Cheerleadingin maailmanmestaruudet ratkeavat viikonlopun virtuaalikilpailuissa. Suomi tavoittelee naisten cheersarjassa kolmatta perättäistä voittoa.

Helsinki

Naisten cheermaajoukkue kokee sunnuntaina iltapäivällä kilpailujännityksen ainutlaatuisella tavalla. Joukkue seuraa liiton toimistossa Sporttitalolla, miten he onnistuvat virtuaalisesti järjestettävässä cheerleadingin MM-kilpailussa.

Perinteisesti maailmanmestaruudesta kamppaillaan tuhansien katsojien edessä Orlandossa Floridassa. Nyt joukkue kokoontuu seuraamaan Olympic channelin striimiä Helsingin Pitäjänmäessä.

Ryhmän kapteeni Emmi Reenkola kertoi perjantaina, että myös virtuaalikilpailu saa jännityksen kohoamaan, vaikka kilpailusuoritus kuvattiin jo syyskuussa Helsingissä.

– Se oli paras veto, jonka olisimme voineet kilpailuun lähettää, Reenkola arvioi joukkueen kilpailusuoritusta.

– Olen kuitenkin luonteeltani sellainen, etten ole etukäteen varma mistään. Eihän tässä lajissa voi vaikuttaa kuin omaan suoritukseen, joten voitto on tavallaan myös vastustajien käsissä.

Samalla Reenkola luotti lujasti joukkueen ohjelmaan ja suoritukseen.

– On varmaa, että se on erinomainen joukkue, joka kilpailun voittaa. Jenkit on aina kova vastus ja hyviä joukkueita tulee myös muualta, Reenkola ennakoi tilannetta Suomen esityksen perusteella.

Naisten cheerleading-maajoukkueen päävalmentaja Maria Wahlroos (vas.), Rosanna Toivonen, Tuuve Häkkinen ja Emmi Reenkola Suomen cheerleading-maajoukkueiden MM-lehdistötilaisuudessa.

Suomi katkaisi Yhdysvaltain perättäiset mestaruudet yhdeksään 2018 ja voitti myös 2019. Korona esti kisat viime vuonna sekä lykkäsi ne keväästä syksyyn ja virtuaalimalliin.

Maria Wahlroosin valmennuksessa kilpaili kokenut joukkue, joka ei kompastunut pandemiavaikeuksiin.

– On ollut haasteita, mutta olemme oppineet uusia tapoja toimia, Reenkola kertoi.

– Olen ylpeä tästä tarinasta ja työstä sen takana.

Kuvauspäivänä joukkueet saivat esittää ohjelmansa kolmesti. Ryhmä venyi jo väsyneenä parhaimmilleen.

– Kilpailusuorituksemme on kuvauspäivän viimeinen veto, Reenkola kertoi.

– Vahvuuksiamme ovat nostot ja pyramidit. Pyrimme aina myös esittämään jotain, mitä muut eivät ole tehneet.