihmisen rajojen testaaminen. Koko ajan tanssin siinä rajalla, että mikä on se oma maksimini.

Hintsa kertoo tekevänsä noin 20–30 tuntia viikossa kestävyystreeniä, johon kuuluu niin juoksua kuin pyöräilyä. Suvun geenit ovat hänen mukaansa aina sopineet kestävyysurheiluun.

– Kesällä kävin juoksemassa yön yli Karhunkierroksen, hän viittaa Suomen suosituimpaan vaellusreittiin.

– 85 kilometriin minulla meni 14 tuntia. Mietin, että jos olisi pakko, voisin vielä juosta takaisin, hän naurahtaa.

Ultrajuoksut kuuluvat Hintsan repertuaariin. Tänä viikonloppuna hän käy siskonsa kanssa juoksemassa omatoimiultran isänsä kunniaksi. He keräävät sillä varoja Syöpäsäätiölle Roosa nauhan kautta.

– Uskon sanontaan, että jokainen on oman onnensa seppä. Jos me teemme itsestämme koko ajan parempia, pystymme paremmin siisteimpiin mahdollisuuksiin, kun ne tulevat vastaan.

Myös tyylillä on väliä. Vuorikiipeilyssä on yhä yleisempää käyttää lisähappea, mitä Hintsa vertaa dopingiin.

Hän sanoo, että keinotekoiset onnistumiset eivät tuntuisi omalta ja oikealta tai toisi täyttymyksen tunnetta

– Menetkö vuoren haasteen mukaisesti, vai tuotko huipun matalammalle, Hintsa haastaa kiipeilyturismin ajattelua, jossa vain lopputulos merkitsee.

– Oma ajatukseni on, että kiipeilijää ei tee se, pääseekö huipulle, vaan se, mitä tapahtuu base campin ja huipun välillä.

Hintsa on huomannut egoismin, kilpailuhengen ja rahalla ostetut saavutukset vuorilla. Jokainen haluaa olla ensimmäisenä jossain.

– Joka ikinen Mount Everestille kiivennyt keksii siihen jonkun jutun, että tämä oli ensimmäinen punatukkainen, vihreäsilmäinen ja yli 170-senttinen ihminen, joka kiipesi Everestin huipulle, Hintsa murjaisee.

– Joku juuri sanoi, että Everestin huippu on nähnyt kaiken paitsi lapsen syntymän, mikä valitettavasti ympäristön kannalta pitää melkein paikkansa.

