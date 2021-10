Nikolai Alho sivuun Huuhkajien Kazakstan-ottelusta

Alho loukkaantui lauantaina Ukrainaa vastaan pelatussa ottelussa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen laitapuolustaja Nikolai Alho ei pysty pelaamaan tiistaina MM-karsintaottelussa Kazakstania vastaan.

Alho loukkaantui sunnuntaina Ukraina-kotipelissä, jonka Huuhkajat hävisi Olympiastadionilla 1–2. Alho ei matkustanut muun joukkueen kanssa Kazakstaniin.

Palloliitto kertoi sunnuntaina kotisivuillaan, ettei joukkuetta täydennetä. Ukrainaa vastaan pelikiellossa ollut keskikenttämies Rasmus Schüller on jälleen käytettävissä, joten Huuhkajien miehistössä on 23 pelaajaa.

Suomi kohtaa Kazakstanin Nur-Sultanissa.

Markku Kanervan valmentama Huuhkajat on karsintalohkossaan neljäntenä. Joukkue on kerännyt viidestä ottelustaan viisi pistettä. Kazakstan on lohkojumbona napattuaan kuudesta ottelustaan kolme pistettä.