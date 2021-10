Tuhannet venäläiset janoavat tämän suomalaisen verta – Patrik Pietilä, 33, joutuu uransa kovimpaan paikkaan Moskovassa

Lahtelainen vapaaottelija kohtaa Habib Nurmagomedovin tappiottoman serkun, joka on häntä 10 vuotta nuorempi.

Patrik Pietilällä (oik.) on edessään elämänsä kovin ottelu.

Vapaaottelija Patrik Pietilä, 33, joutuu lauantaina paikkaan, jollaisessa harva – jos kukaan – suomalaisottelija on ollut. Pietilä ottelee Moskovassa yhdysvaltalaisen Bellator-organisaation illassa venäläistä Usman Nurmagomedovia, 23, vastaan.

Bellator on vapaaottelun toiseksi merkittävin promootio UFC:n jälkeen. Puitteet ovat sen mukaiset. Lauantain Bellator 269 -tapahtuma järjestetään KHL-seura Moskovan Dynamon VTB-areenassa, joka vetää 12 000 katsojaa.

Illan vetonaulana on MMA-legendan, 45-vuotiaan Fjodor Jemeljanenkon eli raskaansarjan ”Viimeisen keisarin” ottelu.

Fjodor vetänee mökin täyteen väkeä. Pietilä kamppailee illan pääkortilla kolmanneksi viimeisessä ottelussa. Hän astelee häkkiin venäläisyleisön eteen. 99,9 prosenttia katsojista toivoo, että Pietilä saa kunnolla turpaansa venäläiseltä Nurmagomedovilta.

Yleisö haluaa nähdä moskovalaisen hurmesaunan, jossa löylytetään suomalaista.

Miltä Pietilästä tuntuu?

– Nautin siitä, että minua pidetään altavastaajana. Saan ekstraenergiaa omaan tekemiseeni. Haluan hiljentää koko yleisön ja näyttää, ettei näistä ole mihinkään, Pietilä sanoo.

Kamppailu-urheilijat on tosiaan rakennettu eri tavalla kuin niin sanotut tavalliset ihmiset.

Pietilän vastustajan Nurmagomedovin nimi on tuttu vapaaotteluväelle. Usman on Habib Nurmagomedovin serkku. Habib Nurmagomedov, 33, on lajilegenda, kenties kaikkien aikojen paras vapaaottelija, joka käveli pois UFC:stä kevytsarjan hallitsevana mestarina häviämättä kertaakaan 29 ammattilaisottelussaan.

Habib on myös yksi Usman Nurmagomedovin valmentajista ja tukee Usmanin kulmauksessa suojattiaan ottelussa Pietilää vastaan. Pietilän kulmassa ovat Aleksi Toivonen ja Mikael Silander.

Habib tunnettiin loistavana painijana ja matto-ottelijana. Pietilän mukaan Usman on ensisijaisesti pystyottelija, jolla on potkunyrkkeilytausta. Hän on nopea ja ottelee ”taekwondo- tai karatetyylillä”.

Tyyli on toiminut. Nurmagomedov on valmentajansa tapaan tappioton ammattilaisotteluissaan. Voittosaldo on puhdas 13–0–0. Kymmenen voitto-ottelua on päättynyt keskeytykseen.

Pietilä kertoo, että Moskovan katukuvassa näkyy julisteita, joissa hänen ja Usman Nurmagomedovin välistä ottelua mainostetaan yhdessä lajilegenda Fjodor Jemeljanenkon kanssa.

Miltä Pietilästä tuntuu?

– En lähde sukunimeä kumartelemaan. Matsi on täysin voitettavissa. Se minua tässä eniten innostaa. Hänen rekordinsa näyttää ihan hullulta. Hän on Habibin serkku. Moskovassa on kotikenttäetu. Kaikki kysyvät, että ei saakeli, minkä takia lähdet sinne. Eihän sulla ole mitään mahdollisuuksia, Pietilä kertoo.

– Mutta kun tietää totuuden ja mahdollisuudet ja oman potentiaalini, olen vain älyttömän innoissani, että pääsen toteuttamaan kykyjäni. Lähden hakemaan voittoa. Mikään muu ei kelpaa.

Hän aikoo pitää Nurmagomedovin ahtaalla ja prässätä tukahduttavasti täydet kolme erää, jotta vastustaja ei pääse naputtelemaan pistevoittoa ja juoksemaan karkuun.

– Olisi ihan hyvä, jos hän tulisi vähän painimaankin, niin katsottaisiin sitten, miten se menee.

Lahtelaisen itseluottamus kumpuaa kokemuksesta. Hän on ennenkin käynyt sammuttamassa valot ja hiljentämässä kotiyleisön. Pietilä voitti ruotsalaisen David Bielkhedenin vuonna 2019 toukokuussa Tukholmassa, vaikka oli tarttunut ottelutarjoukseen 9 päivän varoitusajalla ja matsi käytiin isommassa painoluokassa.

Bielkheden oli hävinnyt edellisen kerran vuonna 2012. Hänellä oli yhdeksän ottelun voittoputki.

– Treenikaveritkin sanoivat, että Bielkheden on sitten ihan sairaan kova. Vastasin, että kiitti hei, hyvää tsemppiä kisaviikolla.

Voitto oli Pietilän uralle käänteentekevä. Yllätys huomattiin vapaaottelupiirteissä ja seuraavaksi hän ottelikin jo Bellatorin illassa Dublinin 3Arenassa, jossa yleisössä oli Conor McGregor. Sieltä tuli tappio, mutta Moskovassa on uusi mahdollisuus.

Pietilällä on Bellatorin kanssa yhden ottelun sopimus. Voitolla hän voisi nousta kevytsarjan haastajalistalle ja pääsisi tekemään uuden diilin huippuorganisaation kanssa.

Pietilä, jonka ammattilaisrekordi on 10-6-0, aloitti ammattilaisuransa vuonna 2015. Hän teki ennen sitä sähkötöitä. Nykyisin hän käy ammattiurheilun ohella tekemässä pari kertaa viikossa töitä lastensuojelussa, kun harjoitusohjelma sen sallii.

Hän työskentelee erityislastensuojeluyksikössä, joka on erikoistunut päihdeongelmaisten nuorten hoitoon.

– Pääsääntöisesti työ on leppoisaa ja rentoa, kun puuhailemme nuorten kanssa. Käymme kuntosalilla. Viime kesänä frisbeegolf oli kova juttu. Koetan opastaa heitä urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan omalla esimerkilläni, Pietilä kertoo.

Hän myöntää, että työ on välillä henkisesti ja fyysisesti rankkaa. Silti se on antoisaa.

– Urheilu tasapainottaa työtä ja työ urheilua. Mieli pysyy virkeänä, enkä turru yhteen asiaan liikaa.