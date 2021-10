Petra Olli kertoi iloisia uutisia – riemuitsee tärkeän tavoitteen saavuttamisesta: ”Se on siinä!”

Petra Olli sai valmentajan ammattitutkinnon valmiiksi.

Uransa vuonna 2020 päättänyt painijatähti, maailmanmestari Petra Olli kertoi lauantaina iloisen päivityksen elämästään: hän on saanut valmiiksi valmentajan ammattitutkintonsa.

Olli, 27, iloitsee valmistumisestaan Instagram-tilillään julkaisemassaan päivityksessä, jossa hän poseeraa tutkintopaperit kädessään.

– Se on siinä! Valmentajan ammattitutkinto suoritettu Kuortaneella ja paperit saatu kouraan! Mahtava fiilis! Tiukka rupeama saatettu kunnialla maaliin loistavien opiskelutovereiden seurassa. Elämä on yhtä oppimista ja niin on valmentajan työkin. Tässäkään ei tule koskaan valamiiksi, Olli kirjoittaa.

Olli aloitti Kuortaneen urheiluopistolla entisille huippu-urheilijoille suunnatun valmentajan ammattitutkinnon opinnot syksyllä 2020. Kurssikavereinaan hänellä oli muun muassa hiihdon olympiavoittaja Sami Jauhojärvi ja keihäänheiton maailmanmestari Tero Pitkämäki.

Olli kiittelee Instagram-päivityksessään opettajiaan.

– Huippu-urheilijoille suunnattu ammattitutkinto laajensi omaa ajatusmaailmaa valmentajan työstä runsaasti. Oli hienoa ammentaa oppia eri lajien ammattilaisilta ja käydä mielenkiintoisia keskusteluita työhömme liittyen, Olli kirjoittaa.

Olli on nopeasti oman uransa päättymisen jälkeen ottanut askeleita valmentajana. Hän valmentaa omaa nimeään kantavaa Petra Junior Team -tyttöpainijoukkuetta.

– Yksi tavoite jälleen saavutettu ja työt jatkuu valmennuksen sekä oman Petra Junior Teamin parissa, Olli kertoo päivityksessään.

Olli on valmentajan tutkinnon lisäksi opiskellut Seinäjoen Sedulla myynnin ja markkinoinnin tutkintoa.