Makwan Amirkhanin tuleva vastustaja joutui järkyttävän väkivallanteon uhriksi 8 vuotta sitten – sylki luodin suustaan

Englantilainen Lerone Murphy ei ole vielä hävinnyt vapaaottelukehässä.

Suomalaisottelija Makwan Amirkhani, 32, kohtaa englantilaisen Lerone Murphyn, 30, UFC:ssä Abu Dhabissa lokakuun 30. päivä. Murphyn vapaaottelu-ura on kovassa nosteessa. Se on lähes uskomatonta, kun ottaa huomioon, mitä Murphylle kahdeksan vuotta sitten tapahtui hänen kotikaupunkinsa Manchesterin Fallowfieldissä.

Vuonna 2013 Murphy oli 21-vuotias. Hän poistui parturiliikkeestä toukokuisena lauantaina kello 15.30. Yhtäkkiä joku huusi ”Älä tee sitä”. Ohiajaneesta autosta ammuttiin aseella kolme kertaa. Murphyn kasvoihin ja niskaan osui luoti.

– Luoti tuli posken läpi ja jäi suuhuni. Syljin sen ulos. Suuni tuntui raskaalta ja ajattelin, että suussa oli verta, mutta sitten näin sylkemäni luodin lattialla, Murphy on kertonut.

– Luodit ikään kuin tyrmäsivät minut hetkeksi. Kun heräsin ajattelin, että vau, olen yhä elossa. Ajattelen tapahtumaa edelleen usein. Näen siitä näkyjä. Kokemus oli traumaattinen.

Lerone Murphy (vas.) pitää itseään erityisesti hyvänä pystyottelijana.

Murphy ei tiedä, miksi ampumavälikohtaus tapahtui.

– Ehkä minua luultiin joksikin toiseksi tai sitten olin tehnyt jotain menneisyydessä.

Murphyn treenikaveri Kane Mousah on kutsunut Murphya ”katupojaksi”, joka pyöri nuoruudessaan Manchesterin jengeissä.

Murphy leikattiin ja hän joutui teho-osastolle viikoksi. Hän sai neljä uutta hammasta, ja kieleen jäi pieni pala luotia, joka on paikallaan yhä tänäkin päivänä.

Vapaaottelijoilla on lähes poikkeuksetta lempinimi. Amirkhanilla se on ”Mr. Finland”. Murphylla se on ”The Miracle” eli ihme. Manchesteriläisen nimi viittaa ammuskelusta selviämiseen.

– Lempinimi tulee siitä, kun lääkärit ihmettelivät, miten selvisin. Miten en kuollut? On ihme, että olen yhä elossa tänä päivänä.

Murphy pitää ampumavälikohtausta käänteen tekevänä hetkenä elämässään.

– Minulla ei ollut elämässäni tavoitteita, joten tavallaan ammuskelun piti tapahtua. Nyt minulla on tavoitteita ja yritän elää parempaa elämää kuin aiemmin, Murhy on kommentoinut.

Myös vapaaottelu auttoi suuntamaan elämää uusille urille. Murphy oli nuoruudessaan ollut lupaava jalkapalloilija, jonka ura loppui kuitenkin jo 16-vuotiaana polvivammaan. Vapaaottelun hän aloitti 22-vuotiaana. Otteleminen auttoi suuntamaan patoutunutta vihaa, jota luodit olivat jättäneet mieleen.

– Ilman vapaaottelua voisin olla kuollut tai vankilassa, hän on sanonut.

Murphy otteli ensimmäisen ammattilaisottelunsa viitisen vuotta sitten. Hän voitti. Sen jälkeen hän on noussut häkkiin 10 kertaa eikä ole kertaakaan hävinnyt. Kerran ottelu on päättynyt ratkaisemattomaan. Tasapeli tuli Murphyn UFC-debyytissä syyskuussa 2019. Nyt britillä on käynnissä UFC:ssä kahden ottelun voittoputki, jonka Amirkhani yrittää katkaista.

Amirkhanin piti otella alun perin Tristan Connellya (14-7-0) vastaan, mutta kanadalainen joutui perumaan ottelun ja Murphy tuli hänen paikkaajakseen. Amirkhani on hävinnyt edelliset kaksi kamppailuaan.

