Video: Se on rytinää, kun 100-kiloinen sprintteri Samuel Purola tykittää täysillä Malminkartanon portaikkoon – ”Nyt lähtivät jalat alta!”

Suomen sprinttereiden ykkönen oli älyttömässä ennätysvauhdissa vielä toisella tasanteella. Loppu on historiaa.

Malminkartanon portaiden ennätyskokeessa on nähty ja koettu suurta draamaa. Samuel Purolan taistelu maitohappohelvettinsä läpi on yksi hurjimmista.

ISTV:n drone ja otsakamera (GoPro) kuvasivat videon Samuel Purolan hirmuvedosta. Video on artikkelin pääkuvana.

100 ja 200 metrin Suomen mestari iski jalkansa Helsingin huipulle ajassa 1.01,36.

– Nyt lähtivät jalat alta. Ei nelkku ole mitään verrattuna tähän, Samuel Purola puuskutti maatessaan Helsingin huipulla.

Ratakierroksen Suomen mestarin Erik Backin viime viikolla rutistama ennätys 57,01 karkasi Purolalta vasta lopussa. Silloin hänen hapottuneet reitensä sanoivat sopimuksen irti.

Lue lisää: Video: Nyt pärähti porrashaasteen haamuraja rikki! ”Mister Reisi” taisteli, kunnes muhkeat lihakset olivat spagettia

– Viimeisellä välillä ei polvi noussut enää yhtään. Varpaat hinkkasi joka ikistä porrasta. Oikeastaan laahasin ylös, Samuel kertasi viime metrien sumuista etenemistään.

Tossun kärjet ottivat osumaa, kun Samuli ”laahasi” viimeisissä portaissa.

– Mä horjuin siinä lopussa. Piti töniä vähän kaiteesta itseä pystyyn. Ilman kaiteita olisin ollut todennäköisesti tuolla pusikossa, hän naureskeli päästyään takaisin portaiden juurelle.

Etukäteisarviot Purolan menestyksestä olivat hyvin toiveikkaita. Ennätyksen haltija Erik Back oli varma, että Purola tulee hänet nokittamaan.

– Jokainen juoksija nöyrtyy portaissa, mutta Samuel on vahva kuin härkä, Erik profetoi.

Järeätekoinen sprintteri näyttää olevan lihasta koko mies. 21-vuotiaalta urheilijalta on sulanut junioritähden pehmeyttä pois, ja tilalla on 191 senttiä täyttä tavaraa.

191 senttiä, 102 kiloa voimaa ja nopeutta.

Lihasmassan osuus Purolan painosta on yli 50 prosenttia. Kilpailukaudella vaaka näyttää alle sadan kilon lukemia.

– Tänä aamuna paino oli 102 kiloa, Samuel kuittasi hymyillen päivän numerot.

Purolan kamppailu todisti, että voimajuoksijat joutuvat pitkissä porrasnousuissa suden suuhun. Lihasmassa on tunnetusti painavaa, ja jokainen kilo on mäen päälle kiidätettävä.

– Ihan järkyttävät hapot nousi. Ne iski aivan yhtäkkiä, ihan puskista, Purola puuskahti.

– Muutama viikko sitten juoksin 800 metriä testimielessä. Ei ne (hapot) ole mitään verrattuna näihin portaisiin. Ne oli juoksijalle jotain...kuin uusi maailma.

Oulun Pyrintöä edustava superlahjakkuus otti porrashaasteen miehekkäästi vastaan.

Hän lähti täysillä tulta päin, ilman pelkoa mitä tuleman pitää.

Purolan avaus oli sprintterille kunniaksi. Hän karautti ensimmäiselle tasanteelle (101. porras) 10,5 sekunnissa joka kolmannelta lankulta ponnistaen. Erik Backin väliaika oli 12,5 sekuntia.

Heti alusta iso loikka päälle! Joka kolmannelta lankulta räjähtävä pomppu. 10,5 sekunnissa ensimmäiselle tasanteelle, joka häämöttää kuvan yläreunassa (101 porrasta).

Vaikka Samuel kompuroi pari kertaa, hän repi keskiosuudella lisää kaulaa.

Toisen tasanteen (222. porras) väliaika oli hämmästyttävät 27 sekuntia. Se on jopa viisi sekuntia nopeampi kuin Backilla (32 s.).

Kolmannella osuudella alkoi maitohappokylpy ja vauhti hyytyi. Viimeinen kolmannes (347. porras) vaati tuskaiset 34 sekuntia. Back selvitti sen 9 sekuntia nopeammin (25 s.).

Oulun jätin kesä 2021 oli loistava. Hän voitti Tampereen Kalevan Kisoissa molemmat pikamatkat. Ajat olivat kivikovia: 10,38 ja 20,80 (ennätykset 10,31 ja 20,79).

Purolan suvereeni tahti jatkui kahdella voitolla Ruotsi-ottelussa.

Kolme kruunua oli kevyttä valuuttaa Samuli Purolalle syyskuussa Tukholman olympiastadionilla. Kuvassa taipuu Henrik Larsson satasella.

Samuel oli maanosan huipputasoa juniorina. Hän voitti 17-vuotiaana alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa (2017) hopeaa 100 metrillä ja pronssia 200 metrillä.

Nuorukaisella, 21, on hyvät mahdollisuudet kiitää takaisin Euroopan huipulle. Hän on maininnut lempimatkakseen 200 metriä, mutta nelonenkin kummittelee taustalla. Hän kävi kokeilemassa ratakierrosta elokuussa Turussa ja tempaisi ennätyksensä 47,64.

Malminkartanon vanhojen portaiden ennätys 49,29 on hirmukuntoisella tamperelaisella asianajalla Jouko Juntusella.

Lue lisää: ”Porraskeisari”-Juntusen hurjaa tykitystä voi ihailla videolla, joka löytyy tästä linkistä.

ISTV:n porrashaasteessa vuonna 2016 meritoitunut ”porraskeisari” on luvannut tulla uudistettuun kuntoilupyhättöön tämän syksyn aikana. Nähtäväksi jää, kuinka hirmuinen on Mansen miehen uusi rynnistys.

ISTV:n ennätyskokeen säännöt ovat yksinkertaiset.

Portaat juostaan ylös mahdollisimman nopeasti. Dronekamera todistaa suorituksen ja mittaa ajan.

Starttaajan toinen jalka on ensimmäisellä portaalla. Maali on viimeisen portaan jälkeen minkä tahansa ruumiinosan osuessa hiekalle.

Juoksuaskeleen pituus on vapaavalintainen. Naisten ennätyksen tehnyt 400 metrin aitojen olympiaedustaja Viivi Lehikoinen jätti yhden portaan väliin ja ponnisti joka toiselta alusta lähes loppuun saakka.

Lue lisää: Video: Nyt tuli uudet, komeat naisten pohjat! Viivi Lehikoinen, 22, antoi kaikkensa Malminkartanon portaissa

Back ja Purola pomppivat ensimmäisen osuuden joka kolmannelta lankulta.

Portaikossa on kaksi välitasannetta. Ensimmäiselle on 101 porrasta. Toiselle tasanteelle 222. Viimeinen porras ylhäällä on 347:s.

Matkan pituus on 147 metriä, noustava korkeus 56 metriä.

Malminkartanonhuipun kuntoiluportaat uusittiin kesällä 2021. Uusien ja vanhojen ennätysaikojen vertailu on vaikeaa, jopa mahdotonta, vaikka ensimmäisen ja viimeisen askelman paikka on pysynyt samana.

Uusia portaita on 79 kpl vähemmän kuin entisiä (426 kpl - 347 kpl). Uudet ovat hieman harvemmassa ja niiden väli pysyy tasaisena.