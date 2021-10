Video: Mitä ihmettä? Ville, 26, liihotteli samettisella askeleellaan porrashaasteen ennätyksen päreiksi!

400 ja 800 metrin seitsenkertainen Suomen mestari Ville Lampinen leiskautti Helsingin huipulle kevyesti kuin olisi ollut piknikillä puistossa.

– Rytmi pysyi aika hyvänä. Sai pidettyä sen loppuun asti. Ihan kohtalainen suoritus omastakin mielestä, vantaalaisjuoksija Ville Lampinen sanoi ja levitti hurmuriviiksensä hymyyn.

– Se on paljon itseluottamuksesta kiinni. Vaikka reisissä alkaa painaa, pitää vaan uskoa, että kyllä se maali sieltä tulee.

ISTV:n drone ja otsakamera (GoPro) kuvasivat videon Ville Lampisen ennätyksestä. Video on artikkelin pääkuvana.

Kas näin hyväkuntoiselta näytti uusi ennätysmies Ville Lampinen huipulla vain 15 sekuntia rääkkinsä jälkeen!

Kimmoisa avaus, sulavasti tikkaava keskiosuus, hyvä rytmi loppuun asti, ei tönkköreisiä, eikä keuhkojen hoosiannaa.

Siinä maukas resepti Malminkartanon portaiden uudelle ennätysajalle 55,77 sekuntia.

Lampinen kellisti ennätystä hallussaan pitäneen 400 metrin hallitsevan Suomen mestarin Erik Backin runsaalla sekunnilla: 55,77 - 57,01.

– Aina lähdetään (tekemään ennätystä). Vaikka on leikkimielinen kisa, niin ei Backille voi hävitä, Ville lähetti kannustavat kuittailut kilpakumppanilleen.

Porrashaasteessa on nähty syksyn aikana melkoista draamaa. Huipulle on hoippunut kovakuntoista äijää ja naista jalat setsuurina. On heittäydytty, otettu tukea kaiteesta ja kompuroitu viimeisillä portailla.

190 senttiä ja 76 kiloa puhdasta kimmovoimaa.

Ville Lampisen veto oli aiempien taistelujen rinnalla hämmentävän puhdas, suorastaan kliininen.

Eikä Kenttäurheilijat 58:n juoksija jäänyt pötköttelemään päästyään ylös, vaan virnisteli kameralle ja näytti tyytyväisenä peukkua.

190-senttisen ja 76-kiloisen Ville Lampisen reisissä on voimaa ja nopeutta. Mikä tärkeintä, hänellä on myös nopeuskestävyyttä. Siinä on ihannepaketti porrasstarttiin.

Ville ponnahteli avausosuuden (101. porras) hieman päälle 13 sekunnissa (Eric Back ja Tuomas Kaukolahti 12,5, Samuel Purola 10,5).

– Kattelin aamulla videolta edellisten miesten suorituksia. Katoin, että kaksi (porrasta) jää väliin, on alussa hyvä taktiikka.

Toisen osuuden Ville tuli samettisen liukkaasti.

– Ajattelin, että vedetään ihan kylmän viileästi joka toiselle. Mieluummin, että rytmi pysyisi kovana.

Väliaika toisella tasanteella (222. porras) oli sama kuin Backilla: 32 sekuntia (Kaukolahti 31, Purola 27).

Viimeinen kolmannes (347. porras) olikin sitten Lampisen näytöstä, sillä hänen tahtinsa ei näyttänyt hidastuvan lainkaan.

Kun polvi nousi, niin mies liihotteli loppuosuuden hiukan yli 23 sekunnissa (Back 25, Kaukolahti 29, Purola 34). Se sinetöi ennätyksen.

– Mulla on haponsietokykyä. Kun kasilla aukeaa loppusuora, tuska on samanlaista kuin portaiden yläpäässä, Ville perusteli vaatimattomaan tyyliinsä.

Alkuosuus singahdetaan joka kolmannelta portaalta pompaten.

Vantaan Vaaralassa asuva Ville Lampinen on voittanut Suomen mestaruuden peräti neljä kertaa 800 metrillä (2014, 2015, 2016 ja 2017) ja kolmesti 400 metrillä (2014, 2016 ja 2017).

Ensimmäinen tuplamestaruus tuli siis jo 19-vuotiaana.

Ville Lampisen voittoputki Kalevan Kisojen 400 metrillä jatkui Oulussa 2016. Oskari Mörö (kesk.) pusersi hopealle ja Christoffer Enval (vas.) oli neljäs.

Villen huimassa nousukiidossa ollut juoksu-uran notkahti Yhdysvalloissa vietettyjen opiskeluvuosien aikana.

Hän treenasi ja opiskeli Philadelphian lähistöllä sijaitsevassa Villanovan yliopistossa vuosina 2015-2019. Liian ahkera kilpailutus ja epäsopivat harjoittelukäytännöt ajoivat hänen kroppansa lopulta ylirasitustilaan.

Valmistuttuaan viestinnän kandiksi ja asetuttuaan taas Suomeen Lampinen sai valmennustiimiinsä 800 metrin SE-aikaa jo 32 vuotta hallinneen Ari Suhosen. Pekka Kelonurmi jatkaa päävalmentajana.

27 vuotta ensi joulukuussa täyttävä juoksija elää nyt tärkeimpiä huippu-urheilijan ikävuosiaan. Hän haluaa kehittyä kohti kansainvälistä huippua armottomalla keskimatkalla.

– Tähtäin on ehdottomasti 800 metrillä.

Vielä on pakko mainita, että Lampisen sporttimaku ei ole nauliutunut pelkkään juoksuun. Hänellä on reippaanpuoleinen fiksaatio New York Rangersin NHL-joukkueeseen.

Vuoden 2008 New Yorkin perheloman jälkeen Ville on seurannnut 1 065 Rangersin ottelua!

– Rangersputki on edelleen hyvissä voimissa. Se valikoitui lomareissulla ”omaksi jengiksi”. HIFK ja Liverpool ovat myös tarkan seurannan kohteena, Ville raportoi ja mainitsee aikaa löytyvän myös musiikin kuuntelulle ja kitaransoitolle.

Lippis, viikset, pitkä niskatukka ja leveä hymy ovat Villen tavaramerkit.

Malminkartanon vanhojen portaiden ennätys 49,29 on hirmukuntoisella tamperelaisella asianajalla Jouko Juntusella.

ISTV:n porrashaasteessa vuonna 2016 meritoitunut ”porraskeisari” on luvannut tulla uudistettuun kuntoilupyhättöön tämän syksyn aikana. Nähtäväksi jää, kuinka hirmuinen on Mansen miehen uusi rynnistys.

Kuntoportaat vievät Malminkartanonhuipulle, joka on Helsingin korkein kohta.

ISTV:n ennätyskokeen säännöt ovat yksinkertaiset.

Portaat juostaan ylös mahdollisimman nopeasti. Dronekamera todistaa suorituksen ja mittaa ajan.

Starttaajan toinen jalka on ensimmäisellä portaalla. Maali on viimeisen portaan jälkeen minkä tahansa ruumiinosan osuessa hiekalle.

Juoksuaskeleen pituus on vapaavalintainen. Naisten ennätyksen tehnyt 400 metrin aitojen olympiaedustaja Viivi Lehikoinen jätti yhden portaan väliin ja ponnisti joka toiselta alusta lähes loppuun saakka.

Huippumiehet pomppivat ensimmäisen osuuden joka kolmannelta lankulta ja vaihtavat sitten joka toiselle.

Portaikossa on kaksi välitasannetta. Ensimmäiselle on 101 porrasta. Toiselle 222. Viimeinen porras ylhäällä on 347:s.

Matkan pituus on 147 metriä, noustava korkeus 56 metriä.

Malminkartanonhuipun kuntoportaat uusittiin kesällä 2021. Uusien ja vanhojen ennätysaikojen vertailu on vaikeaa, jopa mahdotonta, vaikka ensimmäisen ja viimeisen askelman paikka on pysynyt samana.

Uusia portaita on 79 kpl vähemmän kuin entisiä (426 kpl - 347 kpl). Uudet ovat hieman harvemmassa ja niiden väli pysyy tasaisena.