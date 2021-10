Lääkäri sanoi 14-vuotiaalle Simo Nuutiselle, että mahdollisuus jäädä henkiin oli hyvin pieni – lapsi pelkäsi yhtä asiaa, muttei omaa kuolemaansa

Simo Nuutinen sai 14-vuotiaana pysäyttävän diagnoosin. Hän sairasti äärimmäisen harvinaista sidekudossyöpää.

Simo Nuutinen, 23, on nyt terve. Hän sai 14-vuotiaana lohduttoman diagnoosin.

Maaliskuun puolivälissä 2012 Simo Nuutinen luuli, että hänellä oli poskiontelotulehdus. Hän oli juuri täyttänyt 14 vuotta. Urheilullisen pojan, joka oli lahjakas jääkiekonpelaaja, oli vaikeaa hengittää nenän kautta.

Nuutisen vanhemmat veivät lapsensa lääkärin vastaanotolle terveysasemalle. Asemalta hänet lähetettiin lisätutkimuksiin, ja parin seuraavan viikon aikana tutkimuksia haluttiin tehdä yhä lisää.

Se oli erikoista. Pahempikin tulehdus paranee yleensä antibiooteilla.

– Sitten poskiontelosta löydettiin nyrkinkokoinen kasvain, Nuutinen kertoo yhdeksän vuoden takaisista tapahtumista.

Nuutinen vietiin vielä yksiin magneettikuviin Lastenklinikalle Helsinkiin. Kun hän tuli kuvauksesta, syöpälääkäri oli juttelemassa hänen vanhempiensa Saanan ja Samin kanssa.

– Kasvain oli pahanlaatuinen ja aggressiivinen. Rabdomyosarkooma. Plus jotain hienoja etuliitteitä, Nuutinen, nyt 23, sanoo.

Lääkäri kertoi, että syöpäkasvain oli tarttunut kiinni myös silmänpohjaan ja aivokuoreen. Nuutinen ei muista diagnoosin jälkeisestä ajasta paljoa. Dramaattinen ja traumaattinen aika on muuttunut mielessä suttuiseksi.

– En osannut reagoida. Olin ihan lapsi, mutta sen verran ymmärsin, että tiesin, mikä oli syöpä. Fiilis oli tyhjä, Nuutinen kertoo.

Sitten pintaan nousi tunne, joka on teini-iälle tyypillinen.

– Vittu, mitä paskaa. Ajattelin, että tämä on ihan perseestä.

Nuutisten perhe lähti Lastenklinikalta läheisen sukulaisperheen luo. Tunnelma oli äärimmäisen raskas.

– Kaikki olivat ihan rikki ja vain itkivät. Ajattelin, että lopettakaa nyt jo, Nuutinen sanoo.

14-vuotiaan lapsen koko todellisuus meni uusiksi yhdessä rysäyksessä. Hän nukkui diagnoosin jälkeisen yön kotona. Aamulla hän ei lähtenyt kouluun. Hän lähti Lastenklinikan syöpäosastolle. Hoidot alkoivat.

Aluksi hänelle annettiin sytostaatteja kovilla annoksilla. Hänen rintaansa asennettiin keskuslaskimokatetri, jota pitkin solunsalpaajat pääsivät elimistöön. Hoito alkoi toimia hyvin. Nuutisen kaulassa ollut etäpesäke katosi parissa päivässä ja poskiontelon primäärikasvain alkoi tuntuvasti pienentyä.

Rabdomyosarkooma on sidekudossyöpä, joka ei kuulu helpoimmin hoidettaviin syöpiin. Nuutinen kuului harvinaiseen joukkoon, sillä hänellä syöpä oli iskenyt päähän.

Sellaisesta ei Lastenklinikalla ollut ennen kuultu. Lapsensa tilastaan kovaa huolta kantanut äiti onnistui löytämään maailmanlaajuisilta syöpäfoorumeilta vain kolme tai neljä samantyyppistä tapausta.

Lääkärit eivät olleet kovin toiveikkaita.

– Koska kasvain oli tosi aggressiivinen, minulle ei annettu… minulle ei suoraan sanottu mitään todennäköisyysprosenttia henkiinjäämiselle, mutta ei annettu ymmärtää, että tapaus oli ihan helppo. Pikemminkin ei oltu ihan varmoja, että miten syöpääni pitäisi hoitaa. Otettiin yhdestä hoitoprotokollasta jotain ja toisesta jotain muuta.

Poskiontelosta löydetty nyrkinkokoinen kasvain muutti Simo Nuutisen elämän. Huoleton teini-ikä ja jääkiekkoharrastus vaihtui sairaalajaksoihin ja rankkoihin syöpähoitoihin.

Jääkiekkoileva koululainen suhtautui sairaalajaksoihin kuin matikan kokeeseen tai laukaisutreeneihin: ne tulevat ja niistä mennään eteenpäin.

– Minä selviän tästä. Se oli pääasiassa ajatukseni. Mutta oli sellaisiakin hetkiä, ettei enää uskonut, Nuutinen kertoo.

Hetki, jolloin oli vaikeaa uskoa, tuli elokuussa 2012. Sytostaatit olivat tehonneet niin hyvin, että etäpesäkkeen lisäksi koko poskiontelon kasvain oli kadonnut. Kunnes matto vedettiin jälleen jalkojen alta. Loppukesästä huomattiin, että syöpä oli ilmestynyt uudelleen poskionteloon.

Nuutinen kysyi lääkäriltä suoraan: Miten todennäköistä on, että jään henkiin?

– Minulle sanottiin, että on olemassa hyvin pieni mahdollisuus, että selviän.

Hoidot jatkuivat entistä rajumpina. Lääkärit kokeilivat Nuutisella erilaisia sytostaatteja, jotka saivatkin kasvaimen kasvun tyrehtymään. Sitten vuorossa olivat pään alueen maksimisädehoidot.

Kovin oli vielä edessä. Marras–joulukuussa 2012 Nuutiselle tehtiin niin sanottu jättihoito. Hänelle annettiin hyvin vahvoja sytostaatteja, jotka tuhosivat myös terveet solut ja vetivät kaikki veriarvot nolliin. Sen jälkeen hänelle tehtiin kantasolusiirto omilla, keväällä kerätyillä kantasoluilla.

14-vuotiaan ennen niin jäntevää ruumista runneltiin hirvittävällä tavalla.

– Jättihoito oli tosi rankka. Olin sairaalassa 34 päivää putkeen. En muista mitään.

Simolla ei ollut rankkaa ainoastaan fyysisesti vaan myös tunnepuolella. Kaikki kaverit kävivät normaalisti koulussa ja kiekkotreeneissä. Hänestä tuli erilainen. Hän katosi muiden keskuudesta, kävi sairaalakoulussa ja sai yksityisopetusta. Angsti oli voimakas.

– Suoraan sanottuna vitutti joka kerta, kun piti lähteä sairaalaan hoitojaksolle. Voisi kuvitella, ettei 14-vuotias sellaista toivo, mutta jossain vaiheessa tuli sekin tunne, että pääsisipä kouluun.

Simo Nuutisen kiekkoharrastus ja unelma ammattilaisuudesta katkesivat syöpään. Vanhemmiten hän pääsi kuitenkin takaisin kaukalon valmentajana.

Vuosi 2012 oli kovaa aikaa myös Nuutisen perheelle. Se ei saanut matkustaa eikä tavata muita, ettei infektioille herkistynyt Simo saisi enempää tauteja. Nuutiset elivät ikään kuin korona-arkea maailmassa, jossa kenenkään muun ei tarvinnut rajoittaa menemisiään. Saana-äidin kokemus pojan hoitoajasta kertoo paljon koko perheen tilasta.

– Äitini on joskus sanonut, ettei hänkään muista ensimmäisestä vuodesta mitään. Menimme sumussa rutiinien avulla, Nuutinen kertoo.

– Sisaruksilleni oli puolestaan rankkaa, kun he jäivät vähemmälle huomiolle. Isosiskoni oli 17-vuotias, pikkuveljeni 11 ja pikkusiskoni seitsemän. Lapsia siis hekin.

Nuutiset ovat jääkiekkoperhe. Simon isä Sami, 50, on entinen ammattijääkiekkoilija ja nykyinen Jääkiekkoliiton aluevalmentaja. Hän pelasi vuonna 2002 loppuneella urallaan esimerkiksi Kiekko-Espoossa, HIFK:ssa, Jokereissa, Saksassa ja Norjassa.

Simo uskoo, että sairaala-aika oli Samille ”ihan älyttömän stressaavaa”. Simo itse oli lupaava pelaaja, jonka kehityskäyrä osoitti ennen sairastumista voimakkaasti ylöspäin. Hän aikoi isänsä jalanjäljissä ammattikiekkoilijaksi. Haaveelta katkesivat siivet Lastenklinikan sängyssä.

Kiekkohaaveen kariutuminen kävi konkreettiseksi vuonna 2013. Hän oli päässyt pois sairaalasta jättihoidon jälkeen. Hoidossa oli siirrytty suun kautta otettaviin sytostaatteihin. Nuutisen mieli paloi jäälle, vaikka ruumis oli heikko. Hän päätti mennä kokeilemaan vanhan joukkueensa, Kauniaisten GrIFKin treeneihin.

– Olin menossa ihan fiiliksissäni harjoituksiin. Olin kasa luita ja nahkaa. Ei siitä tietenkään loppujen lopuksi saanut irti hirveästi. Olin niin heikossa fyysisessä kunnossa, ettei pelaaminen enää lähtenyt uudestaan ja kokeilu loppui lyhyeen, Nuutinen kertoo.

Rankat syöpähoidot kuihduttivat nuoren miehen.

Nuutinen sai viimeisen sytostaattinsa uudenvuodenaattona vuonna 2013. Hän jäi henkiin. Se oli ihme. Hän on perheen tietämyksen mukaan ainoa suomalainen, joka on jäänyt eloon sellaisesta syöpätyypistä, joka hänellä oli (so. uusiutuneesta alveolaarisesta rabdomyosarkoomasta, jossa kasvainta ei voitu leikata).

Sairaalassa piti kuitenkin ravata säännöllisesti kontrolleissa. Sairastamiselle ei tullut selvää päätepistettä. Nuutinen ei muista, milloin hänet julistettiin terveeksi ja miltä se tuntui.

Peruskoululle selkeä päätepiste sentään tuli. Nuutinen valmistui samaan aikaan muun ikäluokkansa kanssa ja meni lukioon. Lukiossa hän huomasi, että syöpä oli jättänyt jälkensä, vaikka kasvain oli poistettu. Muut opiskelijat tuntuivat välillä lapsellisilta. Oli vaikeaa löytää yhteyttä toisiin nuoriin, jotka olivat saaneet olla terveitä. Nuutisesta tuli hieman kopea, koska hän oli toisaalta kateellinen toisille.

– Tuntui tosi usein siltä, että olin nähnyt jopa vähän liikaa.

Teini-ikäisille ja vähän vanhemmillekin ajatus omasta kuolevaisuudesta on usein vielä vieras. Nuutinen on kuitenkin nuoresta iästään huolimatta joutunut ajattelemaan paljon sekä elämää että kuolemaa.

Elämästä hän ajattelee omien sanojensa mukaan ”kornisti”.

– Kun sairastuin, ymmärsin kuinka hauras elämä on. Elämästä pitäisi ottaa kaikki irti. Olen huomannut, etteivät ajatukset ole korneja syyttä. Tiedän omasta kokemuksestani, että ne pitävät paikkansa, Nuutinen sanoo.

– Kuolemasta... Olen käynyt muutaman kerran tosi lähellä, kolkuttelemassa portteja. Olen tullut tosi nuorena sinuksi sen kanssa, että minä kuolen joskus. Minua ei koskaan suoraan pelottanut se, että kuolen itse. Mutta pelkäsin sitä, että jos kuolen, niin miten minun vanhempani pärjäävät. Kenenkään ei pitäisi joutua hautaamaan omaa lastaan.

Simo Nuutinen viihtyy yhä kaukalon laidalla.

Nykyisin Nuutinen valmentaa Helsingin Jokereiden juniorijoukkuetta. Hän nauttii siitä, että pääsee junioreiden kautta itsekin kokemaan jälleen kovan kilpailun huumaa ja toimimaan jääkiekon parissa. Käy hän itsekin pelailemassa alasarjoissa.

Päivätyönään Nuutinen opettaa espoolaisessa koulussa. Hänellä on opiskelupaikka yliopistossa.

Nuutiselle annettiin yhdeksän vuotta sitten hyvin pieni mahdollisuus selvitä syövästä. Mutta nyt hän on syövätön. Aktiivinen seuranta sairaalassa loppui kaksi vuotta sitten.

Joillain tavoin vanha sairaus yhä vaikuttaa. Nuutisella on keskimääräistä suurempi mahdollisuus saada niin kutsuttu sekundäärinen syöpä. Hän voisi esimerkiksi saada tavallista herkemmin keuhkosyövän, jos hän tupakoisi. Lisäksi hänellä on nykyään silmälasit, koska syöpähoidot vaurioittivat oikeaa silmää, jonka takana kasvain oli.

Mutta hänen ei tarvitse pelätä. Ei tarvitse olla varpaillaan, että milloin syöpä uusiutuu.

– Olen niin terve kuin mitä tässä terveeksi tulee.

Sitten, aivan yhtäkkiä, Nuutinen muistaa sittenkin päivän, jolloin lääkäri sanoi hänelle, että hän jäisi eloon. Että raskaat hoidot voitaisiin lopettaa. Että hänellä olisi tulevaisuus ja että koko perhe voisi vapautua elämään normaalisti.

– Olin tosi helpottunut. Olimme menossa isotädille syömään. Paistoi aurinko. Oli hyvä sää. Päivitin sosiaaliseen mediaan, että mä oon terve!