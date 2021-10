Suomalaiset avomeripurjehtijat saavat tilaisuutensa – ”En ole aiemmin kokenut mitään tällaista”

Arto Linnervuon hankkeessa on luotu edellytykset Rorc-sarjan voittamiseksi. Ensi kesänä Tulikettu-veneellä kilpaillaan myös Suomessa.

Helsinki

Suomalaiset huippupurjehtivat pääsevät avomerikisoissa ennen kokemattomaan liitoon Arto Linnervuon johtamassa hankkeessa. Joukkue saa Royal ocean racing clubin eli RORCin kilpailusarjaan foil-kantosiivelle innovatiivisesti suunnitellun Infiniti 52 -kilpaveneen, jolla miehistö tähtää osanoton sijaan voittoihin.

Tuliketuksi perjantaina kastettava vene tarjoaa Linnervuon, olympiavoittaja Thomas Johansonin, Kenneth Thelenin ja Oskari Muhosen kaltaisille purjehtijoille ainutlaatuisen kokemuksen.

– En ole aiemmin kokenut mitään tällaista, aivan uniikki tilaisuus, Whitbread-maailmanympäripurjehdukseen 1989–90 osallistunut Thelen todisti tiistaina Helsingissä.

Venevalmistaja Infiniti Yachts on rakentanut maailman nopeimpana pidetyn 46-jalkaisen veneen. Suomalaisille rakennetussa 52-jalkaisessa kilpurissa on hyödynnetty niitä kokemuksia, mutta veneen suunnittelu on alkanut foilista, eikä niin, että veneeseen valitaan sopiva kantosiipi.

Uusinta uutta ovat myös kaapelittomat purjeet, jotka on suunniteltu likistämään veneestä kaikki irti.

Kahdessa vuodessa paras vauhti

Hankkeen taustavoimiin kuuluu miehistön valmentajan roolissa suurimpien avomeripurjehdusten moninkertainen mestari, uusiseelantilainen Stu Bannatyne. Etäyhteydellä Helsingin mediatilaisuuteen osallistunut Bannatyne vakuutti uskoaan veneeseen ja hankkeeseen, mutta varoitti odottamasta nopeita tuloksia.

Näillä näkymin venekunta nähdään ensi kertaa RORC-sarjan kilpailussa tammikuussa. Vuodelle 2022 on kaavailtu seitsemän kilpailua, joista yksi 600 merimailin regatta on tarkoitus kilpailla Helsingin edustalla ensi heinäkuussa.

Uusi vene ei ole vielä päässyt vesille, mutta kuivapurjehdukset tietokoneella lupailevat voittovauhtia. Linnervuon ajatus on, että veneellä voi menestyä kaikissa kilpailuissa, kaikissa oloissa ja kestävästi vuosien ajan.

– Tavoitteena on voittaa isoja kilpailuja, mutta on tosi vaikea vastata, milloin olemme valmiita siihen. Itse odotan, että seuraavan kahden vuoden aikana eli kesään 2023 mennessä miehistö saa veneen suorituskyvystä kaiken irti, Linnervuo arvioi.

Testissä myös miehistö

Venettä aletaan testata vähitellen yhä ankarammissa oloissa loppuvuodesta. Mahdollisimman kevyeksi rakennettua kilpavenettä yritetään lopulta "rikkoa", jotta heikkoudet voidaan korjata ennen kisoja. Testeissä selviää myös miehistön kestävyys, olympiavoittaja Johansson muistutti.

– Tärkeintä on, että vene on kilpailussa luotettava. Se korostuu avomeripurjehduksessa, kun kilpailemme myös yöllä, Johansson kertoi.

– Veneessä on paljon liikkuvia osia, jotka voivat hajota, joten venettä pitää osata kuunnella, jotta tietää milloin sillä voi hyökätä. Samalla selvitämme, miten hyvin miehistö kestää vaikeissa oloissa.

Veneessä ei ole suojaa miehistölle, mutta toisaalta vesitiiviissä kotelossa puolelta toiselle liikuteltava foil kohottaa keulaa ja vakauttaa venettä.

Linnervuon unelmissa Tulikettu tarjoaa suomalaispurjehtijoille menestystä ja lopulta mahdollisesti myös koulutuksen Whitbread- ja Volvo ocean -kilpailun kaltaisiin jättitapahtumiin.