Uutuuskirja: Valmentaja läimäytti 16-vuotiasta Petra Ollia rajusti kasvoille tv-kameroiden edessä – näin Ahto Raska puolustautuu nyt

Virolainen Ahto Raska valmensi Petra Ollista kuusinkertaisen arvokisamitalistin. Kaksikon yhteisellä taipaleella oli myös mutkia.

Viime vuonna painiuransa lopettanut Petra Olli kertoo sunnuntaina julkaistussa elämäkerrassaan Petra Olli – painija (Tammi, kirj. Mikko Kekäläinen) monimutkaisesta yhteistyöstään valmentajansa Ahto Raskan kanssa.

Ollin ja virolaisen Raskan välistä valmennussuhdetta kuvaillaan kirjassa monellakin tapaa ainutlaatuiseksi. Kaksikon yhteistyö oli arvokisamenestyksessä mitattuna hyvin poikkeuksellinen ja hedelmällinen, mutta kirjassa käy ilmi, että säröjäkin oli.

Raska, kovan tason entinen painija itsekin, oli neuvostoliittolaisen valmennuskulttuurin kasvatti. Urheilijalle annettu palaute oli toisinaan rakentavaa, useimmiten ankaraa. Sen saivat huomata Ollin ja muiden suomalaispainijoiden lisäksi myös kansainvälinen yleisö.

Kirjassa kerrotaan, kuinka kansainvälisen turnauksen selostaja ihmetteli Raskan aggressiivisia otteita nuorten olympialaisten pronssiottelussa Saksan Laura Mertensiä vastaan vuonna 2010. Olli oli Singaporen-kisojen aikaan vasta 16-vuotias.

– Ahto veteli Petran molemmille poskille sellaiset litsarit, että korvissa soi, ja lähetti suojattinsa matolle, kirjassa kuvaillaan.

Ahto Raska valmensi Ollin kuusinkertaiseksi painin arvokisamitalistiksi.

Ilta-Sanomat tavoitti Raskan kommentoimaan kirjan väitettä. Hän muistaa 11 vuoden takaisen palautteenannon hyvin, vaikka ei kirjaa ole lukenutkaan.

– Ne olivat ensimmäisiä vuosiani valmentajana, eikä minulla ollut juurikaan kokemusta tuollaisista kisatilanteista. Se oli tsemppausta. Yritin herätellä Petraa. En minä mitään pahaa tarkoittanut, Virosta tavoitettu valmentaja puolustautuu.

Raskan mukaan hän ei turvautunut moisiin konsteihin enää jatkossa.

– Ei sellainen kuulu valmentamiseen. Läpsiminen tuli mieleen vain siinä hetkessä. En muista, miten Petra siihen suhtautui. Kai se vain meni matolle painimaan ja voitti, Raska sanoo.

Auttoi läpsiminen tai ei, Ollista tuli Singaporessa Suomen ensimmäinen nuorten olympiamitalisti.

Voitontahtoisen ja toisinaan uppiniskaisen kaksikon välillä leimahteli useaan otteeseen vielä Singaporen episodinkin jälkeen.

Sopeutumista riitti – puolin ja toisin. Räiskyväksi persoonaksi kuvailtu Raska oppi nopeasti, ettei suomalaislupaus ollut avautujatyyppiä. Epäonnistumisten hetkellä lappajärveläinen oli mieluummin hiljaa.

Ehkäpä ikimuistoisin mykkäkoulu oli Rion olympialaisten jälkeen. Mitalisuosikkina Brasiliaan lähtenyt suomalainen hävisi turnauksen toisella kierroksella Kirgisian Aisuluu Tynybekovalle. Pettymys oli musertava, mutta Raska ei kokenut tarpeelliseksi jäädä molskin laidalle lohduttamaan suojattiaan.

– Ahto paiskasi lippalakkinsa lattiaan ja lähti. Sillä hetkellä jotakin hajosi. Petra jäi uransa vaikeimmalla hetkellä yksin. Valmentaja oli kaukana hallin uumenissa, kun järkyttynyt Petra antoi yksin sydäntäsärkevän ja itkuisen haastattelun Suomeen suorassa kisalähetyksessä, elämäkerrassa kerrotaan.

Raska myöntää, että tilanne oli hänellekin vaikea, mutta hän näki parhaaksi antaa Ollin olla rauhassa. Valmentajan mukaan Ollia ei kannattanut mennä hätistelemään heti tappioiden jälkeen.

– Petra oli sulkeutunut tuollaisissa tilanteissa – tuollaisissa tilanteissa ei käyty kovin syväluotaavia keskusteluja. Tuoreen häviön jälkeen hän ei ottanut palautetta vastaan erityisen hyvin. Kyllähän siinä meni muutama päivä ennen kuin juteltiin, Raska sanoo.

Rion olympiaturnauksen toisella kierroksella putoaminen oli yksi Petra Ollin painiuran suurimmista pettymyksistä.

Hän ei täysin ymmärrä Ollin väitettä siitä, että heidän valmennussuhteensa ”hajosi” olympiapettymyksen jälkeen.

– Se on Petran näkemys. Hän kertokoon, miten se häneen vaikutti. Keskustelimme avoimesti Rion jälkeen ja sanoin Petralle, että jos hän kokee, että tästä jäi liian iso jälki, niin ei jatketa. Annoin monta vaihtoehtoa, mutta hän valitsi jatkaa. Ei siinä ketään pakotettu, Raska sanoo.

Vaikka valmennussuhteessa oli särönsä, Raska ja omistautumisensa olivat edesauttajia Ollin MM-kultaan johtaneella tiellä. Suomalais-virolainen duo löysi voittavan reseptin omalla, hyvin omintakeisella tyylillään.

Kirjassa annetaan ymmärtää, että Raskan valmennustyyli kävi pitkän päälle Ollille liian raskaaksi. Kaikkensa urheilulle antanut Olli menetti lopulta palonsa ja lopetti komean uransa vain 25-vuotiaana, runsasta vuotta ennen Tokion olympialaisia.

Raskaa luonnehditaan elämäkerran epilogissa seuraavasti:

– Petran tarinassa ei ole syyllisiä. Siinä on ihmisiä, jotka vahvuuksineen ja puutteineen ovat toimineet parhaan ymmärryksensä varassa. On poikkeuksellisen lahjakas urheilija, joka pyrki voimalla tukahduttamaan oman sisäisen äänensä. On täydellisesti lajille elävä valmentaja, joka erehtyi luulemaan, että valmentaa konetta.

Olli ja Raska venyttelemässä Kuortaneella.

Raska ei allekirjoita väitettä. Hän kertoo, ettei ikinä pakottanut tai käskenyt Ollia harjoittelemaan, vaan palo äärettömän kovaan harjoitteluun tuli painijalta itseltään.

– Jos oli vaikeuksia, niin pyysin aina Petraa kertomaan niistä. Minä en ikinä pitänyt häntä koneena, vaikka ulospäin on siltä ehkä näyttänytkin. Hän antautui urheilulle, ja saattoi luulla itse olevansa kone, mutta en minä hänestä sellaista luonut, Raska sanoo.

Raska, 43, työskentelee nykyisin Viron painiliiton ja Viljandin kaupungin urheilukoulun palveluksessa. Hänen valmennettavansa, kirjassakin useasti mainittu Epp Mäe voitti viime viikolla MM-pronssia Oslossa.