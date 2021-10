Pyöräilijä julkaisi rajun kuvan – kertoi miten kommandopipoiset miehet hyökkäsivät puistossa viidakkoveitsen kanssa

Brittipyöräilijä Alexandar Richardson kertoi joutuneensa vakavan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi pyörälenkillään.

Brittiläinen maantiepyöräilijä Alexandar Richardson, 31, kertoo Instagram-tilillään joutuneensa ”neljän kommandopipoisen miehen” aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

Richardsonin mukaan hän oli pyörälenkillä lontoolaisessa Richmond Park -puistossa, kun moottoripyörillä liikkuneet, kommandopipoihin naamioituneet miehet alkoivat seurata häntä.

– Tiesin täsmälleen, että he halusivat pyöräni ja aloin miettiä, mikä olisi paras liike jonka voisin siinä tilanteessa tehdä, Richardson kertoi Instagram-tilillään julkaisemassaan tekstissä.

Brittilehti The Sun kertoo Richardsonin kustomoidun huippupyörän arvoksi yli 10 000 puntaa eli noin 12 000 euroa.

Richardson kertoo, että hän päätti pyöräillä noin 500 metrin päässä olevalle kahvilalle. Hänen mukaansa yksi hyökkääjistä kuitenkin ajoi hänen pyöräänsä päin.

– Putosin pyörän satulasta ja se ensimmäinen moottoripyöräilijä menetti tasapainonsa. Minä pidin kiinni pyörästäni, mutta toinen moottoripyörä raahasi minua ja pyörääni maassa noin 100 metrin matkan. Sen jälkeen he vetivät esille 38-senttisen (15 tuumaa) viidakkoveitsen. Siinä vaiheessa ajattelin, että parempi päästää irti pyörästä, Richardson kirjoittaa.

Pyöräilijä julkaisi kertomuksensa yhteyteen kuvan rytäkässä saamistaan ruhjeista.

Richardson kertoi The Sunille, että hän näki miesnelikon odottamassa tien reunassa.

– Olin että ”voi ei, tämä ei lupaa hyvää”, hän kertoi.

Hän kuvaili lehdelle miesten esiin vetämän veitsen olleen kolme, neljä kertaa normaalin keittiöveitsen kokoinen.

Richardson sanoi, että hän arvelee pyöränsä löytyvän. Asiasta on tehty rikosilmoitus ja pyörän tunnusmerkit ovat poliisin tiedossa.

– Se on paikoin hyvin uniikki, joten sitä on vaikea myydä. Pyörä on tunnistettavissa, Richardson kertoi The Sunille.

BBC:n mukaan Richardson ei tarvinnut sairaalahoitoa. Paikalle hälytettiin poliisit. Tapaus on poliisin tutkinnassa, mutta toistaiseksi epäiltyjä ei ole löytynyt.

Alexandar Richardson polkee UCI ProTeam Alpecin–Fenix -tiimissä.