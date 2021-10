Kommentti: Pitäisikö Krista Pärmäkosken sittenkin olla maailmanmestari Marit Björgenin sijasta?

Vaikka Marit Björgen välttyi perustellusti dopingrikkomusrangaistukselta, on varsin outoa, että peräti kolme norjalaista tähtihiihtäjää joutui lyhyen ajan sisällä selittelemään virtsanäytteidensä sisältöjä, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Kun kaikkien aikojen naishiihtäjän Marit Björgenin alkukielisen Vinnerhjerte- eli Voittajasydän-elämäkerran viimeisen kerran laski käsistään, ei tarvinnut arvailla, mikä osa kirjan sisällöstä ponnahtaa julkaisuhetkellä esiin kuin vieteriukko.

Björgen kertoi joutuneensa Lahden MM-kisojen jälkeen 2017 dopingepäilysten kohteeksi, kun laboratorio oli löytänyt hänen 30 kilometrin kilpailun jälkeen antamastaan näytteestä 19-norandrosteronia.

Se on urheilussa kielletyn anabolisen steroidin, nandrolonin, hajoamistuote eli metaboliitti. Kauhujen viikkojen päätteeksi Björgenin selvitys – josta myöhemmin lisää – sai vihreää valoa ja tutkinta lopetettiin.

Vaikka Björgen huokaisi helpotuksesta, hiihtourheilun lähihistoriaa intensiivisesti seuranneet eivät voi olla yhtä asiaa hämmästelemättä. Björgen oli tuolloin vajaan 2,5 vuoden sisällä jo kolmas norjalainen supertähti, joka joutui selvittelemään dopingnäytteensä sisältöä. Martin Johnsrud Sundbyn rajuista, pitkään salatuista astmalääkeövereistä taikuroitiin sulan maan ajaksi lyhyt toimintakielto, ja mies oli jo MM-Lahdessa parhaita mieshiihtäjiä. Heikommin kävi anabolista steroidia sisältäneen näytteen virtsanneelle Therese Johaugille.

Tapauksen loppuratkaisun takia Johaug ei vielä 33-vuotiaanakaan ole henkilökohtainen olympiavoittaja – mutta Björgen on Lahden MM-kisojen nelinkertainen mestari.

Siirrytään ajatusleikkien maailmaan. Lahden edellisissä MM-kisoissa 2001 urheilija menetti tuloksensa kilpailusta, jonka jälkeen oli antanut positiivisen dopingnäytteen, sekä sitä seuranneista kisastarteista, jos oli ne ehtinyt hiihtää.

Silloisten sääntöjen konkreettisin esimerkki on naisten takaa-ajoa, jonka MM-kulta jäi Virpi Kuituselle. Jo vuotta myöhemmin käytettiin talviolympiakisoissa artiklaa, jonka voimin yksi positiivinen näyte missä tahansa kohtaa kisatapahtumaa voi johtaa kaikkien suoritusten hylkäämiseen. Siksi Johann Mühlegg oli kolminkertainen olympiavoittaja vain hetken.

Jos Björgenin näytteestä olisi 2017 runnottu dopingrikkomus, Pärmäkoski olisi hyvin todennäköisesti saavuttanut yhä jahtaamansa arvokisavoiton yhdistelmäkilpailussa, jälkikäteen. Viestissä Suomi olisi noussut hopealle.

Suomen naiset hiihtivät viestin MM-pronssia 2017 Aino-Kaisa Saarisen (oik.), Kerttu Niskasen, Laura Monosen ja Krista Pärmäkosken voimin. Jos Marit Björgen olisi tuomittu dopingrikkomuksesta, mitali olisi hyvin todennäköisesti muuttunut hopeiseksi ja Ruotsi olisi vienyt kullan.

Takaisin reaalimaailmaan. Björgenin kuukautiskierron manipulointiin käyttämä sallittu Primolut–N-niminen lääke voi tuottaa dopingnäytteeseen pienen määrän nandrolonin metaboliittia. Mutta mistä laboratorio tiesi, että steroidin hajoamistuote oli juuri sallitun lääkkeen kaikuja? Tätä on moni skeptikko aiheesta kysynyt.

Usea miesurheilijahan on tässä kohtaa sanonut syöneensä tympeän makuista kastroimattoman villisian lihaa, kun ikävää tilannetta on ollut hankala selittää kuukautisongelmilla. Selitys on menestynyt heikommin kuin Björgen kilpaladuilla.

Marit Björgenin viimeinen arvokisastartti, 30 kilometrin yhteislähtö (p) Pyeongchangin olympiakisoissa 2018 oli murskaavan ylivoimainen näytös.

Björgenin antaman selvityksen lukitsi Ilta-Sanomien tavoittaman dopingkemian huippuosaajan mukaan oikeaksi se, että näytteestä löytyi myös Primolut–N:n toista metaboliittia: 3,5-tetrahydronoretisteronia.

Jos ei olisi löytynyt, Pärmäkosken uuden hirsitalon kunniapaikalla kimaltelisi pian hyvinkin Lahden MM-kulta – saati millaisen saaliin hänelle muutenkin loistokkaat olympiakisat 2018 olisivatkaan ilman Björgenin ja Johaugin läsnäoloa tuottaneet?

Voi toki myös arjen logiikalla kysyä, olisiko Björgen nostanut Mariaanien hautaan sinetöidyn asian laajaa huomiota saavassa kirjassa esiin, jos takana olisi seissyt Iso D.

Ja vielä:

19-norandrosteronista on jaettu paljon kilpailukieltoja, tyypillisesti voimailulajeissa, hyvin harvoin kestävyysurheilussa. Viron lemmikki Kristina Smigun roikkui 2002 ohuella langalla, mutta testaajan tai laboratorion tumpelointi B-näytteen otossa, säilytyksessä tai analyysissä pelasti hänet selvältä käryltä hiihtämään olympiakisoihin. Näin Viron kansallissankarin latua peittää vain puhdas lumi.