Video: Nyt nähtiin porrashaasteen hurjin maaliintulo – kolmiloikan Suomen mestari heittäytyi huipulle ja puhkaisi haamurajan!

Tuomas Kaukolahti pomppi kimmoisasti lähes Malminkartanon huipulle. Kun reidet pamahtivat tönköiksi, hän päätti panna kaikki peliin.

Kolmiloikkaaja heittäytyi viimeiseltä lankulta hiekalle. Kannatti, sillä se siivitti hänet alle minuutin haamurajan: 59,84.

ISTV:n drone ja otsakamera (GoPro) kuvasivat videon Tuomas Kaukolahden taistelusta. Video on artikkelin pääkuvana.

Vastaavaa pesiskentiltä tuttua temppua ei oltu ennätyskokeessa vielä nähty.

Tästä ei porrasdraama parane! Heittäytyminen Helsingin huipun hiekkaan on juuri alkanut.

– Kun jalkoja ei saa enää eteenpäin, niin helpompi on vaan kaatua, Tuomas perusteli raadollisesti.

– Pesistyylillä mentiin, hän sanoi ja myönsi täyttä setsuuria olleiden etureisiensä sanelleen ratkaisun.

Kaukolahden taistelu viimeisissä portaissa on huimaa katsottavaa. Hän ei todellakaan tullut portaisiin luovuttamaan, vaan repi lopussa itseään eteenpäin käsivoimin kaiteesta.

– Mä annoin nyt tähän kaikki. Sen puolesta ei jää mitään jossiteltavaa.

Meni muutama tovi, ennen kuin reisistään kaikki tehot irti ottanut sankari pääsi tolpilleen.

Kaukolahti on 16,50 metrin kolmiloikkaaja, nelonen kulkee alle 50 sekunnin ja kuuluisassa apinanraivossa löytyy. Eli puntissa oli kaikki eväät ennätykseen, mutta 400 metrin Suomen mestarin Erik Backin 57,01 jäi kuitenkin voimaan.

– Sen pari sekuntia kehtaa just hävitä parhaille nopeuskestävyysmiehille.

– Se oli tavoite, jos pääsisi alle minuutin. Ja haastaa toista teholajin miestä Samuel Purolaa, Kaukolahti myhäili ja korosti, että halusi edustaa ylpeänä kolmiloikkaajia.

Vantaalaisseura Kenttäurheilijat-58:n tähti karjahteli ja läiski itseään poskille ennen porrasstarttia.

Kuten muutkin huippumiehet, Kaukolahti painoi menemään ensimmäisen osuuden joka kolmannelta portaalta ponnistaen, mikä on tavallisille kuntoilijoille mahdoton rasti.

Hänen avauksensa oli huipputasoa. Ensimmäinen tasanne (101. porras) tuli vastaan ripauksen päälle 12 sekunnissa (Eric Back 12,5, Samuel Purola 10,5).

– Vaihdon joka toiselle askelmalle ja yritin vetää mahdollisimman rennosti, Tuomas raportoi toisesta osuudesta, joka sujui vielä ennätysvauhdissa.

Väliaika toisella tasanteella (222. porras) oli 31 sekuntia (Back 32, Purola 27).

Viimeinen kolmannes (347. porras) kulki uljaasti, kunnes tuli noutaja.

– Sormia napsauttamalla jalat muuttui puuksi. Se tuli siellä ihan loppuvaiheessa. Siihen asti tuntui, että meni ihan hyvällä rytmillä.

Puujalat hidastivat loppuosuuden 29 sekuntiin. Siinä karkasi ennätys, sillä Back selvitti sen neljä sekuntia nopeammin (Back 25, Purola 34).

Minkäs sille voi, että loikkaajan yläkroppaankin tarttuu lihasta. Huom! Kaukolahtea ei muuten kannata haastaa kädenvääntöön.

27-vuotias loikkaaja on hurjassa tikissä. Pelkkää voimaa ja nopeutta koko 84-kiloinen paketti.

– Olisi varmaan ollut lahjoja voimalajeihinkin. Olen luonnostaan ylävartalostakin aina ollut vahva, vaikka ei siitä hirveästi ole hyötyä kolmiloikassa.

Osviittaa Tuomaksen kropan tehoista antavat maksimit: jalkakyykyssä 202,5 kg, maastavedossa 240 kg, rinnallevedossa 145 kg.

Vauhdittoman viisiloikan alastuloa saa hakea 18,20 metrin päästä.

Tuomas Kaukolahden loikkaennätys on 16,50 (2019). Ruotsi-ottelussa (kuva) Tuomas pölläytti hopeaa Simo Lipsasen jälkeen.

Kaukolahti voitti kolmiloikan Suomen mestaruuden Kalevan kisoissa 2016. Sen seuraksi on kilahtanut viisi SM-hopeaa, tuorein niistä tältä kesältä tuloksella 16,31. Tältä suvelta on myös 4x400 metrin viestimestaruus KU-58:n kvartetissa.

Vantaan Kivistössä varttunut nuorukainen valmistui Yhdysvalloissa Berkeleyn yliopistossa ravintotieteiden kandidaatiksi. Sieltä jäi mukaan myös valmentaja Nick Newman, joka vastaa edelleen etänä hänen valmennusohjelmistaan.

Tuomas jatkaa opiskelujaan Aalto-yliopistossa. Kemiantekniikan kandidaatin tutkinto on suoritettu. Maisteriopinnot puolivälissä.

Kiireisen miehen kalenteri on täysi, sillä hän urheilee, opiskelee, valmentaa ja käy osaaikatöissä. Kolmiloikkaan hän aikoo yhä panostaa täysillä. Ensi kauden tavoite on selvä:

– Uusi ennätys tietenkin, hän sanoo, mutta ei lähde ennakoimaan milloin 17 metrin haamuraja rikkoutuu.

”Tehoja, perkele”, täräytti Tuomas Kaukolahti ennen starttia.

Malminkartanon vanhojen portaiden ennätys 49,29 on hirmukuntoisella tamperelaisella asianajalla Jouko Juntusella.

Lue lisää: ”Porraskeisari”-Juntusen hurjaa tykitystä voi ihailla videolla, joka löytyy tästä linkistä.

ISTV:n porrashaasteessa vuonna 2016 meritoitunut ”porraskeisari” on luvannut tulla uudistettuun kuntoilupyhättöön tämän syksyn aikana. Nähtäväksi jää, kuinka hirmuinen on Mansen miehen uusi rynnistys.

ISTV:n ennätyskokeen säännöt ovat yksinkertaiset.

Portaat juostaan ylös mahdollisimman nopeasti. Dronekamera todistaa suorituksen ja mittaa ajan.

Starttaajan toinen jalka on ensimmäisellä portaalla. Maali on viimeisen portaan jälkeen minkä tahansa ruumiinosan osuessa hiekalle.

Juoksuaskeleen pituus on vapaavalintainen. Naisten ennätyksen tehnyt 400 metrin aitojen olympiaedustaja Viivi Lehikoinen jätti yhden portaan väliin ja ponnisti joka toiselta alusta lähes loppuun saakka.

Back ja Purola pomppivat ensimmäisen osuuden joka kolmannelta lankulta.

Portaikossa on kaksi välitasannetta. Ensimmäiselle on 101 porrasta. Toiselle tasanteelle 222. Viimeinen porras ylhäällä on 347:s.

Matkan pituus on 147 metriä, noustava korkeus 56 metriä.

Malminkartanonhuipun kuntoiluportaat uusittiin kesällä 2021. Uusien ja vanhojen ennätysaikojen vertailu on vaikeaa, jopa mahdotonta, vaikka ensimmäisen ja viimeisen askelman paikka on pysynyt samana.

Uusia portaita on 79 kpl vähemmän kuin entisiä (426 kpl - 347 kpl). Uudet ovat hieman harvemmassa ja niiden väli pysyy tasaisena.