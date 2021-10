Poliisihallituksen tyly päätös: Eurosport-kanavan rahapelimainonta kielletään sakon uhalla

Poliisihallituksen mukaan rahapelien markkinointia on esiintynyt Eurosport 1 -kanavalla ”säännöllisesti, runsaasti ja jo useamman vuoden ajan” useista kieltokehotuksista huolimatta.

Poliisihallitus kaatoi keskiviikkona saavillisen kylmää vettä Suomessa Eurosport-kanavan toimintaa pyörittävän kansainvälisen Eurosport SAS -yhtiön niskaan: se kielsi yhtiötä markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen Eurosport 1 -televisiokanavalla ja asetti päätöksen tehosteeksi 800 000 euron uhkasakon.

Poliisihallituksen tiedotteen mukaan kielto on voimassa kolme kuukautta, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Päätös ei ole lainvoimainen.

– Manner-Suomessa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien markkinointiin. Poliisihallituksen mukaan Eurosport-kanavalla esiintynyt rahapelien markkinointi rikkoo Suomen kansallista lainsäädäntöä siitä huolimatta, että markkinointia toteutetaan Suomen rajojen ulkopuolelta käsin, ulkomaalaisen yhtiön toimesta, Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén kertoo IS:lle.

– Eurosportin mainonnassa tunnistautumisvaihtoehdoiksi on esimerkiksi esitetty suomalaisten pankkien pankkitunnuksia. Lisäksi kyseessä olevat rahapelimainokset on toteutettu pääasiassa suomen kielellä ja ne on esitetty Suomeen suunnattujen televisiolähetysten mainostauoilla, Sirén perustelee ratkaisua.

– Rahapelimainonnassa on myös hyödynnetty julkisuuden henkilöä, jonka tunnettuus rajoittuu kansallisesti Suomeen sekä viitattu vastuullisen pelaamisen osalta Peluuriin, jonka toiminnassa ehkäistään rahapelihaittoja Suomessa.

Miksi päätös koskee vain kolmea kuukautta, eikä lainkaan Eurosport 2 -kanavaa?

– Arpajaislain mukaan kielto on ensivaiheessa mahdollista asettaa vain kolmeksi kuukaudeksi. Mikäli lainvastainen toiminta jatkuu, kieltoa voidaan jatkaa aina enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, Sirén selvittää.

– Kyseinen kielto kohdistuu vain Eurosport 1 kanavaan, sillä Poliisihallitus on arvioinut rahapelien mainonnan kanavalla kohdistuvan Manner-Suomeen.

Mikäli asettamaanne kieltoa ei noudateta, onko viranomaisilla oikeus peruuttaa Eurosportin kanavaoikeudet kokonaan?

– Siitä asiasta ei päätä Poliisihallitus, vaan se kuuluu muille viranomaisille, tässä tapauksessa Traficomille, Sirén sanoo.

Eurosport SAS -yhtiö on kanavan ohjelmistoluvan haltija Suomessa. IS ei tavoittanut keskiviikkona yhtiön edustajaa kommentoimaan Poliisihallituksen päätöstä. Kanava ei ole vielä virallisesti kommentoinut sitä.