Katso boulderkiipeilyn SM-kisojen finaalit suorana ISTV:ssä!

Edessä on jyrkkä seinämä ja vaikea reitti, jonka vain parhaat kiipeilijät pääsevät huipulle asti. Näistä lähtökohdista ratkeaa boulderkiipeilyn SM-kilpailu, jonka finaalit näet suorana ISTV:stä lauantaina 23.10.2021 noin kello 20.15 alkaen.

Boulderkiipeily on yksi kiipeilyurheilun alalajeista. Boulderissa kiivettävät reitit noin neljä metriä korkealla seinämällä ovat lyhyitä, mutta vaikeita. Tarkoitus on, että vain aivan parhaat pääsevät reitit läpi putoamatta alhaalla odottavalle patjalle ennen huippumerkkiä.

Boulderin Suomen mestaruudet ratkaistaan lauantaina 23.10.2021 Kiipeilyareena Tammistossa Vantaalla. ISTV:n suora lähetys finaaleista alkaa yllä olevassa videosoittimessa noin kello 20.15. Mestarit ovat selvillä noin kello 22. Lähetys näkyy vain suorana, siitä ei jää tallennetta.

Finaalissa kilpailijoiden on ratkaistava neljä reittiä. Reitit kiivetään yksi kerrallaan siten, että jokaisella kuudella finalistilla on enintään neljä minuuttia aikaa kiivetä kutakin reittiä. Kilpailijat saavat nähdä reitit ennen finaalin alkua, mutta he eivät saa katsoa toistensa kiipeilyä. Aikarajan sisällä reitille saa tehdä niin monta yritystä kuin haluaa. Reitteihin on merkitty top eli viimeinen ote ja zone-ote, josta saa myös pisteitä. Eniten reittejä kiivennyt voittaa, mutta jos kilpailijat ovat tasoissa, saavutetut zone-otteet merkitsevät ja myös se, kuinka monella yrityksellä reitin top- ja zone-merkit on saavutettu.