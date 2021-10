Eurofutistuomio: Cristiano Ronaldo näyttää jo ikämieheltä – kuka on maailman paras juuri nyt? Tässä kolme ehdokasta

Ilta-Sanomien eurofutistuomio vetää yhteen viikonlopun kuumat puheenaiheet.

Kerro, kerro, kuvastin, ken on heistä parhain? Mohamed Salah (kuva vas. ylh.), Erling Haaland ja Robert Lewandowski mättävät maaleja kilpaa Euroopan sarjoissa. Siinä kisassa Cristiano Ronaldo on jäänyt sivuosaan.

Mistä Euroopan suurissa jalkapallosarjoissa tällä hetkellä puhutaan? Lukemalla eurofutistuomion pääset nopeasti ja viihdyttävästi kartalle. Raadissa olivat tällä kertaa toimittajat Mikko Knuuttila, Eelis Vähätalo ja Petri Seppä.

Mikko Knuuttila

Tähti

Robert Lewandowski oli ennen sunnuntaita jäänyt kahdessa perättäisessä Bundesliigan ottelussa ilman maalia. Alkaisiko 33-vuotias tykki siis hyytyä? Vielä mitä! Lewandowski iski kaksi ensimmäistä osumaa kärkipelissä Leverkusenia vastaan ja auttoi Bayern Münchenin 5–1-voittoon. Lewandowski on tehnyt tällä kaudella jo yhdeksän liigamaalia ja jakaa maalipörssin kärkisijan Dortmundin Erling Haalandin kanssa. Maalipörssin voitosta tullaan käymään vielä kutkuttava taistelu vanhan ketun Lewandowskin ja nuoren härän Haalandin välillä.

Puheenaihe

Kuka on maailman paras juuri nyt? Jos Jürgen Kloppilta kysytään, vastaus on Mohamed Salah. Egyptiläiskärki taikoi jälleen upean soolomaalin, kun ylivoimainen Liverpool kaatoi Watfordin 5–0. Salah kisaa lajikunkun tittelistä Lewandowskin ja Haalandin kanssa. Ajat ovat muuttuneet: harva enää puhuu Ronaldosta tai Messistä.

Mohamed Salah on tehnyt jo seitsemän valioliigamaalia tällä kaudella. Hän jakaa maalipörssin kärkipaikan Leicesterin Jamie Vardyn kanssa.

Tyyli

Hollantilaisen Vitesse Arnhemin kannattajat juhlivat vierasvoittoa NEC Nijmegeniä vastaan hyppimällä rytmikkäästi ylös alas, kun Stadion De Goffertin katsomorakenteet pettivät yllättäen heidän altaan. Onneksi romahdus tapahtui lähellä maan pintaa ja pelottavasta tilanteesta selvittiin ilman vakavia vammoja.

Moka

Kenen syytä on ManUn lama? Seurassa on tähtiä vaikka puolen Valioliigan tarpeiksi, mutta tulokset pysyvät surkeina. Nyt tuli 2–4 köniin Leicesteriltä. Eniten kritiikkiä sataa manageri Ole Gunnar Solskjäerin niskaan, mutta tähtihankinta Cristiano Ronaldokin, 36, saa osansa. Tony Cascarino sanoi CR7:n näyttäneen ikämieheltä Kettuja vastaan.

Yllätys

Pohjois-Irlannin perinneseuran Glentoranin maalivahti Aaron McCarey sai silmittömän raivokohtauksen, kun Coleraine tasoitti pelin liigaottelussa. McCarey juoksi suoraan tilanteessa virheen tehneen joukkuetoverinsa Bobby Burnsin luokse ja tyrmäsi tämän nurmeen. McCarey sai punaisen kortin harvinaisesta väkivallanteostaan.

Eelis Vähätalo

Tähti

Erling Haaland iski lauantaina kaksi maalia, kun Dortmund voitti Mainzin 3–1 kotonaan, ja siirtyi Bundesliigan maalipörssin jaetulle kärkipaikalle. Norjalaistähti on käsittämättömässä vireessä: kaikki sarjat laskettuna hän on iskenyt yhdeksässä ottelussa mykistävät 13 maalia. Näyttää siltä, että Haaland siirtyy kauden jälkeen Manchester Cityyn, jossa hänen isänsä Alf-Inge pelasi vuosina 2000–2003. Mutta painaako isän vai kohuagentti Mino Raiolan sana enemmän?

Puheenaihe

Teemu Pukin tähdittämä Norwich City sai pidettyä maalinsa puhtaana sarjanelosta, alkukauden yllättäjää Brightonia vastaan lauantaina. Toisella peräkkäisellä 0–0-tasapelillä joukkue nappasi kauden toisen pisteensä. Sarjajumbon tilanne on karmiva: maaliero on kahdeksan ottelun jälkeen 14 pykälää pakkasella ja Pukki on joukkueen ainoa maalintekijä kahdella osumalla.

Teemu Pukki ei onnistunut maalinteossa Brightonia vastaan. Norwich jahtaa yhä kauden avausvoittoaan Valioliigassa.

Tyyli

Leicesterin sensaatiomaiseen mestaruuteen kaudella 2015–2016 valmentaneen Claudio Ranierin ensimmäinen ottelu Watfordin peräsimessä päättyi 0–5-tappioon kotona Liverpoolia vastaan. Roberto Firmino iski hattutempun, ja tolppien taakse osuivat myös Sadio Mane sekä kenties tämän hetken maailman paras jalkapalloilija Mohamed Salah.

Moka

Serie A:ssa Lazio voitti Interin 3–1 ja joukkueen toppari Luiz Felipe päätti juhlia voittoa erikoisella tavalla. Felipe hyppäsi entisen laziolaisen, Interin Joaquín Correan olkapäille tuulettamaan voittoa. Correa ei tästä pitänyt, vaan töytäisi entisen seuratoverinsa sivuun. Tuomari puuttui tilanteeseen ja antoi Felipelle suoran punaisen, joka merkittiin ajalle 90+7.

Yllätys

Saksalaismediat paljastivat viikonloppuna, että Real Madrid, FC Barcelona ja Juventus eivät ole luopuneet Superliiga-suunnitelmistaan. Suljetun liigan sijaan nyt oltaisiin rakentamassa avointa sarjaa, mikä kuulostaa enemmän fanien äänten kalastelulta kuin todellisuudelta. Itsekkäät suurseurat eivät laita rahojaan sarjaan, johon heille ei ole varmaa pääsyä.

Petri Seppä

Tähti

Koskaan ei voi tietää, milloin suonenveto iskee. Haugesundin Alioune Ndour oli tehnyt Norjan liigassa 18 ottelussa vain neljä maalia, sunnuntaina Ndour osui Mjöndalenia vastaan 19 minuutissa kolmesti. ”Hän voisi ottaa pelipallon kotiinsa ja nukkua sen kanssa”, televisiokommentaattori Vidar Levinsen hehkutti hattutempun jälkeen.

Puheenaihe

Kärkiotteluita on monenlaisia. On sellaisia, joissa jännitys säilyy viimeiseen sekuntiin. Ja sitten on sellaisia kuin Bayer Leverkusen–Bayern München, josta ei olisi ikinä voinut uskoa, että vastakkain ovat otteluun lähdettäessä kakkonen ja kolmonen. Leverkusen unohti täydellisesti, että on pelipäivä: 37 minuuttia, taululla 0–5 ja viimeinen sammuttaa valot.

Tyyli

Saint-Gilloise ei voittanut Belgian liigassa Seraingia helpoimmalla tavalla: ensin avausjaksolla 0–2 käkättimeen ja vielä ulosajo kaupan päälle. Toisella jaksolla Saint-Gilloise painoi yhden vajaalla neljä kaappia (Kaoru Mitomalle hattutemppu) ja voitti 4–2. Silti pieni vihje Saint-Gilloiselle: tätä samaa ei silti kannata kokeilla joka viikonloppu.

Saint-Gilloise–Seraing- kamppailu näytti, että puoliajat eivät ole veljiä keskenään. Avausjakso on Saint-Gilloiselle täyttä tuskaa ja toinen puoliaika puolestaan iloista rallattelua – Seraingille luonnollisesti päinvastoin. Kuvassa Saint-Gilloisen sankari Kaoru Mitoma iloitsee yhdestä maaleistaan.

Moka

Manchester United matkasi lauantaina vierasotteluun Leicesteriin alle 150 kilometrin päähän lentokoneella – vain koska M6-moottoritiellä oli ruuhkaa. Viimeksi kesällä ManU teki yhteistyösopimuksen kierrätysenergiayhtiön kanssa ja painotti ”puhtaampaa ja kestävämpää maapallon tulevaisuutta”.

Yllätys

Lukas Hradeckyllä oli tuskallinen iltapäivä Bayer Leverkusenin maalivahtina.

Liekö Lukas Hradeckylle koskaan tehty neljää maalia 7 minuuttiin ja 15 sekuntiin? Neljä maalia tuossa ajassa on kova temppu jo jääkiekossa – futiksesta puhumattakaan. Robert Lewandowski teki 2–0-lukemat, kun kellossa oli 29.37, ja Serge Gnabry muutti lukemat 5–0:aan ajassa 36.52.