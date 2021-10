Wilma Ruohiston kolumni: Kaikki, mitä fitnessbuumista ei haluta vieläkään kertoa sinulle

Kilpaurheilu on harvemmin terveellistä, mutta fitnessmaailmassa raja hyvin- ja pahoinvoinnin välillä on huolestuttavan häilyvä.

”Pitäiskö sun kirjottaa joskus tästä”, ystäväni kirjoitti viestissä Spotify-linkin kera. Sen takaa pärähti musiikin sijaan podcast-jakso. Aihe: Ensimmäiset bikini fitness -kilpailut.

On harvoja asioita, joista olen enää vuonna 2021 valmis tappelemaan internetissä. Yksi niistä on se, kuinka ongelmallinen laji fitness on.

Ennen kuin kaikki lajin harrastajat siirtyvät perkaamaan tätä kolumnia Instagramiin, nopea tarkennus: Fitnessurheilijat tekevät kovaa ja tavoitteellista työtä. Sen sijaan fitnesskilpailuilla on yhtä paljon tekemistä urheilun kanssa kuin missikisoilla.

Koska tulevana viikonloppuna Lahdessa poseerataan jälleen yksi tällainen show, painoin play-nappia.

Podcastin vieras kertoo, kuinka innostui lajista muutama vuosi sitten fitnessbuumin vallattua Suomen: Rasvattomat, ruskeat ja viimeisen päälle laitetut naiset poseerasivat lavalla pienissä bikineissä itsevarmuutta uhkuen. Sinne hänkin halusi.

Vieras jatkaa kertomalla elämästään: Anoreksia teini-iässä, check. Bulimia parikymppisenä, check. Perfektionismi, kontrollin tarve ja huono itsetunto, check.

Harjoittelu täytyi aloittaa ”syömisen ja treenaamisen opettelusta”, sillä entisellä missillä ei ollut minkäänlaista urheilutaustaa.

”Kuulostaa tosi mielenkiintoselta!” haastattelija sanoo johonkin väliin.

Itse ajattelin jotain ihan toista sanaa.

Bikini fitness kehitettiin omaksi lajikseen vasta vuonna 2010. Mukaan haluttiin naisia, jotka olivat kisanneet aiemmin lähinnä kauneuskilpailuissa. Pääpaino oli naisellisuudessa, eikä lihasta saisi olla liikaa.

Nykyään naiset muodostavat fitnessurheilijoina selvän enemmistön. Eniten tunkua on juuri bikini fitnekseen, siis kategoriaan, jossa treenillä on kaikista pienin rooli ja ulkonäöllä suurin.

Ei sillä, että fitness olisi maailman ainut paino- tai ulkonäkökeskeinen urheilulaji. Se on kuitenkin ainoa, jossa urheilijat tarkoituksella heikentävät fyysistä kuntoaan kisoissa vaadittavan ulkonäön saavuttaakseen.

Samalla se on ainut laji, jossa ei ole selkeää mittaus- tai pisteytysjärjestelmää sille, kuka on paras. Tuomarit valitsevat voittajia kriteereillä, joiden tarkkuus on luokkaa ”tasapainoisuus” ja ”kokonaisvaikutelma”.

Bikini fitness -kisaajilla yhdeksi arvostelukohteeksi listataan yksinkertaisesti kauneus. Miesten puolella kriteereissä tuomareita kehotetaan kiinnittämään huomiota kilpailijan persoonaan.

Tällaista ei kuule 2020-luvulla enää edes koiranäyttelyissä.

YmpäripyöreyS luo illuusion siitä, että jokaisella kisaajalla on mahdollisuus voittaa. Lajissa kun on mahdollista rykäistä itsensä vajaassa vuodessa vaikka maailmanmestariksi. (Sofia Belórf 2015 anyone?)

Ja jos oma ulkonäkö ”ei nyt tänä vuonna ollut juuri sitä, mitä tuomarit hakivat”, epäonnistumista on helpompi perustella itselleen ja 22 000 Instagram-seuraajilleen.

Tutkimusten mukaan fitnesslajien pariin päätyvät usein henkilöt, joilla on jo valmiiksi häiriintynyt ruoka- tai kehosuhde. Se myös altistaa kilpailijoita syömishäiriöille ja vakaville terveysongelmille. Dieetti on keholle aina epäluonnollinen tila, jonka se pyrkii korjaamaan.

Aihetunnisteella #fitness Instagramista löytyy 471 miljoonaa julkaisua. Kansainvälisen kehonrakennus- ja fitnessurheilujärjestön #IFBB, 12,5 miljoonaa osumaa, #bikinifitness, 3,7 miljoonaa.

Jos joku haluaa väittää, ettei lajin äkkisuosio korreloisi sosiaalisen median räjähdysmäisen kasvun kanssa, olen valmis väittelemään siitäkin.

Fitnessharrastus johtaa varmasti useammin terveellisempiin elämäntapoihin kuin syömishäiriöön tai pysyviin terveysongelmiin, mutta kilpaurheilun naamiointi itsensä haastamiseksi ja hyvinvoinniksi on vaarallista.

Varsinkin, kun lajissa esiintyy ylivoimaisesti eniten dopingaineiden, kuten anabolisten steroidien käyttöä.

Ja varsinkin, kun kilpailuihin saavat osallistua nykyään jopa 16-vuotiaat.

”Äärimmäistä kurinalaisuutta” vaativa laji tarjoaa kontrollia, hyväksyntää ja sisältöä elämään maailmassa, jossa vain äärimmäinen on kiinnostavaa. Samalla tulee siirrettyä seuraavalle ulkonäköpaineilla ladattu viestikapula siitä, ettei mikään muu riitä.

Maailma on täynnä ihmisiä, jotka joutuvat kärsimään siitä. Ja se on täynnä ihmisiä, jotka tekevät sillä bisnestä.

Podcastin vieras kertoo, kuinka nykyään kaikki hänen elämässään pyörii treenin ja ruoan ympärillä. Kisalavat kutsuvat ensi vuonna. Ei pitänyt kiirehtiä, mutta suorituskeskeisenä ihmisenä se on vähän sellaista.

Oikeastaan tämä kaikki on lopulta aika loogista.

Kirjoittaja on toimittaja ja entinen kilpaurheilija.