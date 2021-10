Kura lentää Tuusulassa, kun taistelu cyclocrossin Suomen mestaruuksista käy kuumana – katso suorana ISTV:ssä!

Pyöräilyn cyclocrossin SM-mitaleista kilpaillaan Tuusulan urheilukeskuksessa lauantaina 30.10.2021. ISTV näyttää naisten ja miesten kisat suorana lähetyksenä kello 11.45 alkaen.

Cyclocross on pyöräilylaji, jossa kilpailijat kiertävät vaihtelevaan maastoon merkittyä suhteellisen lyhyttä rataa. Radalla on paikoin esteitä, joiden ylittämiseksi kilpailijoiden on jalkauduttava ja kannettava pyöränsä.

Syksyn kosteassa säässä cyclocrossrata saattaa pahimmillaan mennä aikamoiseksi kuravelliksi. Kuva viime vuoden SM-kisoista Vantaan Hakunilasta.

Cyclocrossin kausi kestää syksystä kevääseen, joten Tuusulassa kilpaillaan vuoden 2022 Suomen mestaruuksista.

ISTV:n lähetys SM-kisoista näkyy yllä olevassa videoruudussa lauantaina 30.10.2021 kello 11.45 alkaen. Lähetys näkyy vain suorana, siitä ei jää tallennetta.

Alustava aikataulu: