Emma Kimiläinen on ikionnellinen, että saa ajaa työkseen formulaa. Viikonloppuna hän kilpailee Texasissa naisten mestaruusluokan W Seriesin voitosta.

Sen kuulee kauas. Emma Kimiläinen säteilee.

Ammatikseen naisten Formula W Series -sarjassa ajava helsinkiläinen puhua pulputtaa taukoamatta, ja lähes jokainen puheenvuoro päättyy iloiseen nauruun.

Kimiläisellä, 32, voisi olla marmattamista monestakin asiasta, joista myöhemmin. Mutta hän on valinnut toisin. Asenteensa nimittäin voi valita.

Kun Kimiläinen alkaa puhua harmaana lokakuisena päivänä, tuntuu kuin aurinko tulisi esiin silmänräpäyksessä. Hän on aina ollut superpositiivinen persoona, valon tuoja, joka saa lähellään olevat hyvälle tuulelle. Mutta nyt hän kuulostaa omaksi itsekseenkin jopa poikkeuksellisen iloiselta.

Ilo kumpuaa asiasta, jota hän toistelee pitkän haastattelun aikana useasti: onnellisuudesta.

– Olen superonnellinen, että saan työkseni ajaa kilpaa. Aina kisoihin lähtiessäni mietin, että vitsi miten siistiä, että saan tehdä tätä. Radalla ennen lähtöruudukkoa katson yleisöä ja puhun itselleni, että kelaa nyt: sinäkin vanha muija saat tehdä jotain näin hienoa, eli ota ilo irti ja nauti, hän selostaa.

Emma Kimiläinen on vihdoin löytänyt tasapainon urheilu-uralleen. Hän sanoo olevansa onnellisempi kuin koskaan.

Samoin hän suhtautuu koko elämään.

– En jää koskaan mihinkään negatiiviseen kiinni, vaan tartun positiiviseen. Minulla on tosi harvoin huonoja päiviä. Ja jos joskus onkin, se menee nopeasti ohi, kun lähden ulos raittiiseen ilmaan tai treenaamaan. On hirveän paljon itsestä kiinni, miten asioihin suhtautuu, hän sanoo.

Hän on varma, että onnellisuus näkyy myös radalla.

– Haluan onnistua ja voittaa, aina. Ja teen valtavasti töitä voittamisen eteen. Mutta silti ajattelen, että jos voitan, se on sairaan makeeta, ja jos en voita, entä sitten, hän sanoo.

Kimiläinen suihkutteli voittosamppanjaa heinäkuussa 2019 Hollannissa.

” Minulla on tosi harvoin huonoja päiviä. Ja jos joskus onkin, se menee nopeasti ohi, kun lähden ulos raittiiseen ilmaan tai treenaamaan. On hirveän paljon itsestä kiinni, miten asioihin suhtautuu.

Kimiläisessä kunnianhimo ja voitontahto eivät näy ulospäin samoin kuin monella muulla urheilijalla.

– Suomessa ajatellaan usein, että kun tehdään perhanasti töitä hampaat irvessä ja veren maku suussa, se tuo tuloksen. No ei varmasti tuo. Tulos tulee siitä, että on onnellinen ja tekemisessä on hyvä meininki. Tiedän saavani tulokset aikaan rentoudella, ja niin saisi moni muukin.

Hän korostaa, että samat asiat näkyvät myös yritysmaailmassa.

– Moni ajattelee hyvin ura- ja tuloskeskeisesti. Kun ihmisille kertoo, että menestys lähtee onnellisuudesta, moni huomaa, että tämähän toimii. Pitäisi vaan osata päästää irti menestyksen vaateesta, Kimiläinen sanoo.

Kimiläisen tyylinäyte kesäkuulta.

Kimiläinen puhuu kuin itseoppinut mentaalivalmentaja tai yrityskouluttaja. Sellainen hän tavallaan onkin. Hän on kokenut omat aallonpohjansa ja noussut niistä ylös. Hän kertoo käyneensä jo kymmenisen vuotta sitten syvällistä itsetutkiskelua, mutta tarvinneensa myös terapeutin ja urheilupsykologin apuja.

Vuosina 2010–13 hän ei saanut mahdollisuutta ajaa kilpaa. Unelma tehdaskuljettajan pestistä isossa American Le Mans -sarjassa oli kaatunut kieltäytymiseen tallin ehdottamista ”viettelevistä poseerauksista” miestenlehdessä.

Lue lisää: Emma Kimiläistä vaadittiin poseeraamaan alasti – kilpa-ajaja häkeltyi paljastuksen jälkeen saamastaan palautevyörystä

Hän jätti kilparadat ja perusti perheen. Tytär syntyi vuonna 2013.

– Sitten tuli se kultainen puhelu, jota ei koskaan tule. Olin vaan ehtinyt jo aloittaa ”uuden” elämän, hän kertoo.

Kimiläiselle tarjottiin paikkaa rata-autojen Scandinavian Touring Car Championships -sarjasta, jossa hänelle oli varattu erityinen tähtistatus.

– Olin sarjan ensimmäinen nainen 15 vuoteen. Minut nostettiin valtavaan valokeilaan, enkä ollut henkisesti valmis siihen. Lisäksi olin ajanut vain formuloita, mikä on ihan erilaista. Kotona vauva huusi öisin, ja usein tuntui, että pääsin kisoihin lepäämään. Moni kisa päättyi keskeytykseen myös ilman omaa syytäni. Määritin itseäni ihan liikaa tulosten kautta, jotka olivat huonoja, hän kertoo.

– En ollut koskaan jännittänyt kilpailemista, mutta silloin oksensin jännityksen takia ennen kisoja. Mietin, että kuka tämä tyyppi on, ja miksi vahvuuteni ovat kääntyneet heikkouksiksi. Ryhdyin purkamaan näitä asioita ammattilaisten kanssa. Piti myös miettiä, miten yhdistän onnistuneesti kaksi itselleni maailman tärkeintä asiaa: perheen ja ajamisen. Se oli yksi iso käännekohta elämässäni.

” En ollut koskaan jännittänyt kilpailemista, mutta silloin oksensin jännityksen takia ennen kisoja. Mietin, että kuka tämä tyyppi on, ja miksi vahvuuteni ovat kääntyneet heikkouksiksi. Ryhdyin purkamaan näitä asioita ammattilaisten kanssa.

Kimiläinen oli 24-vuotias äiti palatessaan radoille. Hän on miettinyt noita aikoja uransa 25-vuotiaana lopettaneen painija Petra Ollin elämäkerran synnyttämän keskustelun jälkeen.

– Lajimme ovat hyvin erityyliset, mutta myös suhtaudun asioihin eri tavalla. Minulle urheilu on hyvin vapauttava asia. Mutta kun syntyy kierre, jossa tekemisestä katoaa ilo ja nautinto, ja kun urheilu alkaa ottaa enemmän kuin antaa, silloin voi olla oikein lopettaa, Kimiläinen miettii.

Hänen mielestään paljon riippuu siitä, ”kenelle” urheilija kokee urheilevansa.

– On paljon itsestä kiinni, millaiset paineet luo itselleen. Sillä on valtava merkitys, miten urheilija ajattelee ja määrittelee itsensä. Minulle onnellisuus tarkoittaa juuri sitä, että tunnistan identiteettini. Vaikka rakastan ajamista ja teen sitä intohimoisesti ja tavoitteellisesti, se ei määritä minua ihmisenä. Olen paljon muutakin, hän sanoo.

– Ja ihmiset miettivät hirveän paljon, mitä muut heistä ajattelevat tai heiltä odottavat. Silloin myös paineet kasvavat. Jos minä ottaisin paineita koko maailman naisten puolesta, se olisi raskas taakka. Tai kenelle Petra Olli voittaa MM-kultaa, itselleen vai suomalaisille? Kimiläinen pyörittelee.

” Kun urheilu alkaa ottaa enemmän kuin antaa, silloin voi olla oikein lopettaa.

Kun sinä voitat, kenelle voitto ”kuuluu”?

– Minulle ja tiimilleni. Silloin me olemme onnistuneet omassa, pienessä työssämme niin hyvin kuin mahdollista, Kimiläinen vastaa.

Kimiläinen voisi tosiaan harmitella montakin asiaa. Hänen kautensa alkupuolisko meni heikosti pitkälti hänestä riippumattomista syistä. Kimiläinen oli ennen kautta testeissä yksi nopeimmista. Kovalla työllä autoon oli löytynyt oikeat säädöt, kello tykkäsi ja kuski uhkui itseluottamusta.

Kun kausi alkoi, hänelle oli yllättäen annettu eri kisainsinööri kuin testeissä. W Seriesissä ei ole varsinaisia talleja, ja taustatiimit ovat kattojärjestön osoittamia. Insinööri oli formuloissa noviisi, eikä halunnut tai osannut tehdä autoon Kimiläisen haluamia säätöjä.

– Haluan aina nähdä ihmisissä heidän potentiaalinsa ja saada sen esiin. Tein tämän insinöörin kanssa valtavan työn, jotta hän uskoisi itseensä ja meille syntyisi hyvä luottamussuhde. Käänsin kaikki kivet. Mutta koskaan pyytämiäni säätöjä ei tehty, Kimiläinen kertoo.

Vielä neljännen kilpailun yhteydessä Hungaroringillä Kimiläinen sanoi insinöörilleen luottavansa tähän.

– Tämä vastasi, että kiva, mutta en luota itseeni. Silloin tajusin, että tämä ei voi toimia ja kerroin W Seriesille tilanteesta.

Kauden alusta Kimiläisen sijoitukset olivat 13. (kolari), kolmas, neljäs ja kuudes. Viidennessä kilpailussa Spassa Kimiläisellä oli uusi insinööri, Danny King. Kimiläinen voitti, ja seuraavaksi Hollannin Zandvoortissa hän ajoi kauden ensimmäisen paalupaikkansa.

– Ne tulivat juuri niillä säädöillä, joita olin koko ajan pyytänyt.

Paalupaikkaa seurasi sosiaalisessa mediassa viraaliksi levinnyt karaokelaulu yhdessä Kingin kanssa.

Alkukaudella Kimiläisen autossa oli myös huono moottori. W Seriesissä kolmen kärkikuljettajan moottorit vaihdetaan arpomalla huonommin sijoittuneiden myllyihin.

– Pääsin siitä eroon vasta Span voiton jälkeen, hän kertoo.

Se on vain rahaa, Kimiläinen sanoo, jos ei kuittaa viikonloppuna pääpottia.

Nyt viikonloppuna ajetaan W Seriesin kaksi viimeistä kilpailua Texasin Austinissa, jossa käydään myös F1-kilpailu sunnuntaina.

Teoriassa mestaruus on yhä Kimiläiselle mahdollinen. Todennäköisimmin hän sijoittuu kolmanneksi.

– No, no. Kaikki on mahdollista!

– Ja vaikka olisin kolmas, olen ihan tyytyväinen. Saan ihan kivat rahat, minulla on hyvä tallipaikka ensi vuodeksi, ja olen nauttinut ja oppinut kauden aikana paljon. Otetaan mestaruus sitten ensi vuonna!

Sarjan voittaja saa 500 000 dollaria, kakkonen 250 000 ja kolmonen 150 000 dollaria. Kolmospalkintokin on monelle valtava summa rahaa, mutta toisaalta se on koko kauden palkka.

– Minulle se tarkoittaa, ettei ole pakko tehdä muita töitä, voin olla täyspäiväinen urheilija ja pystyn kantamaan taloudellisesti korteni perheen kekoon. Raha myös kompensoi lajin riskiä. Minulle on tärkeää turvata omaa ja läheisteni tulevaisuutta, Kimiläinen sanoo.

– Jos jotain pahaa tapahtuu, en halua jäädä kenellekään riesaksi. Tai jos en olekaan täällä touhuamassa, perhe ei saa jäädä pulaan, hän sanoo hetkeksi vakavoituen.

” Raha kompensoi lajin riskiä. Minulle on tärkeää turvata omaa ja läheisteni tulevaisuutta. Jos jotain pahaa tapahtuu, en halua jäädä kenellekään riesaksi.

Mutta jos asiat olisivat menneet alusta asti Kimiläisen toivomalla tavalla, hän voisi kamppailla tosissaan jopa pääpotista.

– No joo, onhan noissa summissa eroa. Mutta se on vain rahaa! Se, että edes saan urheilutyöstäni palkan menestyksen mukaan, on ihan mahtavaa!

Voisiko tähänkään asiaan paljon positiivisemmin suhtautua?