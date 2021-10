Yllättäviä uutisia Äänekoskelta: jääkiekkojuniorien harrastuskulut saatiin alas ja harrastajamäärät ylös

Äänekoski

Useat lajit ovat menettäneet harrastajia koronaepidemian aikana, myös suosikkilaji jääkiekko. IS:n selvitysten perusteella joillakin massa-alueilla lajin junioriseurojen ”drop out” on ollut peräti noin 20 prosenttia.

– En tiedä tarkoista luvuista, mutta minut on pidetty kartalla siitä, että lopettaneita pelaajia on todella merkittävästi. Jääkiekko mielletään kalliiksi lajiksi, ja se on varmasti vaikuttanut tilanteeseen. Koronahan on tuonut monille vanhemmille myös taloushuolia, energiayhtiö St1:n omistaja, sanoo jääkiekkovaikuttaja Mika Anttonen.

– Vaikka ei jääkiekko ole kaikkialla sen hinnakkaampaa kuin monet muutkaan lajit. Urheiluharrastaminen ylipäätään on kallistunut, eikä kaikilla perheillä ole valitettavasti enää varaa siihen, jatkaa vähävaraisia kiekkoperheitä vuosittain miljoonalla eurolla tukeva bensamiljardööri.

Päinvastaisiakin esimerkkejä on nähty. Yksi niistä löytyy Äänekoskelta, jossa IS kävi tutustumassa eurollisesti pian lähes tyystin nollaenergiakulutuksella pyörivään jäähalliin. Hämmentävää kyllä, syksyllä 2020 avatun hallin pääkäyttäjän Suolahden Urhon kiekkopuolen harrastajamäärät ovat kasvaneet jopa moninkertaisesti koronan aikana.

– Ennen koronaa Urhossa oli noin 170 kiekkojunioria, ja nyt heitä on jo noin 250. Meillä on kunnon kiekkobuumi päällä, kertoo Urhon toiminnanjohtaja Sami Pekkala.

– Ilmiön taustalla yksi merkittävä tekijä on ilman muuta uusi energiatehokas halli, koska sen valmistumisen jälkeen junioreidemme kausimaksut ovat pienentyneet.

Loppuvuodesta 2016 IS kertoi ensimmäisestä omaenergiavaraisuuteen tähdänneestä jäähallista, Mäntän jääareenasta. Sen nettoenergian kulutus oli vuosina 2016–2018 tyypillisen 100 prosentin sijaan keskimäärin vain 25 prosenttia, kunnes huoltotöissä ilmeni teknisiä ongelmia, eikä energiatehokkuus säilynyt samalla tasolla.

Projektijohtoisella rakennuttamismallilla toteutetussa Äänekosken jäähallissa tekniikka on kuulemma pelannut. Ensimmäisen vuoden tulokset ovat sekä hallimestareiden että kaupungin omistaman halliyhtiön (Proavera Oy) toimitusjohtajan Antti Virmasen mukaan huippuluokkaa.

– Koko vuoden 2021 osalta hallin nettoenergiakulutus on ollut vain 1,30 euroa tunnissa, kun se normaalisti on tämänkokoisissa Mestis-tason halleissa vähintään seitsemän euroa tunnissa. Eroa voi pitää dramaattisena, Virmanen näkee.

– Homma perustuu siihen, että kaikki ulkoapäin ostettu ja kuluttamatta jäänyt energia myydään kokonaisuutena eteenpäin, tässä vaiheessa viereiseen kouluun. Mitään ei puhalleta niin sanotusti pihalle, hallimestarit Mikko Muurikainen ja Simo-Pekka Laaksonen puolestaan selvittävät.

Hallimestarit Simo-Pekka Laaksonen (vas.) ja Mikko Muurikainen selvittävät, millaiseen suomalaiseen innovaatioon Äänekosken jäähallin ainutlaatuinen energiatehokkuus perustuu.

Projektista vastanneen Suomen Projektori Oy:n toimitusjohtajan Jarkko Piiparisen mukaan sähkön kulutukseen liittyvä jäähallin nollaenergiatavoite on saavutettavissa jo ensi vuonna.

– Äänekoskesta tulee maailman ensimmäinen nollaenergiatasoinen halli, kun saamme lisättyä myös uimahallin ylimääräisen energian vastaanottajaksi, Piiparinen linjaa.

Toiminnanjohtaja Pekkalan mukaan Urhon kausimaksut ovat pudonneet ”tässä vaiheessa jo sen ansiosta, että alueen yritykset ovat lähteneet joukolla tukemaan sekä seuraa että hallia”.

– Ilmastonmuutos ja ympäristöystävällisyys ovat isoja puheenaiheita. Tässä hallissa lämmitettävä kylmä aine on hiilidioksidi, mikä on ympäristölle vähemmän myrkyllistä kuin halleissa yleensä käytettävä aineet. Tämän voi sanoa innostaneen monia sponsoreita mukaan, Pekkala ruotii.

– Hallin jäävuoromaksut olivat jo alkujaan selvästi pienemmät (n. 120 euroa tunnissa) kuin keskimäärin muulla Keski-Suomessa, ja tulevaisuudessa ne saattavat energistehokkuuden myötä entisestään pienentyä.

Pekkalan mukaan Urhossa junioreiden kausimaksu on koko vuoden osalta keskimäärin 600 euroa, kun se alueen monissa muissa seuroissa voi olla jopa puolet enemmän. Halliyhtiön toimitusjohtaja korostaa harrastamisen tärkeyttä.

– Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on ilman muuta alentaa entisestään jäävuorohintojamme. Se oli ehdottomasti yksi keskeisimmistä pointeista, kun Äänekosken kaupunki päätti rakentaa energiatehokkaan hallin, Virmanen alleviivaa.

Jos energiatehokkuus on yksi vastaus jääurheilun harrastushintojen helpottamiseksi, miksi muulla Suomessa ei seurattaisi Äänekosken esimerkkiä?

Jääkiekkoliiton hallituksessakin istunut Mika Anttonen liputtaa esimerkin puolesta. Anttonen omistaa yhtiönsä kautta myös Vierumäen urheiluopiston, josta löytyy kaksi jäähallia.

– Jääurheiluharrastajilla jäävuoromaksut ovat selvästi kallein kuluerä. Koska niitä on energiatehokkaiden hallien myötä mahdollista pienentää, niin luonnollisesti siihen tilaisuuteen pitäisi tarttua laajasti Suomessa, Anttonen korostaa.

– Meillä Vierumäellä hallien katoille on jo asennettu aurinkopaneeleja, ja koko ajan pyrimme löytämään myös uusia energiaratkaisuja.

Projektori Oy:n mukaan myös vanhat hallit on saneerattavissa niin, että niiden ylimääräinen energialauhde saadaan myytyä eteenpäin.

– Nykytekniikan avulla energiaa voidaan siirtää suoraan melkeinpä minne tahansa muutaman sadan metrin säteellä – kouluihin, päiväkoteihin, uimahalleihin, kirkkoihin ja asuntoihin. Ja jos ei ole rakennuksia lähellä, energiaa voidaan hyödyntää monilla muulla tavoin, Piiparinen sanoo.

– Kaikki tuntuvat puhuvan ilmastoystävällisten ratkaisujen puolesta, mutta tekojen tasolla tätä asiaa ei valitettavasti oteta kunnissa eikä Jääkiekkoliitossakaan tarpeeksi vakavasti. Puhumme luonnollisesti asian puolesta, koska tämä on meille bisnestä ja leipää, mutta on joka tapauksessa vaikea ymmärtää, miksi hukkaenergiaa puhalletaan yhä taivaantuuliin.

Energiayhtiö St1:n omistaja, jääkiekkovaikuttaja Mika Anttonen uskoo, että energiatehokkaat jäähallit olisivat yksi tehokas keino laskea jääurheilun kalliita harrastushintoja.

Samaan hengenvetoon Piiparinen kehuu Helsingin Myllypuroon suunniteltua jääareenaa, jossa sen hukkalämpö hyödynnettäisiin kaupungin kaukolämpöverkossa. Jääkiekkoliiton jäähalliasiamies Jukka Tenhunen sanoo toimiin ryhdyttäneen jo laajemminkin.

– Kyllä nämä asiat etenevät. Olemme jo useita vuosia tehneet energiatehokkuuden eteen töitä ja olemme mukana monissa tutkimushankkeissa, Tenhunen kertoo.

– Esimerkiksi hallien peruskorjauksessa pyrimme edesauttamaan hallien muuttamista energiatehokkaiksi.

