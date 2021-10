Rosa, 24, voitti himoitun bikini fitness -tittelin – sanoo suorat sanat siitä, mitä kilpaileminen parjatussa lajissa todella vaatii

Rosa Paloperä, 24, voitti Nordic Fitness Expo -tapahtuman ensimmäisenä kilpailupäivänä bikini fitnessin Pohjoismaiden mestaruuden, overall-tittelin sekä ammattilaiskortin.

Rosa Paloperälle, 24, kilpailukausi on jo kolmas peräkkäinen.

Lahden messukeskus täyttyy viikonloppuna fitnessurheilijoista, kun kaupungissa vietetään vuosittaista Nordic Fitness Expo -tapahtumaa. Viikonlopun aikana Lahdessa ratkotaan eri fitness-lajien suomenmestaruudet ja paikalle saadaan myös kansanvälistä väriä, kun jokaiselle lajille kruunataan Pohjoismaiden mestari.

Lauantaina tapahtuma alkoi bikini fitneksen PM-kilpailulla. Kirkkaimman palkinnon kyseisessä lajissa vei helsinkiläinen Rosa Paloperä, joka nappasi paitsi oman sarjansa voiton, myös overall-tittelin. Palkinnoksi voitostaan Paloperä, 24, sai ammattilaiskortin.

– Minulla on nyt vuosi aikaa miettiä, siirrynkö ammattilaiseksi vai en. Onneksi nämä kisat ja edessä häämöttävät MM-kilpailut saan vielä käydä amatöörinä, jos tavoite täyttyy ja saan maajoukkuepaikan, Paloperä iloitsee IS:lle.

Paloperä aloitti tavoitteellisen treenaamisen kuntosalilla noin viisi vuotta sitten.

Suomen menestyneimpiin bikini fitness -urheilijoihin lukeutuvan Anna Virmajoen valmennettava niitti menestystä jo muutama viikko sitten Espanjassa Arnold Sports Festival -tapahtumassa, jossa hän nappasi niin ikään oman sarjansa voiton täysin tuomariäänin. Paloperälle kilpailukausi on jo kolmas perättäinen, mutta tämän kaltaista menestystä hän ei ole aikaisemmin kokenut.

– Olen aina ollut niin lähellä, voitto on ollut aivan hyppysissä. Tänä vuonna halusin kävellä lavalle niin hyvässä kunnossa, että tuomarit voivat sanoa heti, että tässä meillä on voittaja, Paloperä kertoo.

– Sen vuoksi tällä hetkellä on lähinnä sanaton olo, mutta hyvältähän tämä tuntuu.

Paloperä kertoo elävänsä kilpaurheilijan arkea vuoden ympäri.

Paloperä aloitti tavoitteellisen salilla treenaamisen noin viisi vuotta sitten ja ennen sitä häneltä löytyi taustaa joukkuevoimistelusta. Tämän syksyn kilpailuihin valmistautumisen Paloperä aloitti jo huhtikuussa. Paperilla kaikki sujui edellisvuosilta tutulla kaavalla, mutta suurin muutos oli tapahtunut Paloperän asenteessa.

– Olen tehnyt kaiken paremmin, tarkemmin ja määrätietoisemmin. Olen panostanut treeneihin enemmän, ruokavalioon enemmän, palautumiseen ja kehonhuoltoon enemmän. Ihan kaikkeni olen antanut. Kaikki päivissäni on optimoitu, hän selittää.

Etenkin bikini fitness yhdistyy monen mielessä syömishäiriöön ja on ihmisiä, jotka eivät pidä korkeissa koroissa ja bikineissä poseeraamista urheiluna. Paloperä ei voisi olla asiasta enempää eri mieltä.

– Heille kaikille sanoisin, että tervetuloa kokeilemaan, millaista on elää viikko Rosan elämää, Paloperä näpäyttää.

Paloperä sädehti lavalla kirkkaan sinisissä bikineissään.

Fitnessurheiluun kuuluu olennaisena osana kilpailudieetti, jossa ruokaa vähennetään ja treenimääriä usein puolestaan lisätään. Paloperän kohdalla tämä tarkoitti sitä, että kilpailuja edeltävällä viikolla hän treenasi viikon jokaisena päivänä, toisinaan jopa kaksi kertaa päivässä.

– Yksinkertaisuudessaan päiväni kuluvat niin, että herään kuudelta, syön ja lähden treenaamaan. Sen jälkeen syön taas, menen töihin ja treenaan ehkä toisen kerran. Illalla valmistan seuraavan päivän ruuat ja menen nukkumaan, Paloperä kuvailee arkeaan.

Paloperällä on vuosi aikaa pohtia, haluaako hän siirtyä kilpailemaan ammattilaisena.

Monet fitness-lajien urheilijat tekevät mielessään selkeän jakolinjan, mitä tulee kilpailukauteen ja sen ulkopuoliseen elämään. Paloperä ei tätä tee. Hän elää kuin kilpaurheilija vuoden ympäri. Ero näkyy ainoastaan syödyn ruuan ja aerobisten treenien määrässä.

– Ainakin omalla kohdallani se on vaatinut sitä. Olen panostanut myös kilpailukauden ulkopuolella lepoon ja palautumiseen. Pyrin olemaan sängyssä joka ilta yhdeksältä sen sijaan, että katsoisin jotain sarjaa iltamyöhään tai olisin ulkona juhlimassa, Paloperä selittää.

– Mutta ei se tunnu minusta uhraukselta. En kaipaa mitään muuta. En koe tarvetta mahduttaa kisakaudelle esimerkiksi ravintolaillallisia, omalla kohdallani tankkaukset toteutetaan puhtaalla ruualla. Minulla ei ole sen kummempia mielitekoja. Minä vain haluan tätä niin paljon. Haluan olla paras, hän lisää.

Paloperällä on kuvapalvelu Instagramissa yli 12 000 seuraajaa ja hän on tottunut myös negatiivisiin kommentteihin. Niiden kirjoittajille Paloperällä on lähettää napakat terveiset.

– Tulokset puhukoot puolestaan, hän naurahtaa.